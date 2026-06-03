Jornada financiera: las acciones argentinas volvieron a caer y subió el riesgo país por un contexto externo más adverso

Wall Street tomó ganancias desde niveles récord.

Los mercados internacionales operaron con un sesgo negativo a escala global que contagió a los activos domésticos. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió por segundo día, esta vez un 1,9%, en los 3.164.196 puntos.

A la vez, la baja de Wall Street -que venía de anotar máximos históricos el martes- también afectó a los bonos argentinos y presionó al alza del riesgo país.

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En el terreno cambiario, el dólar subió por tercera rueda seguida y el BCRA completó el objetivo inicial de compras netas en el mercado previsto en USD 10.000 millones para todo 2026.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York imperaron las bajas, lideradas por Satellogic (-9,7%), Bioceres (-6,3%), Globant (-6,2%), Banco Francés (-6,2%) y Banco Supervielle (-5,5%).

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La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF (-0,7%, a USD 54,90) para revisar el fallo del 27 de marzo, que había resultado favorable para Argentina. El próximo paso disponible para los demandantes, en caso de que decidan continuar apelando, sería solicitar la revisión del caso por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los bonos en dólares -Bonares y Globales- finalizaron con pérdida promedio de 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió cuatro unidades para la Argentina en los 492 puntos básicos.

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Las acciones estadounidenses registraron un descenso en un rango de 0,4% a 1,2% en los principales indicadores de Wall Street, mientras que los inversores sopesaron las promesas de los desarrollos de inteligencia artificial frente a las frágiles negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

“Wall Street siguió de cerca las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que no vislumbran un final claro”, puntualizó Yahoo Finance. “La campaña militar israelí contra Hezbolá en El Líbano se ha convertido en un nuevo obstáculo para alcanzar un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra y abra el Estrecho de Ormuz”, añadió.

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Los precios del petróleo crudo subieron nuevamente. La variedad Brent del Mar del Norte ganó 2,2% a USD 98,08 el barril para entregar en agosto. El WTI (crudo intermedio de Texas) para julio avanzó2,9% a 96,44 dólares.

Tercera suba para el dólar

Con un nutrido volumen de negocios de USD 659,6 millones ofertados en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 11,50 pesos o 0,9%, a $1.438,50, el precio más alto desde el 5 de febrero.

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“La persistente presión compradora, sumada a una importante participación de empresas cancelando obligaciones y otras que continúan girando utilidades al exterior, fue generando un progresivo retiro de la oferta, permitiendo que el tipo de cambio avanzara escalonadamente durante toda la rueda”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $30,50 (+2,2%), lejos del aumento de 7 pesos registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial conserva una baja de 16,5 pesos o 1,1 por ciento.

El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.765,66, cifra que dejó al dólar mayorista a 318,16 pesos o 22,1% del límite para la libre flotación.

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El dólar al público también subió por tercer día seguido, esta vez unos diez pesos o 0,7%, a $1.460 para la venta según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras, el dólar minorista promedió $1.459,69 para la venta y $1.408,76 para la compra.

La cotización informal del dólar finalizó con una baja de cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.430 para la venta, tras haberse negociado a un máximo de $1.440 por la mañana.

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En el mercado de dólar futuro todos los contratos se negociaron en alza, en un rango de 0,8% a 1,1%, con la postura más operada con cierre a fin de mes, que $11,50 (+0,8%), a 14,58 pesos.

El Banco Central compró USD 43 millones en el mercado, el 6,5% del monto negociado. Las reservas internacionales brutas cedieron USD 13 millones, a 48.414 millones de dólares.

A partir del 2 de enero, la autoridad monetaria encadenó 100 sesiones cambiarias con saldo comprador, por un total de USD 10.020 millones, para superar el objetivo inicial de USD 10.000 millones de compras netas previsto para este año.