El ayudante de campo de Claudio Úbeda habló por primera vez después de su salida de Boca Juniors: “¿Y ahora qué?"

Juvenal Rodríguez y Claudio Úbeda tras ganarle a River en el Monumental (REUTERS/Rodrigo Valle)

Juvenal Rodríguez fue una pieza fundamental en los últimos cuerpos técnicos de Boca Juniors. Primero, como ayudante de Miguel Ángel Russo, luego, tras la muerte del entrenador, como segundo al mando de Claudio Úbeda. Horas después de que se hiciera oficial la salida del Sifón del banco xeneize, el colombiano de 56 años fue quien rompió el silencio.

“No sabemos el hecho de que si avanzábamos en Copa Libertadores seguíamos en el club, estábamos enfocados en el día a día y en el partido a partido. Todo lo hicimos con mucha prudencia, nunca tocamos el tema de nuestra continuidad en Boca“, sostuvo en diálogo con D Sports Radio.

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El ciclo de Úbeda, ex ayudante de campo de Russo, se extendió por 32 partidos oficiales, con un balance de 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, 45 goles a favor y 22 en contra. El técnico había asumido en octubre de 2025, y su contrato —al igual que el de Rodríguez— vencía el 30 de junio.

Úbeda y Juvenal Rodríguez se hicieron cargo del equipo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo (Fotobaires)

“El otro día me levanté y pensé: ¿y ahora qué? ¿Después de Boca qué? Miguel siempre nos comparaba la exigencia entre Rosario Central y Boca, y me decía que si estás preparado para estar en Central, podés estar en Boca. Siempre remarcaba que la exigencia que tenía Central en Rosario era similar a lo que es Boca en el país y en el mundo”, añadió Rodríguez.

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El desenlace tuvo un detonante puntual: la derrota por 1-0 ante Universidad Católica, que cerró una racha de cuatro partidos sin victorias en el certamen continental y selló la eliminación de la Copa Libertadores.

“El equipo tuvo rendimientos muy buenos, el primer tiempo contra Cruzeiro es uno de ellos: jugamos uno de nuestros mejores 45 minutos, pero luego el rival mejoró y nos empató. El último partido ante Universidad Católica no se dio como esperábamos”, expresó el ayudante.

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La eliminación continental no fue el único tropiezo del ciclo. Boca también cayó en los octavos de final del Torneo Apertura ante Huracán, en condición de local, y en las semifinales del Clausura 2025 frente a Racing Club, con gol de Maravilla Martínez.

“Contra Huracán también fue un partido muy extraño, porque creamos muchas chances y merecimos ganar. En los últimos partidos hemos tenido 90 remates al arco y solo hicimos tres goles, son esos momentos que tiene el fútbol. La actitud del equipo siempre fue la misma, la de ir al frente. Si tengo que dar una conclusión, creo que fuimos un equipo que arriesgaba demasiado”, manifestó a D Sports Radio.

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Entre los puntos altos del ciclo, Úbeda ganó los dos Superclásicos que dirigió: primero un 2-0 a River Plate de Marcelo Gallardo en Brandsen 805, con goles del Changuito Zeballos y Miguel Merentiel; luego un 1-0 en el estadio Monumental, con el penal convertido por Leandro Paredes como figura del encuentro.

“Boca es maravilloso y la gente siempre va a exigir porque quiere que gane, me llevo recuerdos hermosos de mucha gente maravillosa. Ojalá que Boca pueda lograr pronto sus objetivos, porque tiene gente maravillosa en el club”, agregó. Y expresó: “La experiencia que adquirí en Boca equivale a 15 años de carrera. El fútbol argentino es otra cosa y Boca también”.

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Luego, sobre la política de refuerzos indicó: “Nosotros estábamos centrados en nuestro trabajo, siempre estuvimos ajenos a las negociaciones por posibles fichajes. Han llegado grandes jugadores como Santi (Ascacíbar), Ángel (Romero), Adam (Bareiro) o Malcom (Braida). Ellos se han adaptado rápidamente a Boca, algo que no es sencillo“.

Además, habló acerca de Juan Román Riquelme, presidente del club: “Es un tipo muy directo y que ve muy bien el fútbol, por algo lo jugó de esa manera. Él muere por Boca, Boca es su vida y constantemente está pensando en cómo hacer feliz al hincha de Boca”.

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“En todas las conversaciones con Román, llegábamos a la idea de construir un equipo con el que el hincha se identifique. Estamos muy agradecidos con cómo se portó con Miguel y cómo lo sostuvo, además de que con nosotros se ha portado de manera maravillosa”, reveló.

“Cuando finalizamos nuestro vínculo con Boca, pude terminar de entender la ausencia de Miguel, yo llegué a Argentina gracias a él y luego fui conociendo a Claudio. Siempre me quedará marcada la manera en la que él vive el fútbol. Todos sabemos la importancia que tiene un club como Boca, si no es por Miguel, es algo que no lo hubiera vivido. La Bombonera es una cosa de locos y haber vivido partidos importantes como un Superclásico es algo que siempre me va a quedar marcado”, remarcó.

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Por otro lado, habló sobre la situación de Edinson Cavani, quien atraviesa una larga inactividad por un problema lumbar: “Tuve una hernia discal a mis 18 años y comprendo que esas situaciones son complejas, porque te imposibilitan mucho. Edi es un caballero que ha manejado su situación con mucha templanza y es un tipo muy valioso”.

Por último, cerró con palabras de elogio hacia Úbeda y una revelación sobre su futuro: “Claudio es un hombre muy inteligente y muy tranquilo, tuvo la seriedad para ir por el camino correcto tras lo que fue la partida de Miguel. Tenemos la idea de seguir trabajando todos juntos como cuerpo técnico, habíamos tocado este tema antes de la salida de Boca, porque creemos que Miguel por algo nos unió”.

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