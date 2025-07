El humorista Martin Short reflexionó sobre el éxito en su carrera: “La mejor comedia surge cuando haces reír a tus amigos”

El artista reveló detalles del proceso creativo detrás de la comedia televisiva (REUTERS)

“He hecho muchas cosas que amé, algunas populares y otras no”, confesó el actor y comediante canadiense Martin Short, en una entrevista para el podcast Conan O’Brien Needs A Friend. A sus 75 años es considerado un referente del entretenimiento norteamericano, destacado por su versatilidad escénica y su trayectoria en programas emblemáticos como SCTV y Saturday Night Live.

Recientemente protagonizó un encuentro memorable junto al humorista Conan O’Brien en los estudios de la emisora SiriusXM, para grabar el episodio del programa. Esta conversación ofreció una mirada íntima al proceso creativo detrás de la comedia televisiva, así como al fenómeno de Only Murders in the Building, la serie que renovó el reconocimiento público hacia el artista.

Martin Short y Conan O’Brien protagonizaron un encuentro en vivo en el pódcast Conan "O’Brien Needs A Friend" (Instagram @teamcoco)

Una amistad forjada en admiración y humor

Desde el inicio, O’Brien manifestó el respeto que siente por Short. “Pensé que nada podía ser tan gracioso. Fue un momento Oppenheimer para mí, un nuevo nivel de comedia”, confesó al recordar sus primeras impresiones al verlo en televisión durante su adolescencia.

Esta admiración mutua dio paso a una conversación cargada de bromas y recuerdos compartidos. Además, la complicidad entre ambos se hizo evidente al rememorar sus experiencias en Saturday Night Live (SNL), donde Short integró el exclusivo “Five Timers Club” y O’Brien comenzó como guionista.

“Siempre pensé que la mejor comedia surge cuando haces reír a tus amigos y a ti mismo, y luego el público se suma”, reflexionó el presentador del programa. Con el tiempo, su vínculo profesional evolucionó hacia una amistad cercana, que ambos valoran como parte fundamental de sus trayectorias.

Trayectoria y método: el arte de la preparación en la comedia

La carrera de Short abarca décadas en la televisión, el cine y el teatro, quien repasó momentos clave desde sus inicios en la serie SCTV (Second City Television) junto a figuras como Eugene Levy, Dave Thomas y Andrea Martin, hasta sus reconocidas colaboraciones con Steve Martin. En cada etapa, destacó la relevancia del trabajo colectivo y la confianza entre colegas.

Durante sus años en SCTV, escribían y grababan sin audiencia durante semanas, guiándose por el instinto y el respaldo mutuo. Sobre esta metodología de trabajo, afirmó: “Preparé tanto que, pase lo que pase, puedo irme a casa sabiendo que hice todo lo posible”.

El actor explicó que la sobrepreparación es su clave para improvisar con libertad (Conan O'Brien Needs A Friend)

“Only Murders in the Building”: éxito, ambiente y expectativas

El fenómeno de Only Murders in the Building, serie que protagoniza junto a Steve Martin y Selena Gomez, ocupó un lugar central en la conversación. El experimentado intérprete describió el ambiente en el set como uno de los más colaborativos y gratos de su carrera.

“La serie tiene la reputación de ser el set más divertido de la industria, y muchos de los grandes nombres que hemos atraído como invitados lo han hecho por esa razón”, explicó. La producción, que acaba de finalizar la grabación de su quinta temporada, contó con la participación de figuras como Meryl Streep, Renée Zellweger y Dianne Wiest.

Short describió al set que comparte con Meryl Streep, Steve Martin y Selena Gomez, como el más divertido y colaborativo de su carrera (REUTERS)

Short relató que, en una ocasión, se encontró rodeado de varios ganadores del premio Oscar en la sala de espera y que incluso llegó a contar los galardones presentes.

Consultado sobre posibles futuros invitados, mencionó su interés en colaborar con Ryan Reynolds, aunque reconoció que su lista de talentos admirados es extensa. Para el entrevistado, más allá de los nombres, el verdadero valor del proyecto radica en trabajar en un entorno creativo y estimulante.

El éxito alcanzado con la serie "Only Murders in the Building" fue uno de los ejes del diálogo entre los comediantes (Disney)

Reflexiones sobre el trabajo, la fama y la experiencia

La conversación también abordó temas más personales como el éxito profesional y la relación con la fama. Allí compartió su perspectiva sobre la longevidad en el medio, indicando que participó en proyectos que amó realizar; independientemente de la popularidad alcanzada, el aprendizaje fue siempre lo más importante. “He hecho muchas cosas que amé, algunas populares y otras no, pero el valor está en la experiencia”, afirmó.

O’Brien recordó sus comienzos como conductor sin ninguna experiencia frente a cámara. Debido a esto, mencionó: “Cuando llega tu momento, puede que no estés listo, pero tienes que tomarlo y descubrir cómo hacerlo en el camino”.

Ambos coincidieron en que la pasión y la constancia son fundamentales para mantenerse en una industria exigente. Short señaló que incluso tras décadas de carrera todavía experimenta nervios antes de trabajar con figuras como Meryl Streep, lo que interpreta como una muestra de respeto y compromiso con su oficio.

La admiración mutua entre los artistas se transformó en una amistad forjada durante años de colaboración (Conan O'Brien Needs A Friend)

El impacto en el público: historias de admiración y gratitud

Durante la grabación en vivo, el público participó con preguntas y testimonios. Una asistente relató cómo, siendo adolescente, asistió a una grabación de Late Night, y cómo ese recuerdo la acompañó desde entonces, valorando el impacto de Short en aquella experiencia.

La influencia de ambos actores trascendió generaciones y por ello agradecieron el respaldo constante del público, enfatizando sobre la importancia de mantenerse conectado con la audiencia. Consultado sobre cómo afrontar los desafíos profesionales, O’Brien aconsejó seguir la intuición personal: “Si puedes poner un techo sobre tu cabeza y comprar un sándwich, sigue adelante si eso es lo que amas”.

Martin Short repasó sus inicios en la serie canadiense "SCTV" y su trabajo en "Saturday Night Live" (NBC/AP)

La sesión concluyó con una reflexión de Martin Short sobre la vocación artística y la importancia de disfrutar el proceso. “Lo único que puedes controlar es la experiencia de hacerlo, y si no es divertida, entonces es mejor dejarlo”, afirmó.

Más allá de un diálogo sobre comedia, el encuentro fue una celebración del oficio, la originalidad y la dedicación. Una conversación marcada por la honestidad, que buscó dejarle a la audiencia una mirada inspiradora sobre la resiliencia en la industria del entretenimiento.