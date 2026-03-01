Cómo la gestión de Milei cambió el peso del intercambio con Brasil, China, EEUU y otros aliados comerciales

El Itcrm promedio de 2025 se ubicó en 89,1 puntos, 4,5% menor al promedio de los primeros 27 meses de gestión de Javier Milei (93,3), y similar al registrado en febrero de 2026 (Foto: Reuters)

El Índice de tipo de cambio real multilateral (Itcrm), uno de los indicadores más discutidos en Argentina, influye de forma directa sobre el comercio exterior, la balanza de pagos y las condiciones socioeconómicas. Este índice establece la capacidad de acumulación o pérdida de reservas en el Banco Central de la República Argentina, regulando el flujo de divisas generado por el intercambio comercial argentino.

Tras las elecciones de octubre, varios economistas dejaron de enfocar sus análisis en este indicador, observando a la vez los cambios en las reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el comportamiento del turismo interno, el intercambio de bienes y servicios internacionales, las decisiones de ahorro y desahorro en activos externos, fletes, seguros y la transferencia de dividendos de filiales tanto nacionales como extranjeras. Todos estos factores, claves para el análisis, también repercuten sobre las finanzas personales y las condiciones de vida cotidianas.

Un informe del BCRA, institución responsable de la política monetaria, cambiaria y financiera del país, explica: “El Índice de Tipo de Cambio Real mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina respecto a sus 12 principales socios comerciales, según el flujo de manufacturas. Se calcula a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio bilaterales con estos países y considera la evolución de los precios de canastas representativas de consumo, expresados en moneda local frente al valor de la canasta de consumo argentina. Es uno de los indicadores amplios de competitividad por precios”.

No basta con observar únicamente la variación del tipo de cambio nominal; la inflación también resulta determinante y refleja los efectos de diversas medidas tomadas desde el cambio de gobierno: desregulaciones, reducción y eliminación de impuestos y retenciones a las exportaciones, disminución de aranceles para importaciones, sumadas al impacto de tratados como el acuerdo Mercosur-Unión Europea, rubricado recientemente y clave para el acceso a mercados estratégicos, así como acuerdos bilaterales con EE.UU.

Tipo de cambio real bilateral en los últimos dos años

El Itcrm promedio de 2025 se ubicó en 89,1 puntos, 4,5% menor al promedio de los primeros 27 meses de gestión de Javier Milei (93,3), y similar al registrado en febrero de 2026. Aunque este nivel fue 8% inferior al observado durante el último año de presidencia de Alberto Fernández, representa un incremento del 7% frente a noviembre de 2023 y suba del 9% respecto al último día del gobierno del Frente de Todos.

El intercambio de bienes en 2025 creció 16% respecto al último año de la gestión anterior. Las exportaciones aumentaron en valor 30%, mientras que las importaciones solo 3%, revirtiendo así un déficit comercial de USD 6.925 millones y alcanzando un superávit de USD 11.286 millones.

En la composición de los 12 socios comerciales que tiene en cuenta el BCRA para calcular el Itcrm, hubo ajustes: su participación en el total del comercio descendió de 63,7% en 2023 a 61,9% en 2025, marcando una mayor diversificación con las siguientes modificaciones en los índices de tipo de cambio real bilateral (Itcrb)por país:

Brasil

El Itcrb cayó 11,7%, ubicándose en 85,3 puntos. Las exportaciones a Brasil aumentaron 7,7% y las importaciones 6,2%, reflejando un crecimiento del saldo de intercambio del 3%, aunque la participación sobre el total sufrió una baja de 1,6 puntos porcentuales, situándose en 19,2 por ciento.

China

El segundo socio en volumen de transacciones mostró incrementos simultáneos: las importaciones crecieron 85,9% y las exportaciones 23,8%. Con ello, el saldo del ICA disminuyó 11,6% y la cuota sobre el total subió tres puntos porcentuales, ubicándose en 17%. El Itcrb descendió 11,1%, alcanzando 79 puntos desde la base 100 del 17 de diciembre de 2015, inicio de la gestión Cambiemos.

La participación de los 12 mayores socios comerciales en el total del intercambio con el resto del mundo descendió de 63,7% en 2023 a 61,9% en 2025, marcando una mayor diversificación

EEUU

Pese al fortalecimiento del vínculo entre los gobiernos de Milei y Donald Trump, la participación de EE.UU. en el comercio argentino se redujo de 10,1% a 9,2% en dos años. Las exportaciones hacia ese destino aumentaron 49,2%, mientras que las importaciones disminuyeron 21,8%. El saldo del ICA pasó de un déficit de USD 2.980 millones a un superávit de USD 1.634 millones, acompañado de un descenso en el período del Itcrb de 4,8%, hasta 101,5 unidades.

Chile

Este socio adquirió nueva relevancia durante el gobierno de La Libertad Avanza, en parte por el auge de las “compras hormiga” y la diferencia de precios. El Itcrb bajó 13,7%, llegando a 85,9 puntos. Las exportaciones argentinas subieron 27,1% y las importaciones avanzaron 18,7%; el superávit del ICA creció 28,6% y la cuota sobre el total avanzó 0,4 puntos, alcanzando 4,4 por ciento.

India

Este país fue el único socio relevante cuyo índice de tipo de cambio real multilateral disminuyó: bajó 1,7%, hasta 82,3 unidades. No obstante, las exportaciones aumentaron 123%, mientras que las importaciones se estabilizaron. El superávit se cuadruplicó, superando los USD 4.000 millones, y la participación del ICA subió de 2,8% a 4,2 por ciento.

Vietnam

Mantuvo su cuota del 2,5% en el total de comercio de Argentina con el resto del mundo. El Itcrb cayó 11,7%, quedando en 87,4 puntos. Las importaciones aumentaron 30,4% y las exportaciones retrocedieron 5,1%. El saldo del ICA subió 16,2 por ciento.

Uruguay

El Itcrb descendió 6,5%, ubicándose en 107,1 puntos, el valor más alto entre los grandes socios comerciales. Las exportaciones subieron 10% y las importaciones 4%, lo que impulsó un alza de 8,5% en el superávit de intercambio. La participación descendió de 1,7% a 1,6 por ciento.

México

El Itcrb cayó 9,5%, marcando el segundo nivel más elevado (105,7 unidades) entre los principales socios. Las exportaciones bajaron 22% y las importaciones crecieron 10%; de este modo, el déficit del ICA se elevó 48%, hasta los USD 1.068 millones, y la cuota total disminuyó del 1,7% a cerca del 1,5 por ciento.

Suiza

La participación del país en el total del ICA creció 0,5 puntos porcentuales y se ubicó en 1,7%. El Itcrb disminuyó 1,1%, hasta 97,6 unidades. Las exportaciones aumentaron 73% y las importaciones 28%, duplicando el resultado comercial.

Canadá

El Itcrb se deterioró 9,1%, hasta 97 puntos. Su cuota en el ICA subió 0,2 puntos, llegando al 1,1%; las exportaciones avanzaron 4,8%, mientras que las importaciones treparon 115,6%, pasando de un superávit de USD 391 millones a un déficit de USD 44 millones.

Japón

El país asiático registró el menor índice de tipo de cambio bilateral: 70,4 unidades, con una caída de 10,5% en el período. Las exportaciones retrocedieron 55% y las importaciones subieron 16%; la participación sobre el total descendió de 1,3% a 1,1 por ciento.

Reino Unido

El Itcrb fue el único que en 2025 respecto de 2023 mostró una suba entre los países del índice multilateral, con un alza de 1,2%, hasta las 91,5 unidades. Aun así, en el último año se registraron caídas de 4% en exportaciones y 15% en importaciones, lo que llevó a una reducción de la cuota global de intercambio de 0,9% a 0,7 por ciento.

Martín Vauthier, asesor del ministro de Economía, escribió en la red X: “El récord de exportaciones de bienes se debe al dinamismo de varios sectores: estabilidad macroeconómica, baja de impuestos, eliminación de regulaciones y reglas estables”.

Primeros datos de 2026

En el primer bimestre de 2026, la estacionalidad de la oferta agrícola pampeana, junto con la llegada de inversiones energéticas y mineras y la emisión de deuda corporativa en moneda extranjera, permitió que el Índice de Tipo de Cambio Multilateral se mantuviera en torno al promedio del año anterior.

En ese periodo, los parciales de los índices de tipo de cambio bilateral con los doce principales socios comerciales avanzaron en: México 10,3%, Chile 8,7%, Uruguay 6,5%, Brasil 6%, Suiza 3,8%, Reino Unido 2,5%, China 1,8% y Canadá 1,1%. Se redujeron con India 4,9%, Japón 4,4%, Vietnam 0,7%, mientras que con EE.UU. el índice permaneció estable, explicándose ello principalmente por la evolución de los precios relativos y cambios en el flujo comercial con esos mercados.

En el primer bimestre de 2026 los Itcrb avanzaron con México, Chile, Uruguay, Brasil, Suiza, Reino Unido, China y Canadá. Se redujeron con India, Japón, y Vietnam, mientras se estabilizó con EE.UU

Al comparar los índices extremos de febrero de 2026 con noviembre de 2023 -el último mes completo del gobierno de Alberto Fernández-, se observa un aumento en el Itcrm de 8,9%, con subas registradas en la relación bilateral con: Reino Unido 17,5%, Suiza 17,3%, Uruguay 14,3%, Chile 12,6%, México 11,5%, China 8,3%, EE.UU. 7,4%, Canadá 6%, Brasil 5,2%, Japón 3,5% y Vietnam 0,7%. Solo bajó con India 2,6 por ciento.