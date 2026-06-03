La reacción de Ricardo Darín al ser distinguido por el Festival de San Sebastián y recibir elogios de una famosa revista

El actor Ricardo Darin asiste a la entrega de los Premios Sur al cine argentino este lunes 26 de agosto de 2024 en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Entre viajes, obras y proyectos artísticos, Ricardo Darín disfruta de la nueva etapa de su vida como abuelo. En ese marco, en las últimas horas, el actor recibió dos distinciones internacionales que lo tomaron por sorpresa en medio de los preparativos para su debut en Barcelona con Escena de la vida conyugal. Por un lado, la figura del espectáculo local se convirtió en la imagen del cartel oficial del Festival de San Sebastián y, por el otro, fue elogiado por una famosa revista especializada.

El llamativo gesto del certamen de cine internacional llegó cuando eligió a Ricardo como figura principal del cartel oficial de su 74ª edición, programada del 18 al 26 de septiembre de 2026. Esta elección consolida una relación de veinte años entre el actor argentino y el certamen, que en 2017 ya lo distinguió con el Premio Donostia. Darín, con casi medio siglo de carrera, cerca de un centenar de papeles y más de 40 premios, ha participado en nueve ediciones del festival, y su vínculo con el evento abarca buena parte de su filmografía reciente.

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La presentación de los carteles tuvo lugar este miércoles en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea-Tabakalera, en un acto encabezado por José Luis Rebordinos, director del festival, y Maialen Beloki, actual subdirectora y próxima directora a partir de enero, según informó el Festival de San Sebastián. Tras homenajear en años anteriores a figuras como Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes, Darín se convierte en la novena personalidad de la cinematografía contemporánea en protagonizar la imagen oficial del certamen.

El estudio donostiarra Wallijai diseñó el póster oficial, un collage basado en un retrato realizado en 2024 por el fotógrafo y músico argentino Sebastián Arpesella. Wallijai también realizó los carteles del resto de las secciones. Mientras que la edición anterior giró en torno a los géneros cinematográficos, en 2026 el eje temático es el de los oficios del cine. El cartel dedicado a Darín alude a la interpretación, New Directors se asocia con el guion, Horizontes Latinos con el sonido, Zabaltegi-Tabakalera con la dirección, Perlak con el montaje, Nest con la dirección de arte, Culinary Zinema con el maquillaje, Zinemira con los efectos especiales y Made in Spain con la producción.

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Ricardo Darín es la imagen del cartel oficial del Festival de San Sebastián

Al conocerse la noticia, Darín charló con Teleshow y expresó su emoción: “Estamos preparando para debutar acá en Barcelona nuevamente con la obra, con Escenas de la vida conyugal. Lo del Festival de San Sebastián es un gesto, uno de los tantos gestos maravillosos que han tenido con nosotros, con los argentinos, con el cine argentino. Yo creo que en mi figura lo que pretende José Luis Rebordinos, que es su director este último año, ya va a dejar de serlo el que vien, yo creo que lo que pretende en mi figura es abrazar a todo el cine argentino, a todos los actores y actrices argentinos, porque así me lo dijo cuando me propuso y me preguntó si me parecía bien convertirme en la figura de esta edición del festival, que por supuesto, ¿qué le puedo decir yo? Le dije que para mí era un honor”.

Luego, el actor contó qué días iría al certamen de cine: “Voy a estar ahí el 21 y 22 de septiembre y para mí es uno de los tantos gestos que no solo Rebordinos, al frente como director del festival, sino toda la administración de él, toda la gente que trabaja con él, tuvo con nosotros, con los argentinos, siempre, desde hace ya muchos años. Así que yo me siento muy honrado”.

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Ricardo Darin contó sus sentimientos tras ser elogiado internacionalmente (Captura de video)

Como si fuera poco, en los últimos días la edición en español de The Hollywood Reporter dedicó un artículo a Ricardo Darín en el que examina los aspectos distintivos de su carrera actoral. El texto, firmado por Hareth Peraza, destaca una trayectoria poco convencional, especialmente en relación con las expectativas habituales para un intérprete consolidado. El escritor señala que Darín, nacido en Buenos Aires, optó por convertirse en un referente del cine argentino. Participó en producciones de gran profundidad y, al mismo tiempo, supo conectar con el público. Además, eligió papeles que en numerosas ocasiones reflejaron el panorama moral de la sociedad argentina.

“Con respecto a lo de esta nota, esta editorial, de este periodista americano en el Hollywood Reporter, la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió muchísimo por la cantidad de cosas que dice y cómo las dice, de la forma en que encolumna su pensamiento, me llamó un poco la atención. Te diría que también pareciera ser como una especie de honor, pero no estoy seguro de que sea muy justo, así que no me atrevo a decir eso. De todos modos, por supuesto, es un halago y se le agradece”, expresó Darín sobre esta distinción.

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Para cerrar, el actor contó cómo se encontraba y abrió la puerta de su intimidad al expresar nuevos detalles sobre su nieto: “Y yo acá, en Barcelona, a punto de empezar a trabajar, así que estoy en esa circunstancia. Tuve la suerte de estar con mi nieto, con Dante, dos días seguidos. Ahora por dos días no lo voy a ver porque se fueron a Tarragona, pero ya el fin de semana que viene sí, de nuevo todo y la verdad es que es una felicidad. Es un bebé fantástico, lleno de vida, de simpatía y estamos todos muy felices”.