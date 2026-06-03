Economía

Wall Street pone la mira en Argentina: qué compran los fondos globales en la bolsa local

El renovado interés de los mayores fondos internacionales impulsa un rally en acciones argentinas. La expectativa por la suba de categoría en los índices globales y la meta de reservas del Banco Central refuerzan el optimismo en el mercado

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Por primera vez en años, el mercado argentino experimenta un entusiasmo inusual: fondos internacionales que hasta hace poco evitaban los activos locales por escepticismo y volatilidad ahora toman posiciones en empresas nacionales, especialmente en energía y banca.

Ignacio Olivera Doll, analista de mercados, abordó este fenómeno en Infobae a la Tarde, donde subrayó que la llegada de capital fresco está motorizada por señales de estabilidad macroeconómica, la acumulación de reservas del Banco Central y la posibilidad de que Morgan Stanley mejore la calificación del país.

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Durante la columna, Olivera Doll fue contundente: “Estamos viendo un ingreso incipiente de inversores extranjeros hacia los papeles argentinos. Esto es toda una novedad. No lo vimos prácticamente en los dos años de la gestión de Milei, con nuevos jugadores haciendo apuestas sobre activos que les generaron serios trastornos en el pasado”.

Wall Street vuelve a mirar a Argentina y los fondos globales toman posiciones en acciones argentinas de energía y banca (EFE/Justin Lane)
Wall Street vuelve a mirar a Argentina y los fondos globales toman posiciones en acciones argentinas de energía y banca (EFE/Justin Lane)

Morgan Stanley: la decisión que puede cambiar el juego

La atención del mercado se concentra en una fecha clave: en junio, Morgan Stanley (MSCI) evaluará si eleva la categoría de Argentina en sus índices globales. Hoy, el país figura como standalone —la clasificación más baja— y su exclusión de los principales benchmarks limita la llegada de fondos internacionales.

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“La expectativa es que Morgan Stanley suba de categoría a Argentina. Esta decisión podría representar un ingreso de hasta cinco mil millones de dólares para las acciones argentinas”, explicó Olivera Doll.

El antecedente inmediato pesa en la memoria de los inversores: “Para que los inversores extranjeros empiecen a animar a las acciones argentinas, tienen que pasar por alto ese fantasma que representó el 2019 para la inversión internacional. Hubo una gran apuesta de los inversores extranjeros sobre Argentina en esos años, sobre todo en los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri y con toda la crisis financiera tuvieron que huir espantados. Sufrieron pérdidas mayores al 30% en un solo día después de la elección de las primarias”.

El rally en la bolsa local se apoya en la estabilidad macroeconómica, la acumulación de reservas del Banco Central y el ingreso de capital extranjero (EFE/SARAH YENESEL)
El rally en la bolsa local se apoya en la estabilidad macroeconómica, la acumulación de reservas del Banco Central y el ingreso de capital extranjero (EFE/SARAH YENESEL)

Pese a esa cautela, el contexto actual —con el peso estable y el Banco Central cerca de su meta de 10 mil millones de dólares en reservas— genera condiciones inéditas para el regreso de capitales.

Los grandes fondos, el “mundial de las inversiones” y el foco en energía

El giro se refleja en los nombres que hoy figuran entre los principales apostadores del mercado local. Stanley Druckenmiller fue el primero en mover fichas: “Ingresó con 127 millones de dólares en YPF solo en el primer trimestre, 36 millones en el ETF de Argentina y 10 millones en Vista”.

A este grupo se suman Westwood Global Investment (Mac Reynolds), North of Sud (Matt Lindsay) y el escocés Baillie Gifford, conocido por su visión de largo plazo en mercados emergentes.

“La apuesta más grande sobre los papeles de Vista fue de 260 millones de dólares y en conjunto, solo los papeles de Vista captaron cerca de mil millones de dólares en el primer trimestre”, puntualizó Olivera Doll. Jamie Dimon, de JP Morgan Chase, y Peter Orszag, de Lazard, también figuran entre los protagonistas del regreso, con foco en el sector energético.

Stanley Druckenmiller compró acciones de YPF, participaciones en el ETF de Argentina y papeles de Vista durante el primer trimestre (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
Stanley Druckenmiller compró acciones de YPF, participaciones en el ETF de Argentina y papeles de Vista durante el primer trimestre (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

El atractivo central es Vaca Muerta. Los proyectos ya anunciados, la escala de las reservas y la visibilidad de las principales compañías en Wall Street explican el posicionamiento privilegiado de energéticas como Vista y YPF. El sector bancario, por su parte, cumple un rol defensivo: “En el sector bancario, la apuesta es más segura. Los fondos se posicionan en bancos insignia, los que son representativos del sector y conocidos en Wall Street, como Banco Galicia”.

Estabilidad, reservas y las condiciones del regreso

El renovado interés del capital global se apoya, según Olivera Doll, en dos pilares: la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas. El Gobierno se fijó alcanzar diez mil millones de dólares en reservas netas, un objetivo ya próximo, mientras el peso mantiene su estabilidad y las acciones argentinas acumulan una suba superior al 50% en dólares desde los últimos comicios.

Aun así, persisten factores de cautela: “En estos días hay mayores problemas por la tensión a partir del conflicto entre Estados Unidos e Irán, pero el comienzo de año fue muy bueno para las acciones argentinas”, advirtió el columnista, recordando que el saldo sigue siendo positivo y que la tendencia de reingreso de capitales aún se sostiene.

La pregunta que recorre el mercado es si el ciclo actual será diferente al de 2019. Por ahora, los grandes jugadores internacionales apuestan a que sí.

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