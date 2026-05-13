Hielo, pesas y ejercicios a las 4 de la mañana: la intensa rutina de Mark Wahlberg para mantenerse en forma a los 54 años

Mark Wahlberg revela detalles de su famosa rutina de ejercicios, que comienza a las 4:00 en su gimnasio personal y que muestra en la serie 4AM Club Challenge en YouTube.

Mark Wahlberg revela detalles de su famosa rutina de ejercicios, que comienza a las 4:00 en su gimnasio personal y que muestra en la serie 4AM Club Challenge en YouTube. En cada episodio, el actor de 54 años invita a creadores de contenido a probar una secuencia exigente que, según explica, “no es un entrenamiento normal”.

La revista especializada Men’s Health cita que el comienzo incluye un baño de hielo de 3 minutos para activar los músculos, seguido por un circuito de 14 ejercicios que combinan fuerza, resistencia y movilidad, aunque la selección y cantidad pueden variar cada día.

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El actor, referente del cine y la televisión de Estados Unidos, explicó que la rutina responde a la necesidad de avanzar antes de iniciar sus compromisos personales y laborales: “Mi objetivo es hacer todo lo posible antes de ir a trabajar o empezar a despertar a los niños”.

Una vez iniciado el circuito tras el baño de hielo, el entrenamiento abarca movimientos como flexiones de bíceps, elevaciones de cadera, abdominales, sentadillas con barra y otros que cambian según la jornada. Los jueves, por ejemplo, el enfoque está en las piernas, ajustando la carga de trabajo.

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En qué consiste la rutina

La estrella de cine motiva a sus invitados a iniciar el día con un baño de hielo y una secuencia de catorce ejercicios (Captura de video)

El desafío arranca con el baño helado y sigue con una lista que incluye bicicleta estática, flexiones de isquiotibiales, extensiones de piernas, empujes de cadera, sentadillas, extensiones de espalda, elevaciones de pantorrillas, abdominales con apoyo, sentadillas búlgaras, sentadillas sissy con TRX y sentadillas pendulares.

La revista de entretenimiento People publicó que el intérprete reconoció la dificultad para completar todo el recorrido. En el primer episodio, Brent Rivera logró terminar 10 de los 14 ejercicios, lo que generó admiración en el anfitrión. Además, el protagonista de Transformers señaló que entrena cinco días a la semana y que las sesiones de piernas suelen representar el mayor reto físico.

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Por otro lado, el actor hace especial hincapié en la importancia de la motivación que ofrece observar los resultados físicos. “Si eres eficiente en algo, tienes que verlo todos los días”, comentó durante la práctica con Rivera.

La razón de esta recomendación, de acuerdo con especialistas en entrenamiento, es que el contacto visual frecuente con la zona que se quiere trabajar refuerza el enfoque y mejora la conexión mente-músculo, incrementando la eficacia del progreso. El actor aconsejó a quienes quieren fortalecer una zona específica del cuerpo que “la observen constantemente”, porque descuidarla podría limitar los resultados.

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Motivaciones y consejos del actor

Durante una jornada de grabación, el actor compartió que el baño de hielo le ayuda a neutralizar molestias físicas, aportándole energía y dopamina que se mantiene durante varias horas. Antes de instaurar este hábito, necesitaba entre 30 y 40 minutos para activarse tras despertar, pero ahora siente que está listo tan pronto termina el baño.

El protagonista de Transformers arranca sus jornadas entrenando cinco días a la semana - REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El protagonista recomienda que quienes desean aumentar la masa muscular en áreas puntuales se concentren en observar diariamente esas regiones de su cuerpo. “Si tienes el trasero plano, míralo todos los días”, recomendó, insistiendo en que la constancia y el seguimiento visual favorecen el rendimiento.

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El conductor adapta el entrenamiento a cada invitado, pero mantiene inalterables algunos movimientos fundamentales. A través de su programa en YouTube, busca que sus seguidores adopten disciplina y buenos hábitos saludables.

Rutina y vida familiar

En varios episodios, el actor explicó que escogió el horario de las 4:00 para aprovechar al máximo las horas previas a sus responsabilidades familiares. El intérprete es padre de cuatro hijos con su esposa Rhea Durham: Ella Wahlberg (22 años), Michael Wahlberg (20 años), Brendan Wahlberg (17 años) y Grace Wahlberg (16 años).

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La revista People enfatizó que el actor reconoce que este tipo de entrenamiento no es común ni adecuado para todas las personas, pero defiende que es un pilar en su bienestar diario. Su serie tiene como objetivo mostrar el equilibrio entre la vida personal, el trabajo y la salud física. 4AM Club Challenge ofrece una mirada al método Wahlberg, destacando la disciplina y la preparación física que caracterizan a uno de los nombres propios más influyentes de la industria audiovisual.