Economía

El dólar volvió a subir y se mantiene en su precio más alto desde febrero

El tipo de cambio mayorista cerró a $1.427 con más de USD 600 millones negociados en el segmento spot. Al público subió a $1.450 para la venta en el Banco Nación

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El dólar mantiene la tendencia alcista de abril y mayo, aunque no logra alcanzar a la inflación.
El dólar mantiene la tendencia alcista de abril y mayo, aunque no logra alcanzar a la inflación.

El dólar mayorista ganó un peso, a $1.427, en un máximo desde el 6 de febrero, en una sesión con negocios por USD 663,2 millones en el segmento de contado. En 2026 el tipo de cambio oficial mantiene una baja de 28 pesos o 1,9%, frente a una inflación acumulada que se acercó a 1% en el período.

El BCRA estableció una banda superior de su régimen cambiario en los $1.764,15: el dólar mayorista quedó así a 337,15 pesos o 23,6% de dicho umbral.

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El dólar al público avanzó cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue quedó sin variantes a 1.435 pesos.

“Tras el reacomodamiento de ayer, el dólar mayorista se presenta más estable apenas por debajo de los $1.430, mientras las miradas de los operadores siguen dirigidas al ritmo de liquidaciones del campo, el volumen operado y la participación del BCRA. Ello se debe a que se buscan señales respecto a la estrategia del organismo, el cual se ansía no interrumpa las fuertes compras más allá de eventuales deslizamientos graduales de la divisa en el tiempo, en especial en la medida que continúen llegando más amigables señales sobre el proceso de desinflación”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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MegaQM señaló que “la oferta de dólares se mantiene en niveles muy altos. El frente externo y los dólares financieros dan el flujo de oferta y si bien la demanda por atesoramiento empieza a crecer con los dólares del agro, las importaciones se mantienen en valores contenidos y dejan oferta excedente. Vemos dinámica estable”.

“La balanza comercial argentina es, en una economía históricamente escasa de divisas, uno de los grandes termómetros de la solvencia externa, de la estabilidad cambiaria y de la capacidad del país para sostener su nivel de actividad sin entrar en crisis de pagos”, sintetizó Julián Muntané, analista de la Consultora SDS.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, afirmó que “el mercado cambiario inició junio con subas generalizadas en todas sus cotizaciones. La City debate si este rumbo alcista continuará durante un mes clave, marcado por el cierre de la liquidación de la cosecha gruesa. En paralelo, el Banco Central afrontó el vencimiento del Bopreal Serie 3 por más de USD 1.000 millones”.

El ministro de economía Luis Caputo declaró esta mañana que si se mantiene el ritmo actual de compras en el mercado cambiario, el Banco Central podría adquirir USD 24.000 millones a lo largo de 2026. “Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar USD 17.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar USD 24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre 17.000 y 24.000 millones”, dijo Caputo.

Max Capital reportó que “los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares -al 28 de mayo- muestran que los depósitos en moneda extranjera cayeron USD 11 milloens, hasta USD 39.117 millones”, mientras que “el interés abierto en futuros cayó en USD 1.290 millones al inicio del mes, lo que sugiere que el Banco Central continuó desarmando su posición corta”.

En mayo, las empresas del complejo oleaginoso y del sector exportador de granos liquidaron un total de USD 2.677 millones, lo que representa una caída de 12% frente al mismo mes de 2025 y una suba de 7% respecto de abril. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) comunicaron que en términos acumulados del año frente a 2025, las liquidaciones muestran una caída de 12%, pese a las expectativas de una cosecha mayor, lo que apunta a cierta demora en las ventas.

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