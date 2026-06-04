Quién es Giulia Ciancio, la modelo italiana novia de Leo Balerdi: el viaje que la llevó a enamorarse de la Argentina

Giulia Ciancio, la modelo italiana pareja de Leonardo Balerdi, se convirtió en una de las figuras más comentadas en la previa del Mundial 2026

En la previa del Mundial 2026, el universo que rodea a la selección argentina no se agota en el campo de juego. Entre las parejas de los futbolistas que más atención despertaron en las últimas semanas aparece Giulia Ciancio, la modelo italiana que comparte su vida con el defensor Leonardo Balerdi y se volvió viral en redes sociales por su trayectoria en la industria de la moda internacional y en especial por su visita al país donde quedó maravillada con las Cataratas del Iguazú, en Misiones.

Ciancio nació en Italia y mantiene fuertes raíces europeas, aunque su vínculo con Balerdi la acercó al universo albiceleste. Con la selección italiana ausente de una Copa del Mundo por tercer torneo consecutivo, los hinchas argentinos ya la consideran parte del entorno de la Scaloneta. La agencia Select Model Global la incorporó a su cartera y le abrió las puertas a campañas publicitarias de alcance internacional, entre ellas trabajos para la marca Guess y producciones editoriales para publicaciones especializadas en moda y tendencias. Según consignó Vogue Italia, también participó en editoriales para Harper’s Bazaar.

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Su perfil en redes sociales, donde reúne miles de seguidores, combina su actividad profesional con aspectos de su vida cotidiana, y fue precisamente ese escaparate el que disparó su popularidad entre los seguidores de la Albiceleste. Quienes la conocen destacan especialmente su mirada, con tonalidades que oscilan entre el celeste y el verde esmeralda, como uno de sus rasgos más distintivos.

La agencia Select Model Global incorporó a Ciancio a su cartera y la impulsó hacia campañas publicitarias de alcance internacional

Hace apenas una semana, antes de que Balerdi viajara a sumarse a la concentración de la Selección, la pareja visitó las Cataratas del Iguazú. Ciancio compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes y videos junto al defensor, con un mensaje en italiano que resumía la experiencia: “Uno de los viajes más bellos de mi vida. Por cada emoción, por cada mirada, por cada risa, por cada abrazo, por cada momento en este lugar en el que dejo parte de mi corazón. Con la promesa de volver, hasta pronto Iguazú”. La publicación sumó miles de interacciones y reforzó su vínculo visible con la Argentina ante sus seguidores europeos.

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Mientras Ciancio gana protagonismo fuera de las canchas, Balerdi atraviesa uno de los momentos más relevantes de su carrera. El zaguero, nacido en Villa Mercedes, provincia de San Luis, dio sus primeros pasos en Sportivo Pueyrredón antes de llegar a Boca Juniors. Desde allí partió hacia Europa, donde vistió las camisetas del Borussia Dortmund de Alemania y del Olympique de Marsella de Francia, club en el que se consolidó hasta portar la cinta de capitán. A sus 27 años, Balerdi es una alternativa dentro del recambio defensivo que maneja Lionel Scaloni y se transformó en el primer futbolista sanluiseño en integrar un plantel argentino en una Copa del Mundo de mayores.

Quienes conocen a Giulia Ciancio destacan especialmente su mirada, con tonalidades que oscilan entre el celeste y el verde esmeralda

Aunque no figura entre los titulares indiscutidos del equipo, el defensor fue ganando presencia en el combinado nacional y podría sumar minutos a medida que avance el torneo. La Argentina debuta en el Grupo J el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con Antonela Roccuzzo, Tini Stoessel y Valentina Cervantes entre las parejas más reconocidas del plantel. A ese grupo se sumó con fuerza el nombre de Giulia Ciancio, cuya presencia en las tribunas promete ser uno de los focos de atención fuera del rectángulo de juego.

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Tras el debut ante Argelia, la Albiceleste enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en el Dallas Stadium y cerrará la fase de grupos el sábado 27 frente a Jordania, en ese mismo escenario de Texas.

LAS FOTOS DE LEO BALERDI Y SU NOVIA, GIULIA CIANCIO, EN LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ

La modelo trabajó para marcas internacionales como Guess y participó en producciones editoriales de alto perfil dentro de la industria de la moda europea

Ciancio acumula miles de seguidores en Instagram, donde comparte tanto su actividad profesional como momentos de su vida personal junto al defensor argentino

La joven italiana visitó las Cataratas del Iguazú junto a Balerdi días antes de que el defensor se sumara a la concentración de la Selección en Estados Unidos

Con Italia ausente del Mundial por tercera vez consecutiva, los hinchas argentinos ya adoptaron a la modelo como parte del entorno de la Scaloneta

"Con la promesa de volver, hasta pronto Iguazú": el mensaje que Giulia Ciancio publicó en italiano en sus redes tras el viaje que compartió con Balerdi

Leonardo Balerdi, capitán del Olympique de Marsella y primer futbolista sanluiseño en un Mundial de mayores, integra el plantel de Lionel Scaloni para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá

Ciancio compartió un emotivo abrazo junto a su novio Leo Balerdi

Giulia Ciancio prometió volver al país para disfrutar de una de las maravillas del mundo