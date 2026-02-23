Fausto Spotorno: “Todas las bajas del dólar con alta inflación en algún momento se corrigen”

El economista Fausto Spotorno habló de la inflación, el dólar y el riesgo país en Infobae al Regreso.

El economista Fausto Spotorno analizó la dinámica del mercado cambiario y las reservas argentinas, y advirtió sobre los desafíos que enfrenta el país en medio de una economía marcada por las restricciones financieras. En diálogo con Infobae al Regreso, Spotorno remarcó que "todas las bajas del dólar con alta inflación en algún momento se corrigen", y subrayó que el comportamiento del tipo de cambio en la Argentina responde a una lógica propia, donde “el dólar sube por escalones y los precios suben de forma continua”.

El especialista explicó que mientras la inflación se mantiene en niveles del 2% al 3% mensual y el dólar permanece estable, la presión sobre el tipo de cambio tiende a acumularse. “No soy pro devaluador pero si la inflación va a 2%-3% mensual y el dólar está estable, a medida que pasan los meses, tarde o temprano se corrige”, sostuvo. De acuerdo con Spotorno, la magnitud de esa corrección dependerá de la confianza que logre generar el Gobierno y de la entrada de divisas al país. “Si la economía genera confianza y entran dólares, la corrección será menor. Si la economía genera desconfianza, la corrección será mayor”, apuntó.

El comportamiento escalonado del dólar, según el director de Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF, responde a una dinámica en la que el tipo de cambio permanece fijo por períodos y luego experimenta saltos bruscos. “En Argentina, el dólar sube por escalones y los precios suben de forma continua”, planteó y consideró que esta lógica se mantendrá mientras persista el actual escenario de inflación y restricciones cambiarias.

Respecto al riesgo país, que trepó a 537 puntos básicos este lunes, Fausto Spotorno destacó el impacto de las distorsiones acumuladas en la economía argentina y la necesidad de atraer inversiones para impulsar un proceso de transformación. “Si uno mira la economía con ojos optimistas, está claro que el proceso de transformación va a requerir inversiones. Argentina viene de años de haber generado distorsiones en la economía. Cuando las distorsiones se empiezan a levantar, algunos negocios empiezan a tener problemas”, señaló. En su análisis, la transición económica implica un ajuste de los negocios existentes y la creación de nuevas oportunidades, pero también enfrenta obstáculos derivados de la falta de confianza y de las restricciones vigentes.

El economista observó que el Gobierno busca mejorar el clima de negocios a través de reformas como la laboral, aunque todavía persisten trabas relevantes. “El Gobierno está tratando de mejorar las reglas para que haya inversiones con la reforma laboral, pero todavía le queda un cepo y restricciones. Internacionalmente, sigue habiendo dudas sobre Argentina. La clave está en las inversiones y la gran pregunta de los inversores es ‘por qué no puedo mover mi plata fácilmente en la Argentina’”, advirtió Spotorno.

Sobre la compra de reservas netas, el economista advirtió que el margen para el crecimiento de las arcas del Banco Central es limitado por el bajo superávit fiscal y las obligaciones de deuda. “El superávit fiscal total son 0,2% del PBI. Es lo único que va a poder comprar el Tesoro, que son unos USD 1.500 millones. El Tesoro está comprando más que eso porque tiene que pagar intereses de deuda”, detalló. Spotorno explicó que la única salida para incrementar reservas de manera sostenida es que el Banco Central pueda comprar dólares y que haya suficiente demanda de pesos para que esos fondos no presionen los precios. “La única forma de salir de eso es que el BCRA empiece a comprar dólares y que haya una demanda de pesos suficiente para que esos pesos que emita no se vayan a la inflación”, argumentó.

Fausto Spotorno consideró que la política monetaria del Gobierno es un "gran enredo".

Spotorno describió la situación monetaria como un “gran enredo” cuya resolución dependerá del crecimiento de la demanda de pesos en la economía. “Ahí está parte del gran enredo monetario que tiene el Gobierno del que no va a poder salir fácilmente. Eso se va a salir a lo largo del tiempo, en la medida que la demanda de pesos crezca”, puntualizó. Esta situación impide que el Gobierno utilice la política monetaria para reactivar la economía, en tanto cualquier intento de absorber o inyectar liquidez tiene consecuencias inmediatas sobre las tasas de interés o la presión inflacionaria. “Es un enredo total, una sábana super corta: si compra reservas, se le van los pesos; si toma de vuelta los pesos, sube las tasas”, describió el economista. A juicio del entrevistado, la única salida sostenible es que la economía crezca, se eleve la demanda de pesos y el Gobierno pueda comprar dólares sin generar inflación.

La problemática se extiende al mercado de bonos en dólares y la capacidad de canalizar el ahorro local hacia la inversión. Según el analista económico, la restricción para prestar dólares a quienes no generan ingresos en esa moneda impide que los fondos de los argentinos, mayoritariamente dolarizados, puedan financiar proyectos productivos en el país. “Si no podemos prestar los dólares, el ahorro de los argentinos -que está en dólares- no va a financiar las inversiones en Argentina. Estamos atrapados en ese dilema y mientras no lo solucionemos, el Gobierno toma la deuda en dólares y libera los pesos para los que sí pueden tomar pesos”, indicó.

El economista sugirió que la solución de fondo pasa por modificar la normativa que limita el crédito en dólares para quienes no tienen ingresos en esa moneda. “A la larga, la solución sería flexibilizar la norma que impide prestarle dólares a quien no tiene ingresos en dólares”, concluyó Spotorno, quien remarcó la importancia de resolver este obstáculo para que el ahorro nacional pueda transformarse en inversión y ayudar a dinamizar la economía.