María Emilia Sesin, titular de la Oficina de Violencia Doméstica: “La mayoría de las mujeres denuncia tras años de abuso”

La Corte Suprema creó la Oficina de Violencia Doméstica tras detectar un subregistro de causas que en los juzgados no se clasificaban como violencia doméstica

La titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, María Emilia Sesin, confirmó durante Infobae al Regreso que el organismo recibe un promedio de 45 denuncias diarias, la mayoría presentadas por mujeres adultas que sufren violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires.

En la entrevista, Sesin subrayó la gravedad del fenómeno y detalló que la oficina depende directamente del máximo tribunal, lo que constituye una política pública inédita. Durante su paso por el estudio, la funcionaria expuso el funcionamiento de la oficina y analizó la evolución de la violencia doméstica en la Argentina.

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La Corte Suprema y la política de puertas abiertas contra la violencia

“La oficina depende directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es algo inédito, porque que un superior como es el de la Corte, asuma esta problemática es inédito casi a nivel mundial”, afirmó Sesin.

Desde el año 2008, la oficina atiende las 24 horas, todos los días, y nunca interrumpió su funcionamiento. “Atendimos a más de 170 mil personas dentro de la oficina”, agregó la titular.

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La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema recibe un promedio de 45 denuncias diarias en la Ciudad de Buenos Aires, en su mayoría de mujeres adultas por violencia de género (OVD)

El organismo nació ante un subregistro crítico que se detectó en el sistema judicial: “La oficina surge a partir de una investigación que hizo la Asociación de Mujeres Juezas, donde se advierte un subregistro de las causas de violencia doméstica en los juzgados. Tramitaban bajo cualquier carátula menos la de violencia doméstica”, explicó Sesin. La Corte asumió la problemática y desarrolló una estructura que comenzó con 71 trabajadores y hoy cuenta con 180 personas cubriendo todos los turnos.

“Es una de las políticas más sostenidas en el tiempo y a lo mejor no estamos acostumbrados a que eso pase en un país como el nuestro”, sostuvo Sesin, y remarcó la estabilidad institucional y la ausencia de cuestionamientos partidarios sobre el funcionamiento de la oficina: “Todos estamos de acuerdo con que esta oficina exista”.

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La estabilidad técnica y la sobriedad en la gestión, según Sesin, marcan la diferencia: “Los tres ministros están muy involucrados con el funcionamiento de la oficina. Hay una línea de trabajo que no es silenciosa, pero sí distinta en cuanto a la política de comunicación. La oficina está superinstalada, es reconocida, los informes hablan por sí solos”.

María Emilia Sesin advirtió que la violencia digital incluye amenazas por redes sociales, WhatsApp y la difusión no consentida de imágenes (Infobae en Vivo)

Violencia digital y nuevas formas de agresión: el desafío de la tecnología

Consultada sobre el impacto de las nuevas tecnologías, Sesin advirtió: “Lo digital es una nueva modalidad en que la violencia se da. Antes no había el riesgo de la difusión de imágenes, las amenazas hoy se dan por medios electrónicos, redes sociales, WhatsApp”.

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Un aspecto novedoso que planteó la funcionaria es el uso de billeteras virtuales y transferencias bancarias para intimidar: “Aprovechan la ocasión del motivo de transferencia para mandar un mensaje intimidatorio”.

También abordó el fenómeno de la difusión no consentida de imágenes y la irrupción de la inteligencia artificial: “Antes existían imágenes que se difundían sin consentimiento. Ahora, con inteligencia artificial, las imágenes nunca existieron, pero son creadas. Tuvimos pocos casos, pero empieza a verse”. La funcionaria sostuvo que la tranquilidad de no haber generado imágenes ya no existe: “Te lo inventan, te lo hacen”.

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Denuncias, femicidios y la urgencia de políticas de prevención

Sesin reveló que la oficina recibe cuarenta y cinco denuncias diarias solo en la Ciudad de Buenos Aires: “Hay un promedio de 45 denuncias por día”, afirmó. La gran mayoría de las personas que acuden son mujeres adultas, pero también se observa un incremento de la violencia vicaria, cuando los hijos son usados para dañar a la madre: “Hoy también se empieza a hablar de la violencia vicaria, de la que antes no se hablaba, que es la violencia hacia los hijos para violentar a su madre”.

La inteligencia artificial empezó a aparecer en casos de violencia digital con imágenes falsas creadas para hostigar a las víctimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de denuncias muestra un crecimiento sostenido: “Desde que se volvió a cierta normalidad tras la pandemia, la tendencia siempre fue en alza. Este año vamos un 5% arriba en relación al año pasado”, precisó la funcionaria, y aclaró que los únicos tres años con una mínima baja coincidieron con las restricciones de circulación por la pandemia.

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La mayoría de los femicidios se producen en el ámbito privado: “El 78% de los femicidios se ejecutaron en una vivienda, ya sea compartida, propia o del agresor”, remarcó Sesin, diferenciando la dinámica respecto a los homicidios de varones, que suelen darse en la vía pública.

El tiempo promedio que una mujer tarda en denunciar es de siete años: “El promedio de denuncia en el que una mujer decide hacer la denuncia por primera vez son a los siete años”, detalló, y subrayó la importancia de la prevención y la difusión de servicios como la Oficina de Violencia Doméstica: “Hay que trabajar en reducir estos siete años de espera, prevenir, educar, darle a las personas las garantías necesarias”.

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El 78% de los femicidios ocurre en una vivienda y el tiempo promedio para denunciar violencia de género llega a siete años, según la Oficina de Violencia Doméstica (Infobae en Vivo)

Con relación a la normativa vigente, la abogada afirmó: “No se trata de un tema normativo hoy. La norma está bien, está contemplada la figura del femicidio, pero tiene que ver con la aplicación y la interpretación de esas normas. Nosotros intervenimos cuando el hecho pasó”.

Sobre el futuro, reconoció avances en la conciencia social y en la educación, pero admitió que falta mucho para mejorar los indicadores: “Creo que sí, que falta. No teníamos una historia anterior que nos permita comparar, pero el sostenimiento de políticas ayudan a estar mejor. El problema es la inestabilidad propia del país”.

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La funcionaria concluyó con una referencia a su motivación personal y el valor del acompañamiento institucional: “El lugar de pertenencia que tiene la oficina me ayuda a estar en este lugar. Hay un acompañamiento institucional que acompaña las políticas que desde la oficina vamos generando. Cuando uno puede llevar una propuesta y es escuchada, motiva”.

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