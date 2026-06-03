Economía

Cambios en la VTV: el Gobierno permitirá que talleres mecánicos realicen las revisiones y avanza con la desregulación

A partir del miércoles 3 de junio, se abrirá un padrón de inscripción para que establecimientos autorizados puedan realizar las verificaciones vehiculares. Cada provincia deberá adherirse al nuevo régimen

Guardar
Google icon
VTV 2024
El Gobierno anunció la apertura de un registro para que talleres habilitados puedan inscribirse para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos.

El gobierno de Javier Milei anunció que, a partir del miércoles 3 de junio, se abrirá un registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, tras el levantamiento de una cautelar judicial que frenaba la medida.

Desde esta semana, los establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos podrán anotarse en un registro nacional digital y público. El Ejecutivo apunta a descentralizar el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ampliar la oferta de servicios y permitir a los usuarios elegir dónde realizar la revisión técnica de sus vehículos.

PUBLICIDAD

“A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV”, comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X.

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron a Infobae que se levantó la cautelar judicial que, hasta el momento, había frenado la implementación del nuevo esquema. Se espera que en las próximas horas la medida sea publicada en el Boletín Oficial.

PUBLICIDAD

VTV 2023
Se espera que la normativa se publique en el Boletín Oficial en las próximas horas.

Los cambios, incluidos en el Decreto 196/2025 que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito, apunta a modernizar el sistema de RTO y crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. “A partir de ahora, cualquier taller, que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse para realizar revisiones técnicas vehiculares”, detallaron desde la administración libertaria.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos operará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con carácter público, gratuito y digital. Las inspecciones podrán llevarse a cabo en cualquier taller inscripto en el registro nacional y que cumpla los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

Las personas usuarias tendrán la posibilidad de elegir el taller de su preferencia, siempre que esté habilitado y registrado. Los establecimientos autorizados estarán facultados para revisar vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros y de carga, así como unidades antiguas o especiales.

La normativa mantiene todos los criterios técnicos y de seguridad vial vigentes. Los talleres deberán respetar los procedimientos de inspección, contar con un Director Técnico responsable y acreditar la capacidad técnica, el equipamiento necesario y las condiciones exigidas. La inscripción en el registro se realizará mediante declaración jurada.

En cuanto a los plazos, los vehículos particulares 0 km deberán pasar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento. Para aquellos de hasta diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada veinticuatro meses, mientras que los que superen esa antigüedad deberán realizarla de forma anual. La primera revisión deberá realizarse dentro de los doce meses posteriores al patentamiento y luego renovarse cada doce meses.

VTV 2023
Los autos 0 km particulares deberán pasar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento.

“Los usuarios contarán con más opciones para realizar la revisión técnica, podrán elegir libremente dónde efectuarla y dispondrán de un sistema más ágil, accesible, transparente y previsible”, aseguraron desde Casa Rosada.

El 10 de marzo, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, había informado la resolución del conflicto que impedía aplicar los cambios previstos por la nueva Ley Nacional de Tránsito en relación a la RTO, conocida hasta ahora como VTV.

Entre las novedades se encuentran la autorización para habilitar nuevos centros donde realizar la revisión, la desregulación de aranceles para promover la competencia y la inclusión de automóviles particulares al sistema nacional de control, que hasta ahora se aplicaba principalmente al transporte de cargas.

Sin embargo, el Ejecutivo enfrenta el desafío de que cada provincia acepte poner en marcha el nuevo esquema de VTV. Si las jurisdicciones no adhieren, sus ciudadanos no podrán acceder a servicios mejorados ni a la opción de realizar la verificación técnica en talleres cercanos o en concesionarias oficiales. La provincia Buenos Aires fue el primer provincia en anunciar que no acompañará el nuevo sistema.

Por otro lado, aún resta definir un protocolo específico de revisión para vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, que requieren controles adaptados a su tecnología.

Temas Relacionados

VTVRTORevisión Técnica ObligatoriaVerificación Técnica VehicularLey de TránsitoTalleresVerificación vehicularÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dólares del colchón: Caputo confirmó que enviará un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía anunció el envío de una modificación del esquema actual a fin de dinamizarlo, luego de una reunión que mantuvo con contadores

Dólares del colchón: Caputo confirmó que enviará un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal

Caputo: “No hicimos ninguno de los chanchullos que Argentina hizo en el pasado a pesar de haber heredado una bomba atómica”

En un evento del IAEF, el ministro de Economía afirmó que ya está cerrado el financiamiento para cubrir el cronograma de pagos, proyectó que continuará el proceso de desaceleración y confirmó que enviará un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal

Caputo: “No hicimos ninguno de los chanchullos que Argentina hizo en el pasado a pesar de haber heredado una bomba atómica”

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street, pero el riesgo país volvió a bajar

Mientras que los índices de Wall Street alcanzaron nuevos máximos, el S&P Merval restó 0,6%, en medio de una toma de ganancias. El dólar subió a $1.450 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 175 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street, pero el riesgo país volvió a bajar

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en junio de 2026

Los nuevos montos contemplan ajustes para todas las categorías, desde tareas generales hasta supervisión y asistencia en el cuidado de personas

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en junio de 2026

El Banco Central volvió a comprar dólares y está a un paso de alcanzar la meta fijada para todo 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 175 millones este martes, hilvana 99 jornadas consecutivas con saldo comprador y acumula compras por casi USD 10.000 millones en lo que va del año

El Banco Central volvió a comprar dólares y está a un paso de alcanzar la meta fijada para todo 2026

DEPORTES

La desopilante reacción de Baldassi luego de que el Turco Husaín y Maxi López le reclamaran un penal en un histórico Superclásico

La desopilante reacción de Baldassi luego de que el Turco Husaín y Maxi López le reclamaran un penal en un histórico Superclásico

El importante anuncio de Kevin Zenón durante el receso con el plantel de Boca Juniors

Leonardo Ponzio sorprendió al revelar qué jugador le agregaría a la lista de Scaloni para el Mundial

“El tren no pasa dos veces, la Scaloneta, sí”: el emotivo video que publicó la AFA a días del inicio del Mundial

“Papá, tienes que volver”: el estremecedor relato del brasileño Oscar sobre el paro cardíaco que lo obligó a retirarse

TELESHOW

El desgarrador llanto de Nazarena Vélez contra Fede Bal: “Tuve ganas de matarlo”

El desgarrador llanto de Nazarena Vélez contra Fede Bal: “Tuve ganas de matarlo”

Grego Rossello lució un edredón en su cama que generó debate y le hizo un planteo a Wanda Nara: “Fue todo su culpa”

La nueva canción viral del Chapu Martínez para el Mundial: “Traeme la cuarta, Messi”

El sacrificio de Griselda Siciliani en sus inicios como actriz y el gesto de Hugo Midón: “No podía pagar sus clases”

Así fue el reencuentro de Cami Mayan con las mujeres de la Selección a tres años de su separación de Alexis Mac Allister

INFOBAE AMÉRICA

Comerciante costarricense desaparece en Bogotá tras última comunicación con su pareja

Comerciante costarricense desaparece en Bogotá tras última comunicación con su pareja

El Salvador registra incremento sostenido de enfermedades eruptivas, pero sólo 19 casos confirmados de sarampión

Ministerio Público “no detendrá la lucha contra la corrupción” en República Dominicana

El autor Arquímedes González denuncia extensión de represión de Nicaragua a refugiados en Centroamérica

Capturan a “Gato Negro”, señalado como autor intelectual de la masacre de Rigores que dejó 20 muertos