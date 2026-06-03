El mal momento de Lola y Yanina Latorre en Budapest: “Mi hermano casi se agarra a trompadas con un francés”

La familia viajó para presenciar la final de la Champions League y mientras hacían turismo pasaron un tenso momento (Video: Rumos-La Casa Streaming)

Yanina Latorre no suele quedarse callada. Tampoco su familia. El viaje que la conductora hizo a Europa junto a Lola, Dieguito y Diego Latorre para estar presentes en la final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal tenía todo para ser una postal de vacaciones. Budapest, la capital de Hungría y sede de la final, los esperaba con su parte histórica, su palacio y su río Danubio dividiendo la ciudad en dos. Lo que nadie anticipaba era el episodio que la modelo terminaría contando al aire de Rumis (La Casa Streaming) con lujo de detalles y el tono desenfadado que la caracteriza.

Budapest estaba desbordada. Lola lo explicó con una comparación precisa: “Es como viajar ahora a Estados Unidos o a México en época de mundial. Es como que querés hacer turismo, pero tenés que tener mucha paciencia porque todo está lleno de gente”. La ciudad no solo recibía hinchas de los dos clubes: también atraía a quienes querían ver el folclore de una ciudad vestida para el evento de fútbol más importante del año.

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La familia se dirigió al palacio de Buda, en la parte histórica separada de Pest por el Danubio. “Budapest se divide por el Danubio en dos partes, en Buda y en Pest. En Buda es la parte histórica donde está el palacio y todo”, explicó Lola. Llegaron justo cuando comenzaba el cambio de guardia, ese desfile con coreografía y armas que ocurre cada algunas horas frente al palacio. “No es que sacás un ticket, te sentás y ves el show. Es como algo que sucede cada no sé cuántas horas”, aclaró. La multitud formó el semicírculo de siempre y los Latorre se sumaron.

La foto que la familia se tomó antes del mal momento con los franceses

Fue ahí donde empezó el problema. Una mujer francesa, sentada en una maceta mientras todos los demás estaban parados, le dijo “hello” a Lola de una manera que ella interpretó como un reclamo de espacio. “Estaba sentada en una maceta y toda la gente estaba parada”, describió. La respuesta no se hizo esperar: “Señora, si usted quiere ver esto, como no hay ningún ticket, párese y mírelo igual que todos lo estamos mirando”.

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La francesa no respondió. Fue su marido quien intervino. “El marido, que estaba al lado de ella apoyado en esa maceta, me toca el brazo y me dice algo en francés, que mucho la verdad es que no lo entendí, pero sentía que me estaba diciendo: ‘Che, correte de acá’”. Lola le contestó en inglés: “Te digo lo mismo que le dije a tu mujer. O sea, párense, que todos queremos mirar, no puedo estar sentados”.

Lo que vino después nadie lo vio venir. Yanina estaba detrás, filmando con el teléfono, ajena al intercambio. “El pibe de la nada la empujó”, contó Lola. Y enseguida aclaró: “No fue un empujón, fue como que la zarandeó, ¿entendés?”.

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Yanina y Lola Latorre en su viaje por Europa (Instagram)

Yanina reaccionó con una calma que su hija describió como poco habitual. “Ella cuando está de viaje es como zen, más tranquila. Ella no saltó’”. Quien sí saltó fue Dieguito. El hijo mayor estuvo a punto de llegar a los golpes con el francés. “Mi hermano se lo comió en dos panes, casi se cagan a trompadas. O sea, no sucedió, pero le empezó a decir un montón de cosas”, relató Lola entre risas. Le gritó en un inglés mezclado con español: “No entendés que la acaba de empujar a mi mamá, le acaba de pegar. Con mi mamá, no. With my mother, no”.

La escena se desarrolló en medio del silencio que el cambio de guardia exigía. La gente alrededor pedía calma. En ese momento apareció un mexicano que intentó mediar. “Mi hermano le dijo: ‘Le acaba de pegar’. Y el mexicano le dijo: ‘Ah, bueno, perdón, perdón’”, contó Lola.

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En el estudio de Rumis, los compañeros no salían del asombro. Uno preguntó: “¿Con qué tupé empujás a Yanina Latorre?” Otro fue más lejos: “Vos que estás del otro lado no sabés los screenshots que ella tiene de todo lo que hiciste en tu pasado, de con quién estuviste, con quién está tu mujer, dónde están tus hijos en ese momento”. Lola cerró el relato con una sentencia: “Los franceses son terribles. Picantes”.