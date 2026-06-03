Israel y Líbano ratificaron el alto el fuego y acordaron la creación de “zonas piloto” bajo control exclusivo de Beirut

Israel y Líbano dieron un nuevo paso en las negociaciones destinadas a reducir las tensiones en la frontera común al ratificar el alto el fuego vigente y aprobar un mecanismo que contempla la creación de “zonas piloto” administradas únicamente por las Fuerzas Armadas libanesas.

El entendimiento fue alcanzado durante una reunión de alto nivel celebrada en Washington.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en una declaración conjunta difundida al término de la cuarta ronda de conversaciones trilaterales entre representantes estadounidenses, israelíes y libaneses. El documento establece una serie de medidas orientadas a consolidar la estabilidad en la zona fronteriza y avanzar hacia un acuerdo de seguridad más amplio.

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Uno de los elementos centrales del pacto es la puesta en marcha de áreas específicas del sur del Líbano donde el Estado libanés ejercerá control total. Según el comunicado, ambas partes decidieron “avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales”.

La medida está vinculada a la implementación del alto el fuego y a nuevas exigencias relacionadas con el grupo terrorista Hezbollah. El texto señala que la aplicación del acuerdo dependerá de “un cese total de los disparos de Hezbollah y de la evacuación de todos sus operativos” de la zona ubicada al sur del río Litani.

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El entendimiento, mediado por Washington, prevé la retirada de los combatientes de Hezbollah del sector sur del Litani y la continuación de las negociaciones para un acuerdo más amplio de seguridad

Washington presentó la iniciativa como un paso destinado a fortalecer las instituciones estatales libanesas y reducir los factores de inestabilidad en una región que ha sido escenario de enfrentamientos recurrentes.

“Estas medidas permitirán avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad”, indicaron los tres gobiernos.

Las conversaciones tuvieron lugar los días 2 y 3 de junio y reunieron a delegaciones encabezadas por altos representantes diplomáticos de Israel y Líbano. Se trata de la cuarta ronda de contactos celebrada este año entre dos países que no mantienen relaciones diplomáticas formales y que históricamente han estado enfrentados.

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Además de los mecanismos vinculados al alto el fuego, las partes discutieron un marco de seguridad de largo plazo destinado a garantizar la soberanía y la integridad territorial de ambos Estados. El documento sostiene que ese esquema contempla “el desmantelamiento de grupos armados no estatales y la prevención de su reaparición”.

Estados Unidos reiteró que continuará desempeñando un papel central como mediador y reafirmó su apoyo al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Libanesas. El comunicado señala que Washington buscará mejorar las capacidades operativas del Ejército para que pueda ejercer autoridad efectiva sobre todo el territorio nacional.

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En paralelo, Israel reiteró una de sus principales exigencias en las negociaciones. Según el texto, el Gobierno israelí considera que su seguridad “solo puede lograrse mediante el desarme de Hezbollah y el desmantelamiento de su infraestructura en todo el Líbano”.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, participa en una reunión trilateral con representantes estadounidenses y libaneses en el Departamento de Estado, en Washington (REUTERS)

Por su parte, la delegación libanesa reafirmó la importancia del respeto mutuo de las fronteras internacionalmente reconocidas y defendió la necesidad de aplicar plenamente los compromisos de cese de hostilidades. También manifestó su intención de reforzar las capacidades del Ejército nacional con apoyo estadounidense.

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La declaración conjunta incluye además una condena a las acciones de Irán en la región y a las actividades que, según los participantes, contribuyen a la inestabilidad en Oriente Medio mediante el respaldo a grupos armados aliados.

Israel y Líbano acordaron continuar el diálogo y fijaron una nueva ronda de negociaciones para la semana del 22 de junio. El objetivo, según el comunicado, es seguir trabajando en los aspectos políticos y de seguridad pendientes con vistas a alcanzar un acuerdo más amplio entre ambos países.

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(Con información de EFE, AFP y Europa Press)