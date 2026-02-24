¿Fin de los tours de compras a Chile?: por qué se desinflaron y qué pasó con los precios

Segun datos oficiales, 411 mil turistas argentinos viajaron a Chile hasta el 7 de febrero de 2026, un 24 % menos que el año anterior

Hasta mediados de 2025, los fines de semana largos y los feriados concentraban un movimiento constante de argentinos hacia Chile. Autos y micros partían cargados con bolsas y cajas llenas de ropa, calzado, electrodomésticos y otros productos. Los pasos fronterizos mostraban largas filas de espera y los malls del país vecino se llenaban de compradores.

Sin embargo, esa dinámica se desinfló rápidamente durante la segunda mitad de 2025 y se mantuvo así en los primeros meses de 2026. Según precisó a Infobae Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), “los tours de compras fueron fuertes hasta un año atrás, pero desde mediados del año pasado prácticamente dejaron de tener movimiento”. La reducción se produjo por varias razones: la disminución de los diferenciales de precios entre ambos países, la apreciación del peso chileno y la pérdida de atractivo económico de organizar un viaje exclusivamente para comprar.

Los datos de aduanas reflejaron la caída del fenómeno. Autos y micros que solían cruzar con grandes cantidades de mercadería dejaron de hacerlo con frecuencia. Las colas de espera en los pasos fronterizos se redujeron a dos o tres horas, y la presencia de vehículos cargados de bolsas y cajas disminuyó considerablemente. La postal de filas interminables y autos repletos de productos dio paso a un tránsito más ordenado, en el que la mayoría de los viajeros comenzó a cruzar con otros objetivos.

Según explicó Laugero, el invierno también influyó en la disminución. Durante ese período, muchos turistas suspendieron sus viajes, y la pausa tuvo un efecto prolongado sobre la continuidad de los tours de compras. Tras ese impasse, la actividad no recuperó la fuerza anterior y los viajes comenzaron a decrecer de manera sostenida. Las elecciones legislativas, en el medio, con la merma de la actividad económica, también incidieron.

El factor económico es central. Laugero explicó que “en los malls de compras de Chile, en cuanto a productos ya no hay mucha diferencia con la Argentina”. Esto significa que artículos que antes justificaban la salida hacia el país vecino, como ropa, calzado y electrodomésticos, ya no ofrecen ventajas relevantes. La apreciación del peso chileno frente al dólar también encareció las compras. “Antes te rendía mucho más ir con dólares; hoy, la diferencia no justifica el viaje solo para comprar”, señaló Laugero.

Autos y micros destinados a compras redujeron su frecuencia en los pasos fronterizos EFE/Martín Alipaz

Además de la apreciación cambiaria en Chile, a nivel local, creció mucho la oferta de productos provenientes del exterior y eso hizo que, por ejemplo en electrodomésticos, bajen los precios nominales de forma importante. Por lo tanto, si bien hoy el peso argentino se está apreciando nuevamente (lo que hace que los precios en dólares sean superiores), en pesos muchos productos no han subido tanto o hasta incluso bajaron.

Por otra parte, la posibilidad de comprar en las tiendas de comercio electrónico chinas, como Shein o Temu, a precios muy bajos, fue otro condimento que desalentó los viajes al vecino país exclusivamente a comprar.

Datos oficiales que confirman la caída

Los datos oficiales sobre turismo emisivo muestran la magnitud de la caída de viajes hacia destinos vecinos. Según un reciente informe de la Secretaría de Turismo, en lo que va del año, entre el 1 de enero y el 7 de febrero de 2026, se contabilizaron 411 mil turistas argentinos que viajaron a Chile, lo que implica una caída del 24 % respecto al mismo lapso del año anterior. Ya en los meses de octubre y diciembre de 2025 se habían registrado caídas interanuales, evidenciando que la tendencia a la baja comenzó antes y se consolidó en los primeros meses de 2026.

Aunque todavía hay visitantes y algunos productos pueden resultar atractivos, la diferencia de precios ya no compensa los gastos del viaje, como combustible, peajes y alojamiento, lo que explica que los tours de compras dejen de ser la motivación central de los desplazamientos. El cambio en el perfil de los viajes se observa en los objetivos de quienes cruzan la cordillera. Hoy, los desplazamientos se enfocan en turismo general, recorridos culturales, gastronomía y visitas a familiares o amigos.

En las agencias de viajes también reconocen que ha mermado el interés por el destino Chile en general. Fuentes de Atrapalo confirmaron esta tendencia y afirmaron que en enero los paquetes y vuelos al vecino país se incrementaron 12% interanual debido a una acción promocional realizada con un importante outlet de Santiago, pero que luego de eso el destino refleja una caída de 67% interanual.

Desde Despegar, en tanto, remarcaron que se observó durante 2025 los viajes asociados a tours de compras en Chile tuvieron un fuerte protagonismo, impulsados principalmente por una oferta atractiva en productos de tecnología, indumentaria y cosmética. A lo largo del año, este fenómeno posicionó a Chile como uno de los destinos internacionales de mayor interés para los argentinos, con picos de crecimiento en las búsquedas de hasta 150% interanual y ocupando un lugar en el podio con Brasil y Miami.

Respecto de este año, las fuentes agregaron que el fenómeno se sostiene pero que “el tour de compras dejó de ser una escapada exclusivamente comercial para transformarse en un viaje más completo, donde se combinan compras con experiencias turísticas, gastronomía y ocio”.