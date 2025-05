Más allá de la comedia, Steve Martin muestra su faceta como escritor

Steve Martin fotografiado en la entrega de los premios Emmy a la televisión, septiembre de 2024 (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Ya sea que lo conocieras inicialmente como uno de los “Two Wild and Crazy Guys” en Saturday Night Live o como uno de los pódcasters investigadores en Only Murders in the Building, es probable que hayas visto de alguna forma el talento cómico de Steve Martin en pantalla.

Sin embargo, lo que las audiencias más jóvenes quizá no aprecien es la profundidad de Martin como escritor de humor, con un repertorio de obras escritas que se remonta a varias décadas. Steve Martin Writes the Written Word es una colección, acertadamente titulada, y una excelente introducción a los mejores escritos del comediante, que incluye también material nuevo.

El libro destaca la versatilidad de Martin como escritor, especialmente al incluir su novela debut de 2000, Shopgirl. En ese libro, Martin utiliza un humor sutil para describir el desamor y la soledad que experimentan sus personajes, independientemente de su edad.

El libro “Steve Martin: Escribe la palabra escrita” es una antología de textos que revelan una faceta poco conocida del famoso comediante

El libro también incluye selecciones publicadas previamente en su columna Shouts & Murmurs de The New Yorker. Es muy apropiado que sus mejores obras breves en esta colección se centren en la escritura y la palabra escrita, incluyendo una pieza narrada desde la perspectiva de las propias palabras.

En otra pieza, convierte una lista de los 100 mejores libros que ha leído en algo desternillante con títulos ficticios como Tortilla: Olga — Dispositivos mnemotécnicos para recordar los nombres de meseras y Marihuana: Totalmente inofensiva (no recuerdo el autor).

Algunas piezas pueden no resonar con audiencias más jóvenes, como una titulada El error del Y3K que se basa en la histeria del Y2K previa al año 2000. Pero la colección en su conjunto demuestra un carácter atemporal en el humor de Martin que ayuda a explicar su éxito duradero.

Steve Martin sostiene el Grammy que ganó a la mejor grabación de comedia por el álbum "A Wild And Crazy Guy", en Los Ángeles el 15 de febrero de 1979 (Foto: AP/Lennox McLendon, archivo)

Quién es Steve Martin

Steve Martin, nacido en Texas en 1945, es un actor estadounidense que ha dejado una huella indeleble en la comedia cinematográfica. Comenzó su carrera en los años 60 como guionista y comediante en programas de televisión como The Smothers Brothers Comedy Hour, obteniendo reconocimiento por su humor peculiar y creativo. Su estilo y su habilidad para combinar el absurdo con el entretenimiento lo llevaron rápidamente a la gran pantalla.

En las décadas de los 70 y 80, Martin se convirtió en una de las principales figuras de la comedia en Hollywood, protagonizando películas icónicas como El tonto (1979) y Mejor solo que mal acompañado (1987). Su capacidad para interpretar personajes únicos y su enfoque innovador le aseguraron un lugar en el corazón del público y la crítica. Además, su obra en teatro y sus colaboraciones en el mundo de la música subrayaron su versatilidad y amor por las artes.

Además de su éxito cinematográfico, Martin es un autor prolífico y un reconocido músico. Ha escrito varias novelas y memorias aclamadas, como An Object of Beauty y Born Standing Up”, mostrando su talento narrativo y su ingenio característico. Como músico, destaca su habilidad con el banjo, lo cual le ha permitido ganar premios Grammy. La combinación de estos talentos demuestra el alcance de su influencia en la cultura pop y su constante evolución como artista polifacético.

Fuente: AP