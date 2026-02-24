“A los profetas del caos este dato no les va a gustar”: Milei y Caputo celebraron el crecimiento de la actividad en 2025

Javier Milei y Luis Caputo festejaron el dato de actividad económica correspondiente a 2025. (@JMilei)

El presidente argentino, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron el dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que reveló que la actividad económica experimentó un crecimiento acumulado de 4,4% en 2025, luego de repuntar 1,8% mensual en diciembre.

El jefe de Estado apeló a X para hacer mención del dato difundido por el Indec. “A los profetas del caos este dato no les va a gustar. Además, al observar la serie queda en claro que el riesgo kuka no sólo produjo daño en lo financiero sino también en lo real. Si no hubiera sido por su intención de destruir todo hubiéramos crecido 7%”, evaluó el mandatario.

Por su parte, Caputo destacó en la misma red social que “con relación a igual mes de 2024, once de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre, entre los que se destaca agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% ia) impulsado principalmente por el fuerte crecimiento en la producción de trigo”.

A la vez, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en “máximos históricos en el último mes del año pasado”.

Acto seguido, el funcionario nacional hizo mención a la volatilidad previa a los comicios de medio término, que redundó en un alza del tipo de cambio y la inflación: “A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.

A modo de cierre, el jefe de Economía recordó que los datos del EMAE siempre son provisorios y el 20 de marzo se conocerá el informe de avance de nivel de actividad correspondiente al último trimestre de 2025, que exhibirá la cifra definitiva de 2025.

La actividad creció 4,4% en 2025

La actividad económica registró un crecimiento de 4,4% durante 2025, de acuerdo con los datos publicados por el Indec. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de diciembre, difundido este martes, mostró una variación mensual de 1,8%. Este resultado adquiere relevancia para la administración libertaria, que proyecta una recuperación para 2026 después de dos años iniciales centrados en el ajuste fiscal y la contención de la inflación.

En diciembre, once sectores evaluados por el EMAE presentaron mejoras frente al mismo mes del año anterior. El segmento de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura lideró el crecimiento con una expansión interanual de 32,2%, impulsada por un volumen y rendimiento de trigo que marcaron récords históricos, superando en 50% el promedio de las últimas cinco campañas.

Esta rama encabezó el aporte positivo a la variación anual de la actividad, seguida por Intermediación financiera, que exhibió un alza de 14,1%. Entre ambos sumaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento registrado.

En sentido opuesto, cuatro sectores evidenciaron descensos en la comparación interanual. Destacaron las caídas de Industria manufacturera, con una merma de 3,9%, y de Comercio mayorista, minorista y de reparaciones, que retrocedió 1,3%. Estas actividades restaron en conjunto 0,8 puntos porcentuales al desempeño del EMAE.

La proyección del FMI para 2026

Las estimaciones sobre el crecimiento global anticipan diferencias marcadas entre los países desarrollados y los emergentes. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2026 los mercados avanzados exhibirían un ritmo de expansión limitado, mientras que las naciones emergentes, como la Argentina, concentrarían las mayores expectativas de mejora.

El FMI puso de relieve que el dinamismo del crecimiento mundial se desplazará cada vez más hacia las economías en desarrollo durante los próximos años. Dentro del G20, la Argentina figura en el cuarto puesto entre los países con mayores perspectivas de crecimiento para 2026.

El G20 agrupa a las economías más influyentes del mundo y representa cerca del 85% del producto bruto global. El organismo estima que el crecimiento promedio del PBI mundial alcanzará el 3,1% en 2026, de acuerdo con las proyecciones para sus miembros.

En ese escenario, India lideraría el ranking de expansión del PBI real, con una tasa anual prevista de 6,2%, consolidando su posición como uno de los principales motores de la economía internacional. Le siguen Indonesia, con un incremento estimado de 4,9%, y China, con 4,2%, lo que refuerza el protagonismo de Asia en el crecimiento económico global previsto para 2026. Argentina aparece en el cuarto lugar, con una proyección de avance del 4%, al igual que Arabia Saudita.