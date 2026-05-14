Crimen y Justicia

Intentaron robarle a un policía que trabajaba como conductor de aplicación en Quilmes y se defendió a los tiros

Luego de que la víctima denunciara el hecho, las autoridades descubrieron que los ladrones habían utilizado un arma de utilería para asustarlo

Guardar
Google icon

Hasta el momento, ninguno de los sospechosos fue detenido (Gentileza: Solano TV)

Un agente de la Policía Bonaerense, de 30 años, evitó ser víctima de un robo, luego de que fuera abordado por dos delincuentes cuando trabajaba como conductor de aplicación en la localidad de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes. Según consta en la denuncia, el oficial abrió fuego para lograr que huyeran, después de que uno de ellos le exhibiera un arma.

El intento de robo ocurrió el lunes 11 de mayo en la intersección de las calles 885 y 812, cuando un hombre armado trató de sustraer una moto Yamaha YBR negra, que el efectivo utilizaba para ofrecer servicios de traslado a través de una aplicación. No obstante, los atacantes no contaban con que la víctima era miembro de la fuerza de seguridad provincial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las fuentes oficiales a las que accedió Infobae, la denuncia fue realizada por el mismo agente, quien relató que un sujeto lo abordó y exhibió un arma de fuego con la intención de robarle el vehículo. Ante la amenaza, el policía extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa modelo TPR, calibre 9 mm, y efectuó un disparo.

Como consecuencia de la reacción del agente, los dos asaltantes escaparon del lugar a pie. No obstante, dejaron abandonadas un arma de utilería y una gorra roja, que fueron secuestradas por los efectivos. Asimismo, confirmaron que una de las cámaras de seguridad de la zona registró la secuencia completa.

PUBLICIDAD

La calle por donde circulaba el policía cuando fue abordado
La calle por donde circulaba el policía cuando fue abordado

“Se dispuso que la carátula de la causa sea robo agravado en grado de tentativa, con intervención de la Fiscalía correspondiente”, indicaron las autoridades. De la misma manera, confirmaron que el arma reglamentaria del agente también fue secuestrada, para ser sometida a las pericias correspondientes.

Por otro lado, este medio constató que el policía involucrado se desempeña en la delegación de Avellaneda de la Policía Bonaerense y, al momento del hecho, se encontraba fuera de servicio. Asimismo, remarcaron que los agresores no fueron identificados ni detenidos.

Un policía bonaerense abatió a un motochorro de 16 años durante un intento de robo en Quilmes

Un agente de la Policía Bonaerense resultó involucrado en un enfrentamiento armado contra dos adolescentes que, según se informó, habrían intentado robarle la motocicleta en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes. El hecho ocurrió la noche del miércoles 29 de abril, cerca de las 22:00 horas, en la intersección de la Avenida San Martín y la calle 894.

La zona donde ocurrió el intento de robo y posterior tiroteo
La zona donde ocurrió el intento de robo y posterior tiroteo

El efectivo policial, que se hallaba de franco de servicio y vestido como civil, fue interceptado por los dos jóvenes armados, quienes operaban bajo la modalidad de “motochorros”. Tras ser abordado, se produjo un intercambio de disparos. Como resultado, Cristian V., de 16 años, murió en el lugar. Las primeras pericias indicaron que portaba una réplica casera metálica de arma de fuego.

El segundo sospechoso, Jeremías D. L., de 15 años, recibió un disparo en el muslo derecho. Tras el incidente, fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica y luego fue dado de alta. Según la información obtenida por Hecho en Quilmes, fue puesto a disposición de la Justicia de Menores y trasladado hacia un centro de admisión, por orden de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, apenas recibió el alta médica.

De la misma manera, el episodio fue calificado como “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio”, quedando a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes. Por el momento, las autoridades no dispusieron medidas contra el policía involucrado, por lo que continúa en libertad. Asimismo, las actuaciones posteriores fueron derivadas a la Prefectura Naval Argentina.

Temas Relacionados

QuilmesSan Francisco SolanoIntento de roboPolicía BonaerenseTiroteoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Activan la Alerta Nati en Neuquén por la desaparición de una mujer y una niña de 12 años

Estela Isabel Castro, de 33 años, y Romina Tiziana Tobares, de 12, están siendo buscadas desde el domingo 10 de mayo. Las autoridades intensificaron los operativos y piden colaboración urgente

Activan la Alerta Nati en Neuquén por la desaparición de una mujer y una niña de 12 años

Imputaron a un policía que golpeó a su pareja hasta dejarla inconsciente y se fue a trabajar

La víctima también señaló que el efectivo la obligó a dejar la casa que comparten en el centro de Catamarca

Imputaron a un policía que golpeó a su pareja hasta dejarla inconsciente y se fue a trabajar

Un joven apuñaló a un vecino y fue detenido por intento de homicidio en Córdoba

El Grupo ETER capturó a un sospechoso de 23 años por apuñalar a un hombre en el pecho. El herido permanece en estado reservado en el Hospital Regional Pasteur

Un joven apuñaló a un vecino y fue detenido por intento de homicidio en Córdoba

Investigan el caso de una nena de 12 años que se intoxicó con drogas y alcohol en Bahía Blanca

El hecho fue denunciado por un pediatra del Hospital Municipal luego de que la menor fuera atendida el domingo por la madrugada. Todavía permanecería internada

Investigan el caso de una nena de 12 años que se intoxicó con drogas y alcohol en Bahía Blanca

Procesaron a la banda acusada de extorsionar al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

La investigación judicial determinó que los acusados simulaban denuncias graves y exigían transferencias de dinero a través de amenazas en entornos virtuales. La causa continúa abierta y podrían identificarse más víctimas

Procesaron a la banda acusada de extorsionar al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

DEPORTES

La previa de México 86: una reunión decisiva, la pelea definitiva entre Maradona y Passarella y una frase premonitoria de Bilardo

La previa de México 86: una reunión decisiva, la pelea definitiva entre Maradona y Passarella y una frase premonitoria de Bilardo

Cuánto cobrarán los equipos argentinos por los jugadores que sean citados al Mundial

La promesa argentina que eligió la universidad en Estados Unidos, sorprendió en Córdoba y encontró una nueva chance en el tenis

“Caretas”: el durísimo posteo de Di María contra Diego Milito y los que cuestionaron el arbitraje tras el triunfo de Rosario Central

10 frases de Coudet tras la clasificación de River: de las ausencias de Kendry Páez y Subiabre a las lesiones de Acuña y Montiel

TELESHOW

El detrás de escena de Charlie y la Fábrica de Chocolate: ensayos, rituales y secretos previos al estreno

El detrás de escena de Charlie y la Fábrica de Chocolate: ensayos, rituales y secretos previos al estreno

Agustín Rada contó cómo es su rutina de entrenamiento para su debut como Willy Wonka

Así quedó la última placa de Gran Hermano Generación Dorada antes del repechaje: quiénes son los nominados

Natalia Oreiro deslumbró con un look de estilo retro ideal para el invierno en la premiere de Nada entre los dos

Quiénes fueron los dos jugadores eliminados en la “Placa Planta” de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky denunció que Rusia lanzó más de 670 drones de ataque y 56 misiles contra Ucrania: “La presión sobre Moscú debe continuar”

Zelensky denunció que Rusia lanzó más de 670 drones de ataque y 56 misiles contra Ucrania: “La presión sobre Moscú debe continuar”

Los cancilleres del BRICS se reunieron en India con la guerra en Irán y la crisis petrolera como ejes centrales de la agenda

Hallaron el cuerpo de la segunda y última soldado estadounidense que permanecía desaparecida en Marruecos

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles balísticos contra Kiev: al menos un muerto y 16 heridos

EEUU aseguró que tiene el apoyo de más de 110 países en su resolución sobre la reapertura de Ormuz en la ONU