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La estrella de ‘Euphoria’, Chloe Cherry, se sincera sobre el relleno de sus labios: “No me gustaba el aspecto de mi cara”

La actriz explicó que ha recurrido durante años a procedimientos cosméticos como parte de su rutina de cuidado personal

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Chloe Cherry habló sobre su experiencia con rellenos labiales y bótox. (Reuters)
Chloe Cherry habló sobre su experiencia con rellenos labiales y bótox. (Reuters)

Chloe Cherry habló sobre su experiencia con procedimientos estéticos durante una reciente participación en el programa digital “Beauty Secrets” de Vogue.

La actriz, conocida por su papel de Faye en la serie Euphoria, abordó de forma directa el uso de rellenos labiales, toxina botulínica y otros tratamientos cosméticos a los que se ha sometido a lo largo de los últimos años.

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La famosa explicó que ha recurrido en múltiples ocasiones a rellenos en los labios, señalando que el procedimiento se ha convertido en una práctica habitual dentro de su rutina estética.

“Obviamente, me pongo relleno de labios. Me he puesto tanto relleno de labios a lo largo de mi vida que ya ni siquiera necesito usar la crema anestésica porque estoy muy acostumbrada a la sensación”, dijo.

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Chloe Cherry admitió que ya no necesita anestesia para retocar el relleno de sus labios. REUTERS/Jeenah Moon
Chloe Cherry admitió que ya no necesita anestesia para retocar el relleno de sus labios. REUTERS/Jeenah Moon

La actriz, cuyo nombre real es Elise Marily Jones, indicó que la repetición de los tratamientos ha sido constante desde que decidió comenzar con ellos, y que también ha recurrido a inyecciones de toxina botulínica en distintas zonas del rostro.

Chloe Cherry señaló que el uso de estos procedimientos forma parte de su elección personal en relación con su apariencia. Según explicó en el video, su decisión inicial de someterse a estos procedimientos estuvo relacionada con su percepción de su apariencia facial en ese momento.

“Decidí ponerme bótox y rellenos porque no me gustaba el aspecto de mi cara. Al final, terminé teniendo que seguir haciéndolo y manteniéndolo. Me lo he puesto en la frente tantas veces que, en serio, creo que el músculo se me ha atrofiado”, dijo.

Chloe señalando su frente y mostrando cuánto podía mover los músculos. “Así de mucho puedo levantar las cejas. Nunca tendré arrugas en la frente”, añadió riendo.

Chloe Cherry admitió que no puede mover mucho sus cejas por el bótox. (Captura de vida)
Chloe Cherry admitió que no puede mover mucho sus cejas por el bótox. (Captura de vida)

Además de los procedimientos en el rostro, la artista habló sobre el uso de productos destinados al cuidado de las pestañas.

En el video mencionó un suero de crecimiento de pestañas de la marca Sweed Beauty, indicando que comenzó a utilizarlo aproximadamente un año antes de la grabación. Según su testimonio, el producto contribuyó al crecimiento visible de sus pestañas.

La actriz añadió una anécdota relacionada con el rodaje de Euphoria, en la que aseguró que el crecimiento de sus pestañas llegó a superar la longitud de las pestañas postizas utilizadas en el set.

“Hubo un momento durante el rodaje de Euphoria en el que mis pestañas crecieron más que las pestañas postizas que estaban usando, así que mi maquillador tuvo que recortarlas porque eran demasiado largas”, expresó.

Chloe Cherry afirmó que sus pestañas crecieron tanto que los maquillistas de Euphoria tuvieron que recortarlas. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Chloe Cherry afirmó que sus pestañas crecieron tanto que los maquillistas de Euphoria tuvieron que recortarlas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras la publicación del video, usuarios en redes sociales comentaron las declaraciones en la sección de comentarios de la plataforma, donde se compartieron opiniones sobre el aspecto de la actriz y su relación con los procedimientos estéticos mencionados.

Algunos mensajes hicieron referencia al uso de rellenos labiales y a la apariencia resultante, mientras otros destacaron su participación en la serie de HBO. “Le queda genial”, escribió uno, mientras que otro añadió: “La verdad es que le queda muy bien”

La tercera temporada de Euphoria se encuentra en emisión a través de HBO, con un capítulo nuevo cada domingo.

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