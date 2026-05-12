Entretenimiento

El universo de DC suma a Matthew Lillard en la secuela de ‘Superman’ dirigida por James Gunn

“Man of Tomorrow” amplía su reparto con la llegada del actor, en un elenco encabezado por David Corenswet como Superman

Guardar
Google icon
Matthew Lillard attends the premiere for the film "Finch" at the Pacific Design Center in Los Angeles, California, U.S., November 2, 2021. REUTERS/Aude Guerrucci
Matthew Lillard se integrará a la secuela de Superman. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Man of Tomorrow continúa ampliando su elenco en plena fase de producción. De acuerdo con información publicada por Deadline, Matthew Lillard se incorporará a la secuela de Superman, proyecto desarrollado por James Gunn, quien dirige, produce y escribe el guion.

La producción, que forma parte del universo de DC Studios, tiene previsto su estreno para el 9 de julio de 2027. El rodaje ya se encuentra en marcha y el estudio no ha ofrecido comentarios sobre la incorporación del actor ni sobre el papel que interpretará.

PUBLICIDAD

El reparto de la película incluye a David Corenswet, quien retoma el papel de Clark Kent / Superman. También participan Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific.

El elenco también incorpora a Adria Arjona como Maxima y a Aaron Pierre en un papel que aún no ha sido detallado públicamente.

PUBLICIDAD

Adria Arjona fue confirmada para el papel de Maxima en “Superman: Man of Tomorrow”. (Reuters)
Adria Arjona fue confirmada para el papel de Maxima en “Superman: Man of Tomorrow”. (Reuters)

Aunque el estudio no ha confirmado el personaje de Matthew Lillard, distintas versiones apuntan a que su incorporación podría vincularse con personajes del universo DC aún no presentados en la pantalla grande.

Entre las especulaciones surgidas en la industria se menciona la posibilidad de que interprete a Plastic Man, personaje de los cómics de DC que ha sido objeto de múltiples intentos de adaptación cinematográfica en el pasado.

El proyecto de Plastic Man, creado originalmente en 1941 por Jack Cole en los cómics de Quality Comics y posteriormente integrado al catálogo de DC, ha sido desarrollado en distintas ocasiones sin llegar a concretarse.

El personaje, cuyo nombre real es Patrick “Eel” O’Brien, obtiene habilidades de elasticidad tras un accidente químico y posteriormente adopta una identidad heroica.

Plastic Man fue creado originalmente en 1941 por Jack Cole.
Plastic Man fue creado originalmente en 1941 por Jack Cole.

La posible vinculación entre Lillard y este personaje se relaciona con antecedentes de colaboración entre el actor y James Gunn. Ambos trabajaron en las películas de Scooby-Doo y Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed, en las que actor interpretó a Shaggy Rogers.

En ese contexto, se ha mencionado que ambos habrían discutido en el pasado la posibilidad de desarrollar un proyecto basado en Plastic Man durante el rodaje de dichas producciones.

Man of Tomorrow forma parte de la nueva etapa de expansión del universo cinematográfico de DC, liderado creativamente por Gunn. La película sigue a Superman, estrenada recientemente, que registró una recaudación superior a los 300 millones de dólares en el mercado doméstico, según datos de la industria.

En paralelo a su incorporación al proyecto de DC Studios, Matthew Lillard ha mantenido una agenda activa en cine y televisión.

Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodio 1
Matthew Lillard continua vigente en la industria del entretenimiento. (Captura de video)

El actor retomó recientemente su papel en Scream 7, participó en la serie Cross y en la producción de Daredevil: Born Again. También tiene previsto aparecer en la serie de Carrie producida por A24.

La trayectoria reciente de Lillard incluye además su participación en la película Five Nights at Freddy’s, consolidando su presencia en producciones de distintos géneros dentro de la industria audiovisual.

Por el momento, ni DC Studios ni los representantes del actor han confirmado detalles adicionales sobre su papel en Man of Tomorrow, mientras la producción continúa su desarrollo con vistas a su estreno previsto para 2027.

Temas Relacionados

Matthew LillardSupermanJames Gunnestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Nos traumatizamos tanto que seguimos en contacto”: la historia detrás de la amistad en X-Men 2

El actor, que regresa como Nightcrawler en Avengers: Doomsday confesó a People que las duras condiciones del rodaje de 2003 crearon entre los integrantes del elenco un vínculo tan profundo que aún se consultan en los momentos más difíciles

“Nos traumatizamos tanto que seguimos en contacto”: la historia detrás de la amistad en X-Men 2

‘El diario de la princesa’: la directora de la película revela detalles de la trama para la tercera entrega

Anne Hathaway retomará su papel como Mia Thermopolis en la tercera entrega, que mostrará al personaje en una nueva etapa

‘El diario de la princesa’: la directora de la película revela detalles de la trama para la tercera entrega

“Fue muy emocionante y a la vez un poco aterrador”: Jonah Hill habló sobre el precio de la fama y anunció su regreso

En una grabación en vivo del podcast Smartless, el actor de 42 años admitió que el éxito repentino de Superbad en 2007 distorsionó su percepción de sí mismo durante años

“Fue muy emocionante y a la vez un poco aterrador”: Jonah Hill habló sobre el precio de la fama y anunció su regreso

‘Michael’ se convierte en la segunda película biográfica más taquillera de todos los tiempos

La película sobre Michael Jackson rompe domina la taquilla internacional y superó a la biopic de Elvis Presley

‘Michael’ se convierte en la segunda película biográfica más taquillera de todos los tiempos

Cómo Paul Weller, el fundador de The Jam, logró mantenerse vigente durante décadas sin traicionar su esencia

En una entrevista con Record Collector, el artista británico explicó cómo la grabación de 22 Dreams en 2008 marcó un quiebre en su carrera y lo llevó a colaborar con músicos de generaciones completamente distintas a la suya

Cómo Paul Weller, el fundador de The Jam, logró mantenerse vigente durante décadas sin traicionar su esencia

DEPORTES

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

La polémica sentencia de Ralf Schumacher sobre Hamilton y Alonso que encendió el debate en la Fórmula 1

Thiago Tirante va por más ante Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Roma: “Es el mejor año de mi vida”

Golpe de efecto en el futuro de Mauro Icardi: “Nos sentaremos y hablaremos”

Las perlitas de los festejos del Barcelona: de la “presencia” de Messi al hit argentino que hizo furor

TELESHOW

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

El explosivo ida y vuelta entre Marixa Balli y Eugenia Ruiz: “Por ser vedette siempre te consideran eso y no lo soy”

El tenso momento de Estanislao Bachrach con Nati Jota en vivo: “Cualquiera con un micrófono dice cualquier pelotudez”

Lit Killah viajó a España y celebró el título del Barcelona con Lamine Yamal: “El Barça no sale campeón todos los días”

Flor Peña se metió en la guerra fría de Marley y Del Moro por los Martín Fierro: “Santiago es impenetrable y lejano”

INFOBAE AMÉRICA

Llega a El Salvador el subsecretario estadounidense, Caleb Orr, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador

Llega a El Salvador el subsecretario estadounidense, Caleb Orr, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador

Karol G abre segunda fecha en Costa Rica tras agotar primer concierto en el Estadio Nacional

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

Israel autorizó un tribunal especial para juzgar a los terroristas implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023

El monitoreo semanal permite sostener el subsidio a los carburantes en Guatemala