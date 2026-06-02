Economía

Vacaciones, horas extra, indemnizaciones y nuevo recibo de sueldos: qué cambios dispuso la reforma laboral

El Gobierno reglamentó los principales cambios de la ley de Modernización Laboral, que impactarán sobre las relaciones del trabajador con la empresa que lo contrata

Guardar
Google icon
El Ministerio del Trabajo emitió un concepto que aclara cómo deben aplicar las empresas la cuota de inclusión laboral establecida en la reforma laboral de 2025- crédito VisualesIA
El lunes se publicaron diferentes decretos en el Boletín Oficial sobre la reforma laboral.

El lunes se publicaron en el Boletín Oficial varios decretos que reglamentan aspectos clave de la Ley de Modernización Laboral. Las nuevas disposiciones modifican el esquema de indemnizaciones, tanto en la modalidad de pago como en la fórmula de cálculo, y también introducen cambios en la confección de los recibos de sueldo. Estas medidas se suman a otras ya definidas, como las vacaciones fraccionadas y la implementación del banco de horas.

Uno de los puntos centrales de la reforma laboral es el régimen de indemnizaciones, que ahora presenta novedades en su cálculo y en el costo para los empleadores. La iniciativa oficial contempla la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que funciona como un seguro para afrontar el pago de las indemnizaciones.

PUBLICIDAD

Indemnizaciones: forma de pago y calculo

En cuanto al FAL, entrará en vigencia el 1° de noviembre, como había adelantado Infobae, y cada empleador debe abrir una cuenta individual en un fondo común de inversión o fideicomisos financieros, autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El procedimiento incluye la generación de un identificador único, el “ID FAL”, y la selección de una entidad habilitada. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deriva las contribuciones mensuales a la cuenta correspondiente, integrando ese pago a la declaración unificada de la seguridad social.

PUBLICIDAD

Vista lateral de una mujer con gafas concentrada en documentos bajo la luz de una lámpara de escritorio en una oficina oscura
La ley habilita la creación de un banco de horas para compensar horas extraordinarias con descansos, mediante acuerdo entre empleador y trabajador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema establece la portabilidad de los fondos y garantiza la continuidad del sistema. Si el empleador omite informar el ID FAL durante un mes, la CNV asigna de oficio un fondo o fideicomiso. Las contribuciones mensuales, que resultan deducibles del impuesto a las Ganancias y habilitan una reducción equivalente en las contribuciones patronales a la seguridad social, solo pueden destinarse a instrumentos financieros y valores negociados en el mercado argentino. La comisión de administración tiene un tope del 1% anual sobre el total de los activos.

Cuando se produce una desvinculación laboral cubierta por el FAL, el empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica y la entidad habilitada verificará la información bancaria y registral antes de transferir el monto indemnizatorio a la cuenta del trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles. La responsabilidad sobre el cálculo de la indemnización recae sobre el empleador.

A pesar de los avances oficializados a comienzos de junio, las ALyCs aún esperan la reglamentación de la CNV, que definirá los lineamientos para la gestión y la operatoria de los fondos. Existen aspectos pendientes de definición, como el límite de inversión del FAL, que según el artículo 11 del Decreto quedará a cargo del Ministerio de Economía y se estima entre el 50% y el 75 por ciento.

La reforma laboral también modificó el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. La nueva ley establece que el monto se determina únicamente sobre la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, dejando fuera el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), los proporcionales de vacaciones y todos los conceptos que no correspondan a pagos mensuales.

La cifra resultante de esa fórmula constituye la única reparación por la ruptura del vínculo laboral, sin sumas adicionales. En caso de demora o litigio, la actualización de los créditos laborales se ajusta por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual fijo del 3 por ciento.

La ALyCs todavía esperan por la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La ALyCs todavía esperan por la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Recibo de sueldo

El segundo gran cambio afecta la confección del recibo de sueldo. Con la publicación del 407/2026, este documento debe incluir un gráfico de torta que resume la composición total del costo laboral. El gráfico agrupa los rubros a cargo del empleador: sindical, seguridad social, obra social, INSSJP, ART, cámaras empresariales y otros, identificando cada uno con su porcentaje sobre el costo total. De esta manera, el comprobante de pago suma transparencia y permite que empleados y empleadores visualicen en un solo documento todos los conceptos que integran el costo laboral mensual.

La estructura del recibo de sueldo ahora se compone de cuatro secciones obligatorias. La primera contiene los datos del empleador y del trabajador, como CUIT, CUIL, fecha de ingreso, antigüedad, categoría y cargas sociales. La segunda detalla todas las contribuciones y conceptos abonados. La tercera expone el monto bruto, la forma en que se determina y cada deducción aplicada. La cuarta sección informa el monto final que el empleado cobra como remuneración neta.

Vacaciones pagas y banco de horas

El tercer aspecto de la reforma incluye las vacaciones fraccionadas y el régimen de licencias. La nueva legislación establece que las vacaciones deben otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque empleadores y empleados pueden acordar un inicio fuera de ese período. La notificación debe realizarse por escrito con al menos 30 días de anticipación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo. Además, se permite fraccionar las vacaciones, siempre que cada tramo tenga un mínimo de siete días corridos.

Cuando la organización de las vacaciones se realiza por sectores o grupos dentro de una empresa, el empleador debe asegurar que cada trabajador goce de su licencia durante la temporada de verano al menos una vez cada tres años.

Se suprimen las multas por trabajo no registrado previstas en la Ley 24.013 y se crea un régimen de incentivos para la regularización. (Freepik)
Se suprimen las multas por trabajo no registrado previstas en la Ley 24.013 y se crea un régimen de incentivos para la regularización. (Freepik)

Otra de las medidas vigentes apunta a dar mayor flexibilidad laboral mediante el banco de horas. Esta herramienta autoriza que empleadores y trabajadores acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, bajo registro y dentro de límites definidos.

Los acuerdos pueden prever horas extras, banco de horas o francos compensatorios, y deben respetar los descansos mínimos legales de 12 horas para proteger la salud del trabajador. También pueden formalizarse con intervención sindical. El esquema permite alternar jornadas más extensas con otras más breves, siempre dentro de los topes semanales establecidos por la ley o el convenio colectivo.

Licencias por receta digital

Otro de los puntos clave incluidos en la reglamentación corresponde a las licencias médicas laborales previstas en el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, las licencias deberán instrumentarse obligatoriamente mediante receta digital, con el objetivo de “dar trazabilidad al diagnóstico y evitar cualquier tipo de duda”. La regulación también incorpora la posibilidad de recurrir a una junta médica cuando existan discrepancias entre las partes respecto de la situación planteada.

Cambios en convenios colectivos

A su vez, Sturzenegger destacó que la Ley 27.802 puso fin a la ultraactividad de los convenios colectivos y obliga a renegociar aquellos acuerdos que se encuentren vencidos. Según explicó, para los convenios vencidos dejaron de tener vigencia las cláusulas obligacionales. Entre ellas, las disposiciones vinculadas a descuentos sobre salarios o aportes compulsivos realizados por empleadores en favor de entidades empresarias. “Para los convenios vencidos todas sus cláusulas obligacionales cayeron el 6/3”, afirmó.

También señaló que “no serán exigibles en ningún contexto cláusulas que impongan aportes compulsivos a los empleadores, con destino a cámaras a las que no estén afiliados”. En el caso de convenios aún vigentes, la reglamentación establece límites para esas contribuciones. Las cláusulas obligacionales no podrán superar el 2% para los trabajadores y el 0,5% para los empleadores, tomando como referencia el salario mínimo de convenio. Asimismo, indicó que no se homologarán convenios que excedan esos porcentajes.

Temas Relacionados

Reforma laboralFALIndemnizacionesVacacionesBanco de horasÚltimas noticiasRecibo de sueldoRecetasConvenios colectivos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Transparencia Fiscal: solo CABA, Chubut y Entre Ríos avanzaron con la aplicación del régimen

Cinco son las jurisdicciones “adheridas” al Régimen de Transparencia Fiscal, pero solo tres dictaron la reglamentación para que se informe la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los comprobantes emitidos a consumidores finales

Transparencia Fiscal: solo CABA, Chubut y Entre Ríos avanzaron con la aplicación del régimen

Cuántos funcionarios dejaron el Gobierno desde su inicio en 2023 y cuál es el ministerio que más bajas tuvo

El total de salidas supera los 250 en los últimos dos años y medio a un ritmo de una dimisión cada 3,5 días, según un informe privado

Cuántos funcionarios dejaron el Gobierno desde su inicio en 2023 y cuál es el ministerio que más bajas tuvo

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo en junio 2026

El incremento sigue el mecanismo de movilidad atado al índice de inflación del INDEC y alcanza también a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema de protección social argentino

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo en junio 2026

Los argentinos compraron más dólares que el Banco Central en lo que va del año

Así surge del balance cambiario. Hasta abril eran USD 9.000 millones, pero habrían superado los USD 11.000 millones el mes pasado. Pese a esta presión compradora la cotización se mantuvo estable en los primeros meses de 2026, aunque ayer subió a $1.445

Los argentinos compraron más dólares que el Banco Central en lo que va del año

El Gobierno reglamentó el nuevo fondo para pagar indemnizaciones pero el mercado espera una decisión clave de Caputo

Ya se publicó el decreto reglamentario del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pero aún falta que Economía determine cuál es el “limite de inversión”. La decisión todavía no esta tomada, pero se apunta a una alta liquidez. La letra chica que esperan las ALyCs

El Gobierno reglamentó el nuevo fondo para pagar indemnizaciones pero el mercado espera una decisión clave de Caputo

DEPORTES

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

Murió Raymond Berry, la leyenda que cambió la NFL y llevó a los Patriots a su primer Super Bowl

Entre la enfermedad de Passarella y el inicio de las cábalas: a 40 años del debut de la selección argentina en México ‘86

Jugó un Mundial con Maradona, creó una agencia para ayudar a atletas desconocidos y ahora brilla en otro deporte

El blooper de Ruggeri durante la grabación de un spot publicitario para el Mundial: “Traeme un café con leche”

TELESHOW

Los mejores looks de los famosos en Sottovoce, la comedia de Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

Los mejores looks de los famosos en Sottovoce, la comedia de Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

Araceli González sorprendió como espectadora de Sottovoce, la obra de Adrián Suar: “Nos estamos revinculando como familia”

Claudia Villafañe recordó el Mundial de 1990 y cómo vivió los penales en la semifinal contra Italia: “Nos dejaron afuera”

Marixa Balli explotó ante los rumores de internas en Cortá por Lozano: “La tengo al plato”

INFOBAE AMÉRICA

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Financial Times: Estados Unidos negocia con países europeos una ampliación del despliegue de armas nucleares en la región

La Justicia de Bolivia aclaró que las órdenes de captura contra líderes sindicales solo están suspendidas de forma temporal

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano