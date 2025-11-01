El tipo de cambio real: 23 años de datos revelan el verdadero impacto sobre el flujo de divisas y la pobreza

El nivel del Índice de tipo de cambio real multilateral es esencial para los economistas porque determina la capacidad de acumulación o pérdida de reservas en el Banco Central de la República Argentina (Foto: EFE)

El tipo de cambio real se ha convertido en uno de los indicadores más debatidos en Argentina por su influencia sobre el comercio exterior, la cuenta corriente de la balanza de pagos y las condiciones socioeconómicas del país.

Este indicador es esencial para los economistas porque su nivel determina la capacidad de acumulación o pérdida de reservas en el Banco Central de la República Argentina al afectar el movimiento de divisas por el intercambio comercial, servicios como turismo internacional, ahorro o desahorro en activos externos, fletes, seguros y dividendos de filiales nacionales o extranjeras. Además, su nivel impacta en las finanzas personales y las condiciones de vida.

Infobae hizo un análisis detallado de la serie del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicada por el Indec. El estudio incluyó el saldo mensual y los principales rubros de exportaciones e importaciones, vinculando estos datos con la serie del tipo de cambio real promedio multilateral del Banco Central respecto de los principales socios comerciales.

El período abarca de enero de 2003 a septiembre de 2025, agrupando la información por los primeros nueve meses de cada año. El análisis consideró también el balance cambiario del BCRA informado por el Ministerio de Economía y comparó la situación actual con el promedio histórico de 23 años y con el primer nonestre del último año de la presidencia de Alberto Fernández.

En estos 23 años, el índice de tipo de cambio real, con base diciembre de 2015 igual a 100, promedió 120,8 puntos en los primeros nueve meses de cada año. Esta cifra supera por 20,7 puntos la media del mismo período de 2025. El saldo del ICA fue superavitario en USD 6.218 millones y la cuenta corriente de servicios tuvo un déficit de USD 4.128 millones.

En 23 años, el índice de tipo de cambio real, con base diciembre de 2015 igual a 100, promedió 120,8 puntos en los primeros nueve meses de cada año

Durante el período analizado, el tipo de cambio real multilateral (Itcrm) se situó en torno a los 100 puntos de la base del BCRA (con un margen de más/menos 2%) en tres años; estuvo por encima en diecinueve y por debajo en solo dos.

El saldo del balance comercial cambiario fue positivo en diecinueve años, aunque en dos (2016 y 2022) esto ocurrió con un Itcrm por debajo del umbral de referencia.

Por el contrario, la cuenta de servicios registró déficit en diecinueve de los veintitrés años, incluso cuando el tipo de cambio fue extraordinariamente alto en doce de esos años, lo cual demuestra que no es el único factor determinante para el equilibrio externo.

La relación entre el tipo de cambio real y la variación del PBI refleja un comportamiento similar: en seis de las nueve caídas de actividad agregada, el tipo de cambio real estaba elevado. De los catorce años de expansión, incluido el actual, cinco presentaron un tipo de cambio en torno al umbral o menor.

Un informe del BCRA explica: “El Índice de Tipo de Cambio Real mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina respecto a sus doce principales socios comerciales, según el flujo de manufacturas. Se calcula a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio bilaterales con estos países y considera la evolución de los precios de canastas representativas de consumo, expresados en moneda local frente al valor de la canasta de consumo argentina. Es uno de los indicadores amplios de competitividad por precios”, explicó el organismo.

El comportamiento de las reservas internacionales del Banco Central muestra que no hubo una respuesta homogénea al nivel del Itcrm.

En los primeros 9 meses de 2025 crecieron todos los grandes rubros de exportación respecto del año previo, también en comparación con el último año del gobierno anterior

El total de activos externos de la entidad depende de la combinación de factores como la balanza de pagos, la cotización del oro -que representa poco más del 20% del valor bruto y supera el doble si se consideran solo divisas propias de libre disponibilidad-, swaps de moneda con China y el Tesoro de Estados Unidos, encajes bancarios en divisas, adelantos de organismos internacionales y otras decisiones de política financiera.

Composición de exportaciones e importaciones

En los primeros nueve meses de 2025, los ingresos por los principales rubros de exportación aumentaron, aunque el tipo de cambio real promedio fue apenas superior a 100 puntos, es decir, 17,1% inferior al promedio histórico. Destacaron los crecimientos en combustibles y energía (83,1%), productos primarios (35,7%), manufacturas agropecuarias (29,4%) y manufacturas de origen industrial (18 por ciento).

Comparado con el primer nonestre del último año del gobierno previo, cuando la paridad real fue 4,1% mayor, las exportaciones totales subieron 24,1%; los combustibles y energía avanzaron 43%, productos primarios 41,1%, manufacturas agropecuarias 21% y manufacturas industriales 8,1 por ciento.

En cuanto a las importaciones, el retraso del tipo de cambio real respecto al promedio de 23 años (17% menor) coincidió con un incremento total de 38%. Los bienes de consumo final aumentaron 75,2%, especialmente automotores (64%); bienes de capital, 48,5%; bienes de uso intermedio en el proceso productivo, 34,3%. Solo combustibles y lubricantes registraron una reducción del 39,8%, reflejando el impacto del desarrollo de Vaca Muerta.

Al inicio de la gestión de Javier Milei, casi no se observaron cambios respecto al año anterior. Con un Itcrm que mejoró 4,1%, las importaciones totales cayeron 1,1%. Hubo bajas marcadas en combustibles y lubricantes (58,8%) y bienes de uso intermedio (17,9%), mientras que subieron los bienes de consumo (37,6%, con 184,5% en el segmento automotor) y bienes de capital (32,2 por ciento).

El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos -referencia central de competitividad para los analistas- resultó deficitario en los primeros nueve meses de 2025 en USD 2.406 millones, arrastrado por un rojo de USD 8.436 millones en la cuenta de servicios. Este resultado contrasta con el superávit medio de USD 2.090 millones de la serie histórica y representa un incremento del desequilibrio de 104 por ciento.

Un elemento clave en la evolución de la cuenta corriente ha sido la virtual eliminación del “cepo cambiario” vigente, en diferentes formas, entre noviembre de 2011 y abril de 2025

Un elemento clave en la evolución de la cuenta corriente ha sido la virtual eliminación del “cepo cambiario” vigente, en diferentes formas, entre noviembre de 2011 y abril de 2025. Actualmente permanece parcialmente para ciertas operaciones empresariales (especialmente pagos de dividendos atrasados hasta 2024 y algunas transacciones cruzadas en el mercado cambiario), mientras que las operaciones pueden canalizarse por los circuitos oficiales o alternativos (MEP, CCL).

La nueva política económica -incluida la apertura de importaciones y exportaciones y la reducción o eliminación de aranceles y retenciones- modificó la demanda de divisas, condicionando el flujo corriente y los pagos diferidos.

La comparación de los datos de 2025 con 2023 muestra que el saldo deficitario de la cuenta corriente se redujo casi un tercio y que la cuenta de servicios pasó de un superávit de USD 665 millones a un déficit de USD 8.436 millones.

La experiencia de los últimos 23 años indica que el tipo de cambio real es determinante pero no asegura por sí solo el equilibrio externo. La interacción de otras políticas macroeconómicas, el contexto internacional y la estructura productiva resulta clave para la evolución de la balanza comercial y de la cuenta corriente.

Por otra parte, se ha evidenciado una correlación directa entre el alza del Itcrm y el aumento de la pobreza, con pocas excepciones.

Por ese motivo, en los últimos acuerdos entre Argentina y el FMI no se establecieron metas de tipo de cambio real y se ha priorizado la prevención en la política de estabilización y orden macroeconómico de los impactos negativos sobre la situación social.