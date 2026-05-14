Brooke Shields recuerda la incómoda entrevista que tuvo con Barbara Walters cuando tenía solo 15 años

Brooke Shields habló sobre su histórica entrevista con Barbara Walters en 1981. (Wireimage)

Brooke Shields recordó recientemente una entrevista realizada en 1981 por la periodista Barbara Walters, en la que la comunicadora le preguntó directamente por sus medidas corporales cuando la actriz tenía 15 años.

El episodio fue comentado por la artista durante una participación en el podcast Dinner’s on Me, conducido por Jesse Tyler Ferguson, emitido el 12 de mayo.

PUBLICIDAD

La entrevista original fue grabada cuando Shields era aún adolescente y se encontraba en las primeras etapas de su carrera como modelo y actriz.

En aquella conversación televisiva, Walters le preguntó: “¿Cuáles son tus medidas?”, a lo que la entonces menor de edad respondió proporcionando su estatura y peso.

PUBLICIDAD

Durante la conversación en el podcast, Brooke Shields retomó ese episodio al reflexionar sobre la exposición pública que enfrentó desde su infancia y adolescencia.

Brook Shields recordó las dificultades que tuvo que enfrentar cuando inició en la industria. (Captura de video)

“La revista Life publicó todo mi expediente académico de Princeton. Es una locura. Pero, o sea, también es una locura que Barbara Walters me haya preguntado mis medidas”, recordó.

PUBLICIDAD

La actriz señaló que, con el paso del tiempo, ha revisado ese tipo de interacciones desde una perspectiva distinta, en el contexto de las prácticas periodísticas y mediáticas de la época.

“Estas mujeres trabajaban en una época en la que las mujeres no tenían ningún poder y vivían en un mundo de hombres. Es como si no pensaran en mí para nada”, explicó.

PUBLICIDAD

Brooke Shields afirmó que las preguntas que le hacían de joven correspondían a la forma de pensamiento de la época. (REUTERS)

En el mismo episodio del podcast, la actriz fue consultada sobre si en algún momento recibió comentarios posteriores por parte de Barbara Walters en relación con ese tipo de preguntas o con el enfoque de sus entrevistas.

Sin embargo, Brooke Shields respondió que no hubo ese tipo de contacto. “Eso no va con su personalidad”, indicó.

PUBLICIDAD

La actriz añadió que en el pasado tendía a tomar ese tipo de situaciones de manera personal, aunque ha desarrollado herramientas para gestionar de forma diferente la exposición mediática.

“Creo que también es que me tomaba todo personalmente, y en cierto modo todavía lo hago. Ahora soy mucho mejor y no dejo que me afecte tanto”, expresó.

PUBLICIDAD

Brooke Shields admitió que ya no le afectan las ideas sobre su imagen. (REUTERS/Jeenah Moon)

Barbara Walters, quien falleció en 2022 a los 93 años, fue una de las figuras más reconocidas de la televisión informativa en Estados Unidos.

Su carrera incluyó entrevistas con líderes políticos, celebridades y personalidades internacionales, y su estilo periodístico fue ampliamente difundido durante varias décadas.

PUBLICIDAD

Por su parte, Shields alcanzó notoriedad desde temprana edad como actriz y modelo, participando en producciones cinematográficas y campañas publicitarias que la situaron en el foco mediático desde la adolescencia.

Su trayectoria incluyó películas como Pretty Baby y The Blue Lagoon, además de campañas publicitarias de alto impacto en la industria de la moda.

PUBLICIDAD

La actriz ha abordado en distintas ocasiones las experiencias de exposición pública que vivió durante su juventud, así como la forma en que estas influyeron en su desarrollo personal y profesional.

Brooke Shields reconoció que estuvo muy expuesta durante su adolescencia. (1978/Paramount Pictures)

En entrevistas previas, también ha comentado la interpretación de campañas publicitarias en las que participó siendo menor de edad, como el famoso anuncio de vaqueros Calvin Klein en el que decía: “Nada se interpone entre mis Calvin Klein y yo”.

“Fui ingenua, no le di importancia. No pensé que tuviera que ver con ropa interior, no pensé que fuera algo sexual. Creo que se da por sentado que yo era mucho más astuta de lo que realmente fui”, explicó a Vogue.