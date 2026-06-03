Cami Mayan habló sobre Alexis Mac Allister y las mujeres de la Scaloneta a días del comienzo del Mundial 2026: “Tengo buena relación”

Cami Mayan reapareció con mujeres de la Scaloneta en un evento a días del inicio del Mundial 2026 y reactivó el foco sobre su vínculo con el entorno de la Selección Argentina (Video: Puro Show, Eltrece)

Una foto bastó para reabrir el debate. Cami Mayan apareció el fin de semana en el lanzamiento de la cápsula deportiva de Carolina Calvagni, la pareja de Nicolás Tagliafico, y las imágenes junto a Valentina Cervantes, mamá de los hijos de Enzo Fernández, y Julia Silva, novia de Marcos “Huevo” Acuña, circularon de inmediato por las redes. El timing no pasó desapercibido: a menos de una semana del inicio del Mundial 2026, la ex de Alexis Mac Allister volvía a aparecer en el radar del entorno de la Selección Argentina, cuatro años después de haberse alejado de ese mundo.

Consultada por Puro Show (Eltrece), Mayan no esquivó las preguntas y fue directa. “Con varias tengo buena relación. La verdad es que yo siempre trato de mantener las relaciones que hago, las amistades que me hago cuando son personas piolas, así que como con cualquier otra amiga que tengo, sucede lo mismo”, explicó, sin entrar en detalles sobre quiénes integran ese círculo.

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El vínculo con Calvagni y Cervantes no es nuevo. Mayan se hizo cercana a varias de esas mujeres durante los años que vivió en Europa acompañando a Mac Allister, y la amistad con Valu Cervantes, en particular, se consolidó en la previa del Mundial de Qatar 2022. Tras la separación del futbolista, Cami abandonó el grupo que compartía con ellas, pero los lazos personales, según sus propias palabras, se mantuvieron.

Cami Mayan afirmó que mantiene buena relación con varias mujeres de la Scaloneta y dijo que conserva las amistades que formó en esa etapa (Instagram)

Lo que sí generó más ruido fue la pregunta inevitable: si esas mujeres tienen mejor relación con ella que con Ailén Cova, la actual pareja de Mac Allister y madre de su hija. Mayan no mordió el anzuelo. “Yo no sé quién especula eso, pero bueno, no me interesa”, respondió, cortante, ante el cronista que insistió con el tema.

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La influencer y panelista dejó en claro que no tiene intención de convertirse en protagonista de ninguna disputa dentro del grupo de parejas de los jugadores de la Selección Argentina. “No me gusta meterme en la vida de los demás, quedo enganchada con algo que no tiene que ver con mi vida y se termina ensuciando todo”, señaló.

Sobre su ex, la postura fue igual de firme. “No tengo nada que decir del tema porque es algo que yo no traigo a mi vida de ninguna forma. Para mí no hay nada más que hablar ni nada en lo que meterme”, afirmó, ante la consulta de Puro Show. Una respuesta que buscó cerrar cualquier especulación sobre un posible cruce mediático con Mac Allister en la semana previa al torneo.

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Tras su separación de Alexis Mac Allister, Cami Mayan dejó el grupo compartido con las parejas de jugadores, aunque sostuvo que los lazos personales continuaron

El único punto en el que Mayan aceptó dar información fue el estado de la causa judicial que mantiene contra el futbolista por compensación económica, una demanda que presentó por los años que dejó de lado su carrera para acompañarlo en Europa. “Estaban revisando la última apelación nuestra, si no me confundo. Y se mantuvo ahí”, precisó. Y enseguida puso límites: “Es algo que trato de no traer porque sé que genera un montón de controversia. A veces se hace público cuando uno no quiere, y es súper incómodo para mí haber tenido que hacer eso”. Cerró con una frase que resumió toda su postura: “Trato de no meterme ahí para no generar quilombo para ninguna parte”.

Las reacciones en redes no tardaron. Mientras algunos usuarios la respaldaron, otros cuestionaron que el tema de Mac Allister siga apareciendo en sus declaraciones. “Cuatro años pasaron”, escribió un usuario. “Otra que sigue viviendo a costa de hablar del ex”, sumó otro. Mayan no respondió a esos comentarios, aunque sí tuvo que salir a hablar en sus Instagram Stories días antes, cuando un perfil de tendencias en X replicó fotos suyas en bikini y un usuario dejó un mensaje de tono violento y perturbador. “Lo que va a disfrutar el forense cuando le llegue la hora”, escribió ese perfil. La reacción de Cami fue pública: compartió la captura y preguntó, con evidente malestar: “¿Tan mal estamos?”.

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