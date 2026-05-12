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Las guitarras de Paul McCartney quedan retenidas en la aduana de Londres antes de una exhibición en Estados Unidos

La exhibición “Paul McCartney and Wings” podría verse afectada por el retraso debido a restricciones comerciales

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Las guitarras de Paul McCartney permanecen retenidas en Londres debido a regulaciones sobre madera protegida. REUTERS
Las guitarras de Paul McCartney permanecen retenidas en Londres debido a regulaciones sobre madera protegida. REUTERS

La apertura de la exposición Paul McCartney and Wings en el Salón de la Fama del Rock & Roll prevista para el 15 de mayo, se ha visto afectada por retrasos en el traslado de parte del material expositivo, según información difundida por fuentes citadas por Page Six.

El proyecto, que explora la etapa posterior a The Beatles y la formación de Wings, enfrenta dificultades con el envío de siete guitarras pertenecientes a McCartney. Los instrumentos permanecen retenidos en aduanas en Londres desde hace aproximadamente un mes.

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De acuerdo con la información disponible, la retención está vinculada a la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), debido a que las guitarras están fabricadas con madera de palisandro brasileño, una especie considerada en riesgo y sujeta a restricciones de comercio internacional.

“Llevan un mes retenidos en la aduana de Londres. El árbol está en peligro de extinción, por lo que ya no se puede utilizar, pero es la mejor madera que se puede usar para el sonido y la acústica”, expresó el informante.

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Paul McCartney Granja en Escocia
Las guitarras de Paul McCartney no pueden salir de Londres debido al material con que están hechas. (Captura de video)

Es así que las autoridades correspondientes revisan su salida del Reino Unido debido a las regulaciones que afectan a materiales derivados de especies protegidas.

El palisandro brasileño, utilizado históricamente en la fabricación de instrumentos musicales por sus propiedades acústicas, se encuentra actualmente regulado en el comercio internacional, lo que ha generado restricciones en su exportación e importación.

Este factor ha influido en la situación de los instrumentos pertenecientes al archivo personal de Paul McCartney.

Las guitarras forman parte de la colección privada del músico y estaban previstas como piezas centrales de la exposición en Cleveland. El traslado internacional de estos instrumentos sería la primera ocasión en décadas en la que salen del país, según las fuentes consultadas.

Las guitarras de Paul McCartney no han salido del país en varias décadas. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Las guitarras de Paul McCartney no han salido del país en varias décadas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El museo ha definido la muestra como la primera gran exposición dedicada a la etapa de McCartney con Wings, destacando el papel del grupo en la evolución del rock durante la década de 1970.

La institución ha señalado que la banda representó un puente entre el final de la etapa de The Beatles y nuevas tendencias dentro de la música popular de la época.

A pesar del retraso en el envío de los instrumentos, fuentes cercanas al proyecto indicaron que ha habido avances recientes en el proceso aduanero. Esto abre la posibilidad de que las guitarras puedan llegar a tiempo para la inauguración de la exposición, aunque no existe confirmación oficial sobre su llegada definitiva.

En paralelo, Paul McCartney mantiene otros compromisos profesionales. Está previsto que participe como invitado musical en la temporada final del programa Saturday Night Live, cuya emisión está programada para el sábado.

Paul McCartney
Paul McCartney participará en el episodio de Saturday Night Live del 15 de mayo. (Joel C Ryan/Invision/AP)

Hasta el momento, ni representantes del músico ni del Salón de la fama del Rock & Roll han emitido declaraciones oficiales sobre el retraso en el traslado de los instrumentos o su posible impacto en la apertura de la muestra.

La exposición “Paul McCartney and Wings” sigue programada para abrir al público el 15 de mayo en Cleveland, mientras continúa el proceso para la posible llegada del material retenido en Londres.

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