EEUU aseguró que tiene el apoyo de más de 110 países en su resolución sobre la reapertura de Ormuz en la ONU

Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia de Musandam, en Omán, el 12 de abril de 2026 (REUTERS)

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó este miércoles que Estados Unidos sumó a más de 110 países copatrocinadores al proyecto de resolución presentado junto a Bahréin en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz”, vía marítima actualmente bloqueada por el régimen iraní.

La diplomacia estadounidense consideró este respaldo como evidencia de que “Irán está aislado en sus acciones ilegales” en ese estratégico paso marítimo.

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“Irán está aislado en sus acciones ilegales de explotar minas en aguas internacionales y cobrar peajes. Véase la lista de los 113 copatrocinadores de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU —entre los que se incluyen India, Japón y Corea del Sur— que exigen a Irán que cese su comportamiento ilegal e inaceptable”, declaró el diplomático, quien destacó que el número de apoyos supera el 58% de los Estados miembros de la organización mundial.

El proyecto de resolución, promovido por Estados Unidos y Bahréin con el respaldo inicial de todo el Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo salvo Omán, exige a Irán el cese de los ataques, la colocación de minas y el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz.

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Además, solicita que el régimen revele el número y la ubicación de las minas marinas que instaló y que coopere con los esfuerzos internacionales para su retirada.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, el 12 de marzo de 2026 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Teherán respondió a través de su misión ante Naciones Unidas y afirmó que las declaraciones del representante estadounidense sobre el respaldo internacional constituyen “un intento desesperado por legitimar objetivos políticos predeterminados, socavar la credibilidad del Consejo de Seguridad de la ONU y brindar cobertura política a acciones ilegales”.

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La delegación iraní calificó de “absurdo y engañoso” presentar el número de copatrocinadores como muestra de aislamiento de Irán. En ese sentido, añadió que bajo la mirada de Teherán “muchos miembros se han unido al proyecto de resolución bajo presión política, coacción e incluso amenazas”.

Irán sostuvo que “ningún número de copatrocinadores forzados puede legitimar los actos internacionalmente ilícitos que Washington sigue cometiendo contra Irán, incluyendo el bloqueo marítimo, los ataques y la incautación ilegal de buques mercantes iraníes, y la toma de rehenes de sus tripulaciones en prácticas que recuerdan a la piratería”.

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El miércoles, el régimen iraní anunció la expansión de la zona estratégica que considera bajo su control en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles y cruciales para el transporte mundial de petróleo y gas, lo que incrementó aún más la tensión en Medio Oriente.

Buques militares y petroleros navegan por el Estrecho de Ormuz con humo visible en la costa, en medio del conflicto de Medio Oriente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La declaración fue realizada por un alto oficial de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní y difundida por las agencias Fars y Tasnim, en un contexto de renovada tensión con Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente.

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Mohammad Akbarzadeh, subdirector político de la Marina de la Guardia Revolucionaria, afirmó que Teherán ya no concibe Ormuz como un paso marítimo reducido a unas pocas islas del Golfo Pérsico, sino que lo redefine como “una vasta área operativa” con un alcance mucho mayor. “En el pasado, el estrecho de Ormuz era definido como un área limitada alrededor de islas como Hormuz y Hengam, pero hoy esa visión cambió”, declaró Akbarzadeh según la agencia Fars.

El oficial detalló que la nueva delimitación estratégica se extiende desde la ciudad de Jask, en el este, hasta la isla de Siri, en el oeste, lo que representa un aumento significativo del espacio marítimo bajo influencia militar iraní. Las agencias Fars y Tasnim señalaron que el ancho operativo del estrecho, antes calculado entre 30 y 50 kilómetros, ahora abarca entre 320 y 480 kilómetros. Ambos medios describieron la nueva delimitación como “una media luna completa”.

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(Con información de Europa Press)