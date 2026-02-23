Cómo afecta a la Argentina el nuevo arancel de Trump tras el reciente acuerdo comercial, según la Cámara de Exportadores

La Justicia estadounidense eliminó el esquema de aranceles diferenciados y lo reemplazó por una tarifa general. Esto modificó el escenario comercial para los socios que habían conseguido mejores condiciones, entre ellos la Argentina.

Luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimara el esquema arancelario impulsado por Donald Trump, la Casa Blanca respondió con un nuevo tributo general del 10%, luego elevado al 15%. La decisión reconfiguró el mapa comercial mundial y volvió a poner a la Argentina ante un escenario de mayor incertidumbre en su relación con Washington.

El país había conseguido semanas atrás un diferencial en el marco del acuerdo bilateral de comercio e inversiones. Sin embargo, ese margen ahora quedó desdibujado frente a otros socios que, bajo el nuevo esquema, mejoraron su posición relativa.

Según contó en Infobae en Vivo el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, Fernando Landa, el sector cárnico logró preservar un punto clave. Sucede que, por una decisión del gobierno de Trump, la carne bovina argentina no quedaría alcanzada por los nuevos gravámenes, aunque sí persiste la incertidumbre para otros productos.

En diálogo con Infobae a las 9, Landa explicó que la administración Trump activó la sección 122, una herramienta que habilita a Estados Unidos a aplicar aranceles cuando detecta desequilibrios en su balanza de pagos. En el caso argentino, recordó que la relación bilateral está estructurada sobre un acuerdo de comercio e inversión en el que “la mayor parte de los compromisos los asumía la Argentina, mientras que Estados Unidos se comprometía a reducir el arancel recíproco”.

Ahora, sostuvo, se abre un interrogante sobre la vigencia efectiva de ese compromiso, dado que el arancel recíproco quedó desplazado por el nuevo esquema general.

El punto más sensible es la carne bovina. “La carne está incluida dentro de una política llamada ‘affordable beef’, orientada a garantizar a los estadounidenses un consumo suficiente y a precios razonables. Por este motivo, la aplicación de la sección 122 excluye a la carne bovina argentina de los nuevos aranceles”, afirmó Landa. Adelantó que, a priori, las 80.000 toneladas autorizadas para ingresar desde la Argentina no sufrirían modificaciones.

El resto del mapa sí es más incierto. “Tenemos muchos productos alcanzados por la sección 232 y por distintos cupos. En los rubros donde competimos con otros países, habrá que ver cómo quedan posicionados ellos”, explicó el titular de la Cámara, quien ejemplificó con el caso China. El país oriental “había llegado a enfrentar aranceles superiores al 100% y ahora pasaría a una tasa combinada cercana al 18%”, dijo.

De esta forma, el nuevo arancel global alteró las ventajas relativas entre países, al punto que, aquellos que habían logrado condiciones más favorables perdieron parte de ese diferencial, mientras que los que enfrentaban cargas más altas encontraron cierto alivio.

La administración estadounidense, además, conserva otras herramientas para reconfigurar el escenario. Entre ellas se encuentra la sección 301 del Código de Comercio, que permite aumentar tributos frente a prácticas consideradas discriminatorias hacia los intereses norteamericanos. También sigue vigente la sección 232, vinculada a seguridad nacional, que impacta en sectores como acero, aluminio, automóviles, camiones, madera y materiales aeronáuticos.

“Con Brasil, por ejemplo, se abrió una investigación bajo la sección 301. Hoy solo China está bajo ese régimen”, puntualizó Landa.

Pérdida de beneficios

De acuerdo con un análisis del organismo independiente Global Trade Alert, citado por el Financial Times, el arancel general del 15% implicaría una reducción significativa en la carga promedio que soportaban algunos de los países más castigados por el esquema previo. Brasil registraría una de las mayores bajas en su arancel promedio y China también vería una reducción relevante. Algo similar ocurriría con varios exportadores asiáticos, especialmente en sectores como indumentaria, muebles, juguetes y plásticos.

En cambio, aliados tradicionales de Estados Unidos, como el Reino Unido, la Unión Europea y Japón, quedarían relativamente más expuestos bajo el nuevo régimen al perder parte de las ventajas que habían negociado anteriormente.

Mirá la entrevista completa a Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la Argentina (CERA)