Daniel Artana: “Todos culpan a la apertura, pero quizás con otro tipo de cambio la situación no hubiera sido tan complicada”

Daniel Artana analizó el cambio en las reglas de juego económicas y la transición hacia un mercado competitivo "sin anestesia".

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae en Vivo, el economista Daniel Artana analizó el actual escenario económico argentino, el impacto de las reformas estructurales y las perspectivas de crecimiento para los próximos años. El especialista desestimó la posibilidad de un escenario de estanflación y proyectó una recuperación de la actividad económica, aunque advirtió sobre las tensiones que genera la combinación de apertura comercial y apreciación cambiaria.

Uno de los ejes centrales del análisis de Artana se centró en la transición hacia una economía de mercado y los efectos que esto ha tenido sobre el sector productivo. Para el economista, el esquema anterior de la Argentina consistía en una “organización rara” basada en prohibiciones y mercados protegidos donde el Estado otorgaba licencias para operar sin competencia real.

Al evaluar el proceso de normalización, Artana señaló que el paso hacia una economía competitiva se dio “sin anestesia”, lo cual generó fricciones lógicas. Sin embargo, hizo hincapié en que la crítica hacia la apertura comercial suele omitir la variable del precio del dólar. “Todos culpan a la apertura, pero quizás con otro tipo de cambio la situación no hubiera sido tan complicada. Eso no quiere decir que Fate se hubiera salvado, pero iba a ser otra situación”, explicó.

El economista planteó que el Gobierno enfrentó un dilema técnico: evitar la apreciación del peso hubiera requerido una tarea de esterilización con costos asociados que el oficialismo decidió no asumir para priorizar la desinflación. “El Gobierno abrió la economía y al mismo tiempo tuvo fortalecimiento del peso. Normalmente eso potencia el trauma sobre los sectores que tienen que competir con el resto del mundo”, precisó.

¿Hay riesgo de estanflación?

Respecto al nivel de actividad, Artana se mostró optimista sobre el desempeño de la economía en el corto plazo. Al ser consultado sobre la posibilidad de un estancamiento con alta inflación, el economista fue tajante: “Estuvimos en riesgo en el período julio-noviembre. Luego, diciembre te sacó de ese diagnóstico, porque la economía terminó creciendo 4,4%. Yo creo que no hay riesgo de estanflación”.

El economista proyecta un crecimiento del PBI de entre el 3% y el 3,5%, destacando que tener dos años seguidos de suba es un hecho inusual en la historia reciente del país (Gastón Taylor)

Sus proyecciones indican que la Argentina está entrando en una fase de recuperación sostenida, impulsada por la normalización de las variables financieras y el aporte del sector agropecuario. “Tenés dos o tres cuestiones que empiezan a alinear los planetas, para que la economía crezca a un ritmo del 3% al 3,5%. No le quitemos mérito, porque tener dos años seguidos con crecimiento es algo que no pasa hace muchos años en Argentina”, subrayó. No obstante, aclaró que esta mejora será percibida de forma muy gradual por el ciudadano común.

Para Artana, este crecimiento se apoya en la “inocencia fiscal”, que beneficia al Gobierno, sumada a una buena cosecha y a la estabilización de las tasas de interés, las cuales, tras una suba violenta entre julio y octubre, han retornado a niveles previos.

Inflación y la prioridad oficial

La lucha contra el aumento de precios sigue siendo, según el economista, el norte de la gestión actual. Destacó el descenso de la inflación desde niveles del 12% mensual hasta el 1,6% actual, aunque planteó que la velocidad del proceso fue una elección política. “Por ahí podrías haber bajado un poco más lento. El Gobierno decidió bajar más fuerte la inflación y todavía hoy lo sigue priorizando, más allá de que han decidido intervenir el mercado cambiario”, analizó.

En este sentido, vinculó la recuperación del poder adquisitivo a la productividad y no a decretos. “Si la economía no crece y no tiene ganancia de productividad, todos vamos en un barco destinado al fracaso”, sentenció, recordando que los salarios actuales todavía se encuentran un 20% por debajo de los niveles de marzo de 2018 en términos reales.

Sostenibilidad fiscal y Riesgo País

El centro de la credibilidad del programa económico radica, para Artana, en el mantenimiento del superávit fiscal. Sin embargo, advirtió sobre las señales de alerta que emite la recaudación impositiva. “Llevás varios meses con la recaudación perdiendo, en la comparación interanual, por 5 puntos contra la inflación. Pueden bajar más el gasto, pero es difícil hacerlo. El gasto bajó mucho y hace varios meses que no sigue cayendo”, observó.

Artana vinculó la compresión del Riesgo País a la recuperación de la actividad económica y al sostenimiento del superávit fiscal, ejes centrales de la gestión de Milei y Caputo (@JMilei)

A pesar de estas dudas sobre los ingresos fiscales, que dependen en gran medida del nivel de actividad, el economista confía en que el mercado financiero reaccionará favorablemente si la economía real empuja la recaudación. “Yo creo que la economía va a levantar este año. Si la economía empieza a empujar, te va a dar un espacio y creo que el riesgo país va a seguir comprimiendo”, afirmó ante el equipo de Infobae en Vivo.

Incertidumbre política e inversiones

Artana analizó también por qué la inversión privada tardó en reaccionar inicialmente. Atribuyó esta demora a la debilidad legislativa del Ejecutivo y a la duda de los inversores sobre la permanencia de las reformas. “Acá la gente dudaba y Milei era un presidente con poco apoyo en el Congreso. Creo que parte de las inversiones o decisiones empresarias estuvieron esperando hasta las elecciones de medio término. Recién ahora eso te genera oportunidades para invertir”, señaló.

Mencionó que sectores específicos, como la minería, están comenzando a mostrar resultados de largo plazo, pero advirtió sobre el historial de incumplimientos legales de la Argentina: “En Argentina ni las leyes respetamos. El verdadero test acá es que ciertas cosas básicas de la economía las entienda buena parte de la política argentina”.

El frente externo y la relación con el FMI

Sobre la política cambiaria y la acumulación de reservas, Artana consideró que el Gobierno ha corregido debilidades que el mundo financiero le reclamaba. Respecto a la utilización de divisas para el pago de deuda, una medida que ha generado debate con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista se mostró a favor del criterio oficial. “Se dice que el FMI lo critica, pero a mí no me parece mal”, sostuvo, entendiendo que fortalecer la capacidad de pago es clave para recuperar el acceso a los mercados.

La situación de las provincias

Finalmente, el especialista expresó su preocupación por el comportamiento fiscal de algunos estados subnacionales durante el último año electoral. “El empeoramiento es bastante común en años electorales, pero empiezan a haber algunos comportamientos que son bastante preocupantes”, advirtió. Citó el caso de Neuquén como un ejemplo paradójico: “Una provincia que no tiene problemas de recursos por Vaca Muerta está aumentando el gasto como loco, incluyendo el gasto salarial en el empleo público”.

En conclusión, el análisis de Artana plantea un escenario de recuperación económica con una proyección de crecimiento de hasta el 3,5%, aunque condicionado a la sostenibilidad del equilibrio fiscal y a la capacidad del sistema productivo de adaptarse a un esquema de mayor competencia con un tipo de cambio apreciado.