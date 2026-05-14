Los cancilleres del BRICS se reunieron en India con la guerra en Irán y la crisis petrolera como ejes centrales de la agenda

Los diplomáticos reunidos en Nueva Delhi, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

En paralelo a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de China, Xi Jinping, en Beijing, los ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS, incluidos los de Irán y Rusia, se reunieron el jueves en Nueva Delhi, donde India advirtió sobre una “considerable inestabilidad” por la incertidumbre económica e inseguridad energética generadas por el conflicto en Medio Oriente y la crisis del combustible.

India, que ocupa la presidencia del bloque este año, recibió a los jefes diplomáticos del BRICS ampliado, que ahora incorpora a Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, países enfrentados por el conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

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“Nos reunimos en un momento de considerable inestabilidad en las relaciones internacionales”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, en la apertura de la sesión, antes de las reuniones a puerta cerrada.

Entre los asistentes figuraron Abbas Araghchi (Irán) y Serguéi Lavrov (Rusia). “Irán insta a los Estados miembros de los BRICS y a todos los miembros responsables de la comunidad internacional a condenar explícitamente las violaciones del derecho internacional cometidas por Estados Unidos e Israel, incluida su agresión ilegal contra Irán”, declaró Araghchi frente a sus homólogos.

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Jaishankar señaló que “los conflictos en curso, las incertidumbres económicas y los desafíos en materia de comercio, tecnología y clima están configurando el panorama mundial”. Añadió que existe una “creciente expectativa, sobre todo por parte de los mercados emergentes y los países en desarrollo, de que los BRICS desempeñen un papel constructivo y estabilizador”.

Los ministros de Asuntos Exteriores mantendrán además un encuentro con el primer ministro Narendra Modi. A la reunión ampliada del grupo también asistieron representantes de Cuba, Uzbekistán, Kazajistán y Nigeria, países socios invitados.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, asiste a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS en Bharat Mandapam, Nueva Delhi, India, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

Las interrupciones en las rutas marítimas del Golfo y el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz mantienen la volatilidad en los mercados de petróleo y gas, lo que incrementa la presión sobre las economías importadoras de energía, incluida la India.

“Los temas de desarrollo siguen siendo fundamentales”, añadió Jaishankar. “Muchos países continúan enfrentando desafíos en materia de energía, alimentos, fertilizantes y seguridad sanitaria, así como en el acceso a la financiación”.

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“La paz y la seguridad siguen siendo centrales para el orden global. Los conflictos recientes solo resaltan la importancia del diálogo y la diplomacia. También hay un profundo interés compartido en fortalecer la cooperación contra el terrorismo”, agregó en su discurso de apertura Jaishankar.

China fue el único país fundador de los BRICS que no envió a su ministro de Relaciones Exteriores a la reunión en Nueva Delhi. El canciller Wang Yi no asistió a las sesiones debido a la coincidencia con la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Beijing.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llegó el miércoles y se reunió con su par indio para “intensificar la cooperación energética y garantizar el suministro a la India” ante las presiones occidentales.

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS en Bharat Mandapam, Nueva Delhi, India, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

BRICS se fundó en 2009 como un foro para las principales economías emergentes que aspiraban a una mayor influencia en instituciones globales dominadas por potencias occidentales.

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El grupo, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha expandido con el objetivo de fortalecer su peso político y económico en el escenario internacional.

El encuentro ministerial de los BRICS, programado para este 14 y 15 de mayo, funcionará además como preparación técnica para la próxima cumbre de líderes del bloque, prevista para septiembre en Nueva Delhi. India buscará posicionar al grupo como una plataforma de coordinación del Sur Global, pese a las tensiones existentes entre algunos de sus miembros.

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(Con información de EFE y AFP)