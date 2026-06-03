Las dos tentadoras ofertas que recibió Mauro Icardi: la chance de un encendido clásico con Messi

El festejo de Galatasaray, con Icardi y la China Suárez en el centro de la escena

El futuro de Mauro Icardi se define en las próximas semanas. El Galatasaray le presentó al delantero argentino, de 33 años, una oferta que recorta a la mitad su salario actual, con cláusulas de rendimiento y un vínculo de apenas un año, en lo que los medios de Estambul interpretan más como una despedida encubierta que como un proyecto deportivo real.

La propuesta, comunicada a través del agente del jugador, Elio Letterio Pino, contempla un contrato de un año —con opción a un segundo—. El salario base asciende a cuatro millones, pero puede escalar hasta 6,5 millones si Icardi activa bonificaciones por rendimiento: una cláusula se ejecuta al llegar a 20 partidos disputados y otra al acumular 20 goles o asistencias. El paquete se completa con primas por título de liga y por avances en la Champions League.

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En ese contexto, ante la inminencia del final del vínculo del punta, el conjunto rojo y amarillo ya negocia con otros delanteros. Suenan el colombiano John Durán y Deniz Daniel Gül, atacante del Porto tasado en alrededor de 25 millones de dólares.

Mientras, Icardi descansa y evalúa ofertas. Según indicaron medios de Turquía, recibió un ofrecimiento del Kashima Antlers de Japón por tres millones de dólares al año, que el delantero rechazó. El atacante justo estuvo de paseo por tierras niponas junto a su pareja, María Eugenia Suárez.

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Y otra institución que lo sigue de cerca es Orlando City, de la Major League Soccer. Sí, se trata del clásico rival del Inter Miami, la franquicia campeona de la liga de Estados Unidos, que tiene como capitán a Lionel Messi.

El equipo no está atravesando un buen presente en la temporada: está en el puesto 11, con 14 puntos, a 19 puntos de Nashville, el líder de la Conferencia Este.

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En cuanto a los rumores que vincularon al argentino con River Plate, el agente descartó contactos y algo similar hizo Stefano Di Carlo, presidente del conjunto de Núñez. “No es un nombre que hayamos conversado. Prefiero no dar nombres de los que están”, remarcó el directivo.

Ante el revuelo por la partida del ídolo, el presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, declaró: “Mauro Icardi le ha prestado un servicio muy grande al Galatasaray. Ha contribuido en los campeonatos y logró que una generación se hiciera hincha del Galatasaray. En el Galatasaray recibió el amor y el respeto que quería”. Los números avalan ese reconocimiento: 77 goles, seis títulos y el récord de máximo goleador extranjero en la historia del club.

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Las condiciones que habría puesto Icardi para evaluar su continuidad van, no obstante, en otra dirección. El atacante exigiría un contrato de dos temporadas —no de una— y la garantía de actuar como dupla ofensiva junto a Victor Osimhen. Esa segunda condición tiene un trasfondo deportivo concreto: el ex delantero del PSG e Inter nunca recuperó su mejor nivel tras la grave lesión que sufrió a fines de 2024, lo que lo relegó a un papel secundario dentro del esquema del técnico Okan Buruk. El portal Sabah señaló que “la sintonía ya no es tan fuerte como antes” entre el entrenador y el jugador.

Los de Kashima Antlers y Orlando City no fueron los únicos sondeos que recibió Icardi. Fluminense de Brasil lo contactó en diciembre pasado y América de México también mostró interés. El Atlético Mineiro se subió a la ola: el club brasileño ofrecería 2,5 millones de dólares anuales, una cifra muy inferior a la del Galatasaray, aunque la proximidad geográfica con Argentina podría ser un factor de peso.

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