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Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles balísticos contra Kiev: al menos un muerto y 16 heridos

Las autoridades de la capital de Ucrania reportaron lesionados tras un bombardeo que dañó viviendas e infraestructura, mientras equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes entre los escombros

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Los equipos de rescate retiran los escombros de una casa gravemente dañada tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el jueves 14 de mayo de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)
Los equipos de rescate retiran los escombros de una casa gravemente dañada tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el jueves 14 de mayo de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

Rusia lanzó durante la madrugada del jueves un ataque masivo con drones y misiles balísticos sobre la capital de Ucrania, el cual provocó al menos la muerte de una persona e hirió a otras 16, según las autoridades locales.

El jefe de la Administración Militar de Kiev, Tymur Tkachenko, informó que se registraron daños en seis distritos de la ciudad, así como el total de las víctimas. El mandatario castrense advirtió que la capital fue blanco de misiles balísticos y drones, lo que provocó daños en edificios residenciales e infraestructura civil.

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Un rescatista camina sobre los escombros de una casa gravemente dañada tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el jueves 14 de mayo de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)
Un rescatista camina sobre los escombros de una casa gravemente dañada tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el jueves 14 de mayo de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

En el distrito de Darnytsia, un edificio residencial de varias plantas colapsó parcialmente, partió la estructura por la mitad y dejó personas atrapadas bajo los escombros.

El Servicio de Emergencias de Ucrania rescató al menos a diez personas de entre los restos. En el lugar, los equipos de emergencia continuaban la búsqueda de supervivientes mientras el humo persistía entre los escombros.

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Los equipos de rescate trasladan en camilla a una mujer herida desde una casa gravemente dañada tras un ataque ruso contra un barrio residencial de Kiev, Ucrania, el jueves 14 de mayo de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)
Los equipos de rescate trasladan en camilla a una mujer herida desde una casa gravemente dañada tras un ataque ruso contra un barrio residencial de Kiev, Ucrania, el jueves 14 de mayo de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

Lyudmila Hlushko, residente de 78 años, relató que escuchó múltiples explosiones y el sonido de cohetes alrededor de las 3 de la madrugada. “Luego la casa tembló violentamente y hubo un fuerte estruendo que rompió los cristales de mi casa”, detalló.

En el distrito de Dniéper, un dron impactó en el tejado de un edificio residencial de cinco plantas, según Tkachenko. Otro edificio en el distrito de Dnipro también sufrió daños. Las explosiones se escucharon en toda la capital durante la madrugada.

Un policía observa un edificio dañado tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el jueves 14 de mayo de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)
Un policía observa un edificio dañado tras un ataque ruso contra un barrio residencial en Kiev, Ucrania, el jueves 14 de mayo de 2026 (AP/Evgeniy Maloletka)

El ataque ocurrió pocas horas después de un inusual asalto diurno en Kiev que dejó al menos seis muertos, según el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. En ese operativo, en el que participaron 800 drones rusos, se vieron afectadas unas 20 regiones de Ucrania, en uno de los ataques más prolongados desde el inicio de la guerra.

El mandatario ucraniano afirmó que el objetivo era causar el mayor “dolor y sufrimiento” posible a la población que continúa siendo afectada por la invasión liderada desde Moscú. El ataque se produjo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara el martes que espera un acuerdo entre Moscú y Kiev para poner fin a los combates.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, señaló recientemente que la invasión de Ucrania podría estar “llegando a su fin”. Sin embargo, ninguno de los líderes precisó qué condiciones podrían habilitar un pacto de paz. Las negociaciones se estancaron ante exigencias mutuamente excluyentes y los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos en el último año no lograron avances ante cuestiones clave, como el futuro de los territorios ocupados por Rusia y las garantías para evitar nuevos ataques del Kremlin.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (AP/Vadim Ghirda)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (AP/Vadim Ghirda)

No obstante, Zelensky expresó el miércoles su expectativa de que el mandatario estadounidense aborde la guerra con Rusia durante su visita a Beijing, donde mantuvo reuniones con el líder chino, Xi Jinping.

Estamos en contacto constante con nuestros socios estadounidenses, les estamos agradecidos y esperamos que el tema de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania también se plantee ahora, mientras el presidente de Estados Unidos se encuentra en China”, declaró durante una visita a Rumanía.

“No cejamos en nuestros esfuerzos diplomáticos y esperamos que la presión sobre Rusia, junto con las negociaciones en diversos formatos, ayude a lograr la paz”, afirmó Zelensky, quien reiteró en otras ocasiones su llamado a Xi para que ejerza influencia sobre Putin y lo persuada de negociar.

El presidente ucraniano también subrayó la importancia de las sanciones económicas y alentó a sus aliados a mantener este tipo de medidas. “Las sanciones funcionan, nuestras capacidades de largo alcance funcionan y cualquier forma de presión que ejerzan funciona”, señaló.

(Con información de Associated Press)

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