Baja presión y onda tropical provocan inestabilidad climática en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador informó calor intenso, lluvias puntuales y actividad eléctrica entre el 3 y el 4 de junio de 2026 por el paso de una onda tropical. (Cortesía: Ministerio de Ambiente )

El Ministerio de Medio Ambiente (Marn) de El Salvador advirtió, este miércoles, que la presencia de una baja presión combinada con el acercamiento de una onda tropical intensificará las lluvias y mantendrá temperaturas elevadas en todo el país durante los días 3 y 4 de junio de 2026. Según el informe oficial, estos sistemas atmosféricos favorecerán condiciones de inestabilidad, con cielos parcialmente nublados y precipitaciones localizadas, especialmente en zonas montañosas y volcánicas.

Durante la mañana del miércoles 3 de junio, el Ministerio reportó que el cielo se mantuvo parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica del centro y oriente, mientras se esperan lluvias puntuales en esos sectores.

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Para la tarde, se prevé que la nubosidad y las lluvias se concentren en la cordillera volcánica y la cadena montañosa norte, con énfasis en la zona occidental. Por la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y las precipitaciones podrían extenderse hacia la zona occidental, así como de forma puntual en las zonas central y oriental. El organismo enfatizó que las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, incrementando el riesgo para la población en áreas vulnerables.

Cielo nublado, lluvias y actividad eléctrica afectan la zona norte de Chalatenango, Cabañas, San Vicente, Usulután y el norte de San Salvador. (Cortesía: Ministerio de Ambiente)

Onda tropical y posible baja presión incrementan lluvias y riesgo ciclónico en El Salvador

Marn anunció que una onda tropical avanza sobre Nicaragua y podría favorecer la formación de una baja presión en el Pacífico, al sur de México, Guatemala y El Salvador. Según el reporte oficial este fenómeno incrementará las lluvias y la nubosidad en el país durante los próximos días, afectando especialmente el fin de semana.

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Se prevé un incremento de lluvias y nubosidad, lo que podría impactar distintas regiones del país. Además, la posible baja presión presenta una probabilidad de formación ciclónica del 50 % en los próximos siete días, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. El Ministerio también monitorea un segundo sistema, ubicado más lejos de la región, que mantiene una probabilidad de formación ciclónica del 30 %.

Las autoridades enfatizan que, debido a la variabilidad de las condiciones atmosféricas, se informará oportunamente cualquier actualización relevante para la población. El Ministerio recomienda estar atentos a los canales oficiales y seguir las indicaciones ante posibles cambios en el pronóstico.

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Las condiciones descritas, con viento de 8 a 18 km/h y brisas que podrían alcanzar los 35 km/h, responderán a la influencia de un flujo del este acelerado y a la interacción entre la baja presión y la onda tropical con la Zona de Convergencia Intertropical. El Ministerio puntualizó que este escenario incrementará la probabilidad de tormentas y precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

Para el jueves 4 de junio, el pronóstico previó lluvias en la zona central y costera, además de precipitaciones en la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Para el jueves 4 de junio, el MARN anticipa que la baja presión seguirá interactuando con la onda tropical, generando lluvias en sectores de la zona central y costera desde la madrugada. Durante la mañana, se prevé nubosidad parcial en la zona occidental y cielos poco nublados en el resto del país. Por la tarde, las lluvias podrían registrarse en la cadena montañosa norte y la cordillera volcánica, desplazándose luego al resto del país durante la noche.

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El Ministerio de Medio Ambiente recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones ante la combinación de altas temperaturas, lluvias localizadas y posibles tormentas eléctricas.