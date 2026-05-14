Crimen y Justicia

Un joven apuñaló a un vecino y fue detenido por intento de homicidio en Córdoba

El Grupo ETER capturó a un sospechoso de 23 años por apuñalar a un hombre en el pecho. El herido permanece en estado reservado en el Hospital Regional Pasteur

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La policía de Córdoba arresta a un joven de 23 años tras un ataque en Villa Nueva (Fuente: ElDoce.tv)
La policía de Córdoba arresta a un joven de 23 años tras un ataque en Villa Nueva (Fuente: ElDoce.tv)

Un joven de 23 años fue detenido este miércoles 13 de mayo por la mañana en Villa Nueva, provincia de Córdoba por el intento de homicidio a un hombre de 38 años. El hecho ocurrió el martes por la tarde y la víctima permanece internada con pronóstico reservado y riesgo para su vida en el Hospital Regional Pasteur.

El joven abordó a la víctima y lo atacó con un arma blanca, propinándole una puñalada en el pecho. El acusado permanece imputado por homicidio en grado de tentativa. La investigación intenta esclarecer las razones por las que el aprehendido realizó la agresión.

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La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, encabezada por Silvia Maldonado, dispuso las medidas urgentes que permitieron identificar al detenido, sobre quien pesan antecedentes delictivos. De acuerdo con ElDoce.tv, el operativo que culminó con la captura también incluyó dos allanamientos simultáneos realizados en los barrios Medalla Milagrosa y Florida.

Finalmente, agentes del Grupo ETER de la Policía de Córdoba arrestaron al sospechoso e incautaron tres armas blancas de distintas características, las cuales serán sometidas a peritaje en el marco de la causa. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para confirmar los detalles de lo sucedido en Villa Nueva.

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Antecedentes y violencia en Córdoba

Durante el fin de semana anterior, otro episodio de violencia con armas blancas se produjo en el barrio Villa Rivadavia de la capital cordobesa. El viernes 8 de mayo por la noche, una discusión entre vecinos en la calle Coral al 7700 terminó con dos hombres hospitalizados. Uno de ellos, de 55 años, fue atacado con un machete y resultó con traumatismo de cráneo y una herida profunda en el cuero cabelludo.

Dos ataques con armas blancas en menos de una semana y víctimas en estado crítico en Córdoba
Dos ataques con armas blancas en menos de una semana y víctimas en estado crítico en Córdoba

Por la gravedad de las heridades, fue trasladado al Hospital Príncipe de Asturias y luego derivado al Hospital San Roque, donde permanece en terapia intensiva. Por otro lado, el segundo hombre involucrado, de 43 años, acudió por sus propios medios al Hospital de Urgencias con un traumatismo cerrado de tórax y quedó en observación.

Durante la intervención, la Policía secuestró un machete con mango de madera y un caño metálico, elementos que serán analizados en la causa judicial. Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en la pelea y continúan tomando declaraciones a testigos del entorno barrial.

Un antecedente reciente ilustra cómo resuelven los tribunales argentinos casos de tentativa de homicidio con arma blanca. En mayo de 2026, un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva en San Salvador de Jujuy tras apuñalar a otro durante una pelea callejera. La agresión ocurrió en enero, cuando el condenado atacó a la víctima con un puñal en el abdomen en el barrio Punta Diamante. El tribunal consideró probado que el acusado buscó causar la muerte del otro hombre, aunque el desenlace no fue fatal gracias a la atención médica inmediata.

La víctima, identificada como R. L. V, caminaba junto a su pareja y su primo por la avenida Ricardo Alfonsín cuando fue interceptada por González y un grupo de familiares, quienes comenzaron a insultarlo. El intercambio verbal derivó en una pelea, momento en el cual González apuñaló a la víctima en la parte baja del abdomen. El primo de la víctima también resultó agredido por otras personas cuya identidad no pudo establecerse.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de Jujuy, que valoró testimonios y peritajes para establecer la responsabilidad penal del acusado bajo la figura de homicidio simple en grado de tentativa. Esta condena ejemplifica el tipo de condena que podría enfrentar una persona acusada por hechos similares en la provincia de Córdoba. En general, las penas varían entre 5 y 15 años de prisión, dependiendo de si es simple o calificado.

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