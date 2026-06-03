Cuánto se paga por la hora de limpieza en junio 2026: las escalas vigentes y cómo calcular el aguinaldo

El valor de la hora de limpieza con retiro en junio 2026 se establece en $3.600,66, según las nuevas escalas oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empleadas domésticas de casas particulares cuentan desde junio con nuevos valores de referencia para el pago por hora y sueldo mensual, tras la actualización determinada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El esquema salarial contempla aumentos acumulativos y escalonados que iniciaron en abril y continuarán hasta julio.

Cuánto cobran los empleados de limpieza en junio 2026

El esquema salarial también contempla otras categorías:

Asistencia y cuidado de personas : $3.862,18 la hora con retiro y $4.295,26 sin retiro.

Tareas específicas (como cocina especializada): $4.083,26 la hora con retiro y $4.453,26 sin retiro.

Supervisores : $4.297,33 la hora con retiro y $4.683,64 sin retiro.

Caseros: $3.862,18 la hora.

La resolución oficial establece estos valores como pisos legales, es decir, los empleadores pueden abonar montos superiores si así lo acuerdan con la trabajadora.

La diferencia entre la contratación mensual y por hora

El marco regulatorio vigente permite a los empleadores optar por la modalidad de pago mensual o por hora, según las necesidades del hogar y la disponibilidad de la trabajadora. La modalidad mensualizada implica un pago fijo cada mes, independientemente de la cantidad de días trabajados en el período, siempre que se cumpla con la carga horaria pactada.

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Los valores mínimos mensuales en junio 2026 son:

Tareas generales : $441.729,02 con retiro y $488.326,19 sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas : $488.326,19 con retiro y $541.255,35 sin retiro.

Tareas específicas : $499.868,28 con retiro y $553.536,65 sin retiro.

Supervisores : $536.080,78 con retiro y $594.214,11 sin retiro.

Caseros: $488.326,19.

Quienes trabajan por hora perciben el valor correspondiente a su categoría y modalidad (con o sin retiro), y el cálculo del sueldo mensual surge de multiplicar la cantidad de horas efectivamente trabajadas por el valor de la hora.

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Algunas diferencias clave entre ambas modalidades:

El pago mensual asegura estabilidad en el ingreso, mientras que el pago por hora se ajusta a las horas trabajadas.

Las trabajadoras mensualizadas acceden a licencias y beneficios proporcionales a su carga horaria pactada.

En ambos casos, el pago de aguinaldo y adicionales se realiza sobre el monto efectivamente abonado.

Categorías y remuneraciones

El régimen de casas particulares distingue diferentes categorías y escalas salariales. Cada una establece valores mínimos para el pago por hora y por mes, tanto para personal con retiro como sin retiro.

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Las principales categorías reconocidas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares son:

Tareas generales : comprende labores de limpieza, mantenimiento, lavado, planchado y actividades afines.

Asistencia y cuidado de personas : incluye el acompañamiento y atención de niños, adultos mayores o personas con requerimientos especiales.

Tareas específicas : abarca funciones que requieren conocimientos particulares, como cocina especializada.

Supervisores : responsables de la coordinación y supervisión de otras trabajadoras dentro del hogar.

Caseros: personal que reside en el lugar de trabajo y se encarga de la vigilancia y el mantenimiento general.

Cada categoría presenta diferencias salariales tanto en el pago por hora como mensual. El empleador debe identificar correctamente la función para aplicar la escala correspondiente.

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El adicional por zona desfavorable eleva el sueldo de quienes trabajan en distintas provincias del sur argentino

Cómo se paga el aguinaldo a empleadas domésticas

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, representa un derecho para todas las trabajadoras registradas bajo el régimen vigente. Se abona en dos cuotas anuales, una en junio y otra en diciembre. La fecha límite para el pago de la primera cuota es el 30 de junio.

El monto del aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo bruto recibido dentro del semestre anterior al pago. No se toma el promedio, sino el ingreso más alto durante ese período. La fórmula se aplica tanto a quienes cobran por mes como por hora o jornada.

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Ejemplo práctico:

Si el salario más alto en el semestre fue de $488.326,19, el aguinaldo corresponde a $244.163,09.

Este criterio rige para todas las categorías y formas de contratación. El pago debe figurar claramente en el recibo de sueldo, junto con los conceptos habituales.

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Cómo se calcula el aguinaldo proporcional

Si la relación laboral comenzó después del inicio del semestre o la trabajadora prestó servicios durante menos de seis meses, el aguinaldo se calcula de manera proporcional. El procedimiento consiste en:

Identificar el mejor sueldo bruto cobrado en el semestre. Dividir ese monto por 12. Multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.

Ejemplo:

- Mejor sueldo bruto: $488.326,19

-Meses trabajados: 4

- Aguinaldo proporcional: ($488.326,19 ÷ 12) x 4 = $162.775,40

Otra forma de expresar la proporcionalidad es calcular el 50% del mejor sueldo y luego aplicar el porcentaje correspondiente al tiempo trabajado (por ejemplo, 4 de 6 meses implica el 66,67% del 50% del sueldo).

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Este mecanismo asegura que quienes se integraron al empleo durante el semestre también reciban la parte que les corresponde del SAC. El monto debe abonarse junto con los haberes de junio y respetar la fecha tope establecida por la normativa.

Adicionales

El régimen de casas particulares prevé adicionales que pueden incrementar el ingreso mínimo de las trabajadoras. El principal es el adicional por zona desfavorable, que en junio 2026 asciende al 31% del salario mínimo de cada categoría.

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Este adicional se aplica en las siguientes regiones:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones (provincia de Buenos Aires)

Quienes trabajen en estas zonas deben recibir un sueldo superior al mínimo general. El cálculo se realiza sumando el 31% al salario base correspondiente a la categoría y modalidad.

Además, la actualización salarial de 2026 incluyó la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico. Desde abril, el 50% de los montos pactados en marzo pasó a formar parte del básico, y el resto se integrará a partir de julio. Estos cambios modificaron la estructura del recibo de sueldo y tienen incidencia en aportes y liquidaciones.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares publica periódicamente las escalas y actualizaciones en su sitio web, donde empleadores y trabajadoras pueden consultar dudas sobre categorías, remuneraciones y procedimientos de liquidación.