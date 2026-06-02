Economía

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en junio 2026

Según informó el organismo previsional, ya se fijaron las fechas de cobro para todos los beneficios. Cómo se pagará el medio aguinaldo

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Ya se informó el calendario de pagos de haberes de junio para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Cómo es habitual, en todos los casos la fecha de cobro se determina por la terminación del DNI.

El esquema de pagos también considera los feriados nacionales y días no laborables, por lo que algunas fechas pueden extenderse o trasladarse para garantizar el acceso a los haberes sin inconvenientes.

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Vale mencionar que los jubilados tendrán un aumento en junio, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que se ubicó en 2,58%, dado que la fórmula de movilidad ajusta por inflación con dos meses de rezago. El mes incluye además el pago del medio aguinaldo.

anses y jubilados
El esquema de pagos también considera los feriados nacionales y días no laborables. NA

A cuánto llegará la jubilación mínima en junio

En junio, el haber mínimo de los jubilados de la Anses será de $403.318 brutos, luego de aplicarse el incremento de 2,58% correspondiente a la inflación de abril.

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Tras el descuento del aporte destinado al financiamiento del PAMI, el monto neto queda en $391.218. En algunos casos, además, pueden aplicarse deducciones adicionales, como cuotas vinculadas a moratorias previsionales por aportes no realizados en su momento.

A quienes perciben la jubilación mínima se les suma un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024 y otorgado mensualmente. Con este adicional, el ingreso mínimo total alcanza los $473.318 brutos y los $461.218 netos.

Por su parte, el haber máximo ascenderá a $2.713.948 brutos en junio, luego de la actualización aplicada en función de la inflación. Una vez aplicado el descuento correspondiente al aporte al PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $322.654. Se le debe sumar el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso de junio a $392.654.

Las fechas de cobro para todas las prestaciones de Anses son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Aguinaldo de junio

En junio se abonará también el medio aguinaldo. Este adicional equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre y, en el caso de jubilados y pensionados, se toma como referencia el haber previsional.

Así, por ejemplo, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán en junio un total bruto de $674.977 entre el haber mensual, el bono extraordinario y el aguinaldo.

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