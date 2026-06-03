Industria automotriz estancada: volvieron a caer la producción y la exportación de autos nacionales

La producción automotriz nacional quedó un 4,9% abajo del resultado de abril en el promedio de fabricación de unidades diarias. (Infobae)

La producción nacional de autos registró un total de 37.762 vehículos en el mes de mayo, cifra que supera levemente al volumen de autos producidos en el mes previo que había sido de 35.521 unidades. Así lo informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) en su informe industrial correspondiente a mayo.

Si bien la cifra es la segunda mejor del año después de marzo, en realidad representa una nueva caída de producción del 4,9% intermensual, ya que ese resultado es producto de 18 días hábiles contra 17 de abril, lo que entrega un promedio diario de 2.098 autos por día contra 2.207 del mes anterior.

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En el acumulado del año, tras cinco meses de actividad industrial, las terminales automotrices fabricaron 167.629 unidades, lo que implica una caída de producción del 19,3% respecto del mismo período de 2025.

Exportaciones otra vez en rojo

Después de dos meses consecutivos de mejoras interanuales en marzo y abril, las exportaciones de autos argentinos volvieron a arrojar un saldo negativo el mes pasado, ya que alcanzaron en mayo las 25.237 unidades, es decir una baja del 6,1% respecto al mes previo y una caída menos significativa, del 4,2% negativo, en la comparación con mayo de 2025.

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Sin embargo, nuevamente se registran sustanciales diferencias entre tipo de vehículos que se exportan, ya que mientras las ventas de las pickup crecieron un 1,2% en mayo respecto a 2026, las exportaciones de autos particulares cayeron en el mismo período un 15,3 por ciento.

Esa suba de las pickup fue mayor aún en los dos meses anteriores, por lo que resultaron en un amortiguador que logró un relativo balance de lo que se lleva desandado del año. En entre enero y mayo se exportaron 104.520 vehículos, que representan una caída de solo el 2,2% respecto de las 106.894 unidades del mismo periodo del año pasado, pero que en el escenario internacional de mayor competencia, se puede considerar aceptable para la industria nacional.

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“Los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad. Como habíamos anticipado, este año la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones”, señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa en referencia a los índices de producción local de automóviles.

El directivo evaluó también un comportamiento más estable aun en cuanto a las ventas de automotores de la industria nacional a los países de la región, y aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de la última medida que anunció el Presidente de la Nación, Javier Milei, y que formaron parte de la agenda de trabajo que Adefa y su equipo técnico lleva adelante conjuntamente con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria y Comercio tendiente a la baja gradual de los derechos de exportación que se reducirá progresivamente hasta quedar eliminado en junio de 2027.

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“Es un paso clave, ahora necesitamos el acompañamiento de provincias y municipios. Ingresos Brutos y las tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado; reducir esa carga es urgente para ganar competitividad y consolidar nuestro modelo de negocio”, concluyó Pérez Graziano.

Un stock todavía sin vender

Un dato que fue preocupante en los últimos dos meses debido a que hay un stock de unidades sin vender en el circuito de comercialización entre fábricas y concesionarios es el relacionado con la venta de autos a la red nacional de agencias y puntos de ventas oficiales.

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Las ventas a la red de concesionarias volvieron a quedar un 13% abajo de marzo, el mejor mes del año. El stock de unidades sin vender todavía genera menos compas a las fábricas

En mayo, el volumen comercializado se mantuvo en cifras similares a las del mes anterior, ya que fueron 35.979 vehículos contra 37.976 de abril. Sin embargo, ambos periodos son un 13,2% menos que en marzo de este año y eso amplió el déficit del siguen representando una fuerte caída interanual que pasó del 31,6% en abril al 39% en mayo.

Y el dato del acumulado anual de distribución de autos entre las terminales y la red de concesionarios confirma esa tendencia, ya que fue de 184.033 unidades, 23,1% menos en su comparativo interanual, y la tendencia es negativa ya que tras el primer cuatrimestre era del 17,9% y al finalizar marzo había alcanzado el 12,2 por ciento.

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