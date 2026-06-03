El llanto de Danelik por no regresar a la casa de Gran Hermano que se hizo viral: "Tengo un nudo en la garganta"

Danelik, con lágrimas en su rostro, luego de no poder reingresar a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada

El intento de regreso de Danelik a Gran Hermano: Generación Dorada desató una intensa movilización en redes sociales, especialmente impulsada por sus seguidores más fieles. Tras confirmarse que no sería seleccionada para reingresar y que la actriz Alejandra Majluf ocuparía la vacante, Danelik compartió un testimonio extenso y emotivo, en el que destacó tanto el dolor de la exclusión como el apoyo recibido por parte de su comunidad.

Para intentar volver al reality, Danelik impulsó junto a sus seguidores una campaña masiva en redes como Instagram y X. Relató abiertamente el peso emocional del proceso y agradeció públicamente a quienes la acompañaron con mensajes de apoyo y cariño, subrayando que el aliento de su comunidad fue esencial para afrontar la decepción por la decisión de la producción.

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En su cuenta de Instagram, la influencer tucumana narró los motivos de su deseo de regresar y el impacto de no haberlo conseguido. “¿Saben por qué sentía que mi historia no servía para el juego? Porque toda la vida tuve que ponerme un escudo protector que impida que las balas entren y sabía que ésta no iba a ser la excepción”, compartió. Agregó que, al salir de la casa, se enfrentó a “un mundo lleno de comentarios hacia mi persona, hacia mi sexualidad, lo cual es una batalla que nadie la va a poder vivir como se siente”.

La influencer Danelik aparece en tres imágenes contiguas, llorando y visiblemente afectada, con un rostro que denota profunda tristeza ante la cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Remarcó también su expectativa de recibir apoyo dentro del reality: “Sabía todo lo que pasaba dentro de la casa, cómo se manejaban y saben qué? Esperaba que alguien me defienda de eso y nadie lo hizo, entonces, ¿por qué ésta sería la excepción?”. A pesar de las dificultades, Danelik subrayó el valor de sus seguidores —a quienes identifica como “stars” y “muyersss”—, afirmando que estuvieron “firmes conmigo hasta el día de hoy, dándome apoyo y haciéndome saber lo increíble que fue compartir a través de la pantalla conmigo”.

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Los mensajes de apoyo de sus fans inundaron sus redes sociales. Uno de los comentarios expresaba: “Te ganaste muchos corazones, Dane. Pero Gran Hermano no es para vos! Vos sos muy humana”. Otra seguidora la alentó a seguir participando: “Lo diste todo! A seguir así, como sos tan transparente, alegre, vital... tenés que volver”. Otros mensajes reforzaron la percepción de injusticia en la decisión y la animaron a no perder la fe.

Danelik con Brian Sarmiento en la casa de Gran Hermano, una relación íntima que continuó afuera

Alejandra Majluf y la especulación sobre el reingreso

La decisión de la producción de no readmitir a Danelik generó discusiones en plataformas digitales, sobre todo a raíz del ingreso de Alejandra Majluf tras la expulsión de Lola Tomaszeuski y la salida de Gladys “La Bomba” Tucumana. Entre los motivos de especulación, surgió la relación de Danelik con Brian Sarmiento, quien logró reingresar al programa.

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De acuerdo a la percepción compartida entre varios usuarios, el regreso de Brian, envuelto en polémica debido a su situación legal con sus ex parejas, provocó críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección de participantes, y alimentó rumores en redes sobre preferencias o decisiones internas orientadas a mantener la dinámica del programa.

Ante el ingreso de Majluf y su propia exclusión, Danelik reconoció el impacto emocional que le generó la noticia: “Quería hacerles una broma, pero me terminó doliendo ese ingreso. Igual gracias por todas las tendencias que hicieron en X y cómo se movieron e hicieron ruido. Los amo infinitamente!”. No obstante, la influencer mantuvo la esperanza de que pudieran surgir nuevas oportunidades antes de que concluyera el ciclo actual de Gran Hermano, y reiteró a sus seguidores: “Sé que falta mucho tiempo para que termine el programa y pueden pasar muchas cosas, pero aquí vamos a seguir firmes! Los amo de verdad”.

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La confesión de Danelik por no regresar a la casa de Gran Hermano: "Me terminó doliendo"

El dolor y el agradecimiento de Danelik a sus seguidores

Danelik utilizó sus redes para compartir el revuelo emocional que atravesó durante el proceso. En uno de sus mensajes más extensos afirmó: “Simplemente gracias por el apoyo incondicional que me dan, son lo mejor que me quedó!”. Resaltó la conexión y la seguridad que le transmitieron quienes la apoyaron: “Ojalá algún día puedan sentir esta seguridad y amor propio que me lleva a donde quiero llegar siempre”.

Horas después, la influencer publicó un video en el que se mostró visiblemente emocionada y agradecida, sin poder contener las lágrimas. Allí mencionó la importancia que tuvieron sus seguidores al lograr tendencias en redes y el esfuerzo constante para acompañarla. Con voz entrecortada por el llando y el desconsuelo, expresó su agradecimiento: “De verdad, muchas, muchas gracias por todo el apoyo, por todo lo que hacen. Desde hace días que vienen haciendo tendencia, tratando de que, no sé, de aportar su granito de arena para ver si llega a pasar algo, no sé”.

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El eje de sus declaraciones fue el sentimiento de gratitud y la certeza de que el afecto recibido le permitió enfrentar la frustración. Danelik explicó que cada mensaje fue fundamental para sobrellevar la situación, y afirmó que consiguió una “alegría y felicidad” gracias a la comunidad que se formó a su alrededor. Del tramo más emotivo de su testimonio quedó la convicción de que ese acompañamiento representa el mayor premio de toda su experiencia fuera de la casa.