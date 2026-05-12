El universo de DC suma a Matthew Lillard en la secuela de ‘Superman’ dirigida por James Gunn

Matthew Lillard se integrará a la secuela de Superman. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Man of Tomorrow continúa ampliando su elenco en plena fase de producción. De acuerdo con información publicada por Deadline, Matthew Lillard se incorporará a la secuela de Superman, proyecto desarrollado por James Gunn, quien dirige, produce y escribe el guion.

La producción, que forma parte del universo de DC Studios, tiene previsto su estreno para el 9 de julio de 2027. El rodaje ya se encuentra en marcha y el estudio no ha ofrecido comentarios sobre la incorporación del actor ni sobre el papel que interpretará.

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El reparto de la película incluye a David Corenswet, quien retoma el papel de Clark Kent / Superman. También participan Nicholas Hoult como Lex Luthor, Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific.

El elenco también incorpora a Adria Arjona como Maxima y a Aaron Pierre en un papel que aún no ha sido detallado públicamente.

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Adria Arjona fue confirmada para el papel de Maxima en “Superman: Man of Tomorrow”. (Reuters)

Aunque el estudio no ha confirmado el personaje de Matthew Lillard, distintas versiones apuntan a que su incorporación podría vincularse con personajes del universo DC aún no presentados en la pantalla grande.

Entre las especulaciones surgidas en la industria se menciona la posibilidad de que interprete a Plastic Man, personaje de los cómics de DC que ha sido objeto de múltiples intentos de adaptación cinematográfica en el pasado.

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El proyecto de Plastic Man, creado originalmente en 1941 por Jack Cole en los cómics de Quality Comics y posteriormente integrado al catálogo de DC, ha sido desarrollado en distintas ocasiones sin llegar a concretarse.

El personaje, cuyo nombre real es Patrick “Eel” O’Brien, obtiene habilidades de elasticidad tras un accidente químico y posteriormente adopta una identidad heroica.

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Plastic Man fue creado originalmente en 1941 por Jack Cole.

La posible vinculación entre Lillard y este personaje se relaciona con antecedentes de colaboración entre el actor y James Gunn. Ambos trabajaron en las películas de Scooby-Doo y Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed, en las que actor interpretó a Shaggy Rogers.

En ese contexto, se ha mencionado que ambos habrían discutido en el pasado la posibilidad de desarrollar un proyecto basado en Plastic Man durante el rodaje de dichas producciones.

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Man of Tomorrow forma parte de la nueva etapa de expansión del universo cinematográfico de DC, liderado creativamente por Gunn. La película sigue a Superman, estrenada recientemente, que registró una recaudación superior a los 300 millones de dólares en el mercado doméstico, según datos de la industria.

En paralelo a su incorporación al proyecto de DC Studios, Matthew Lillard ha mantenido una agenda activa en cine y televisión.

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Matthew Lillard continua vigente en la industria del entretenimiento. (Captura de video)

El actor retomó recientemente su papel en Scream 7, participó en la serie Cross y en la producción de Daredevil: Born Again. También tiene previsto aparecer en la serie de Carrie producida por A24.

La trayectoria reciente de Lillard incluye además su participación en la película Five Nights at Freddy’s, consolidando su presencia en producciones de distintos géneros dentro de la industria audiovisual.

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Por el momento, ni DC Studios ni los representantes del actor han confirmado detalles adicionales sobre su papel en Man of Tomorrow, mientras la producción continúa su desarrollo con vistas a su estreno previsto para 2027.