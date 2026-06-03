De luchar contra la depresión a las semifinales en París: Maja Chwalinska, la sorpresa de Roland Garros

Maja Chwalinska atraviesa el mejor momento de su carrera y se convirtió en una de las grandes revelaciones de Roland Garros tras alcanzar las semifinales (Crédito: AP Foto/Emma Da Silva)

Roland Garros vuelve a ser el escenario para que una tenista comience a escribir su propia historia en la élite del tenis mundial. La polaca Maja Chwalinska, número 114 del ranking WTA, que luchó contra la depresión y llegó al cuadro principal desde la clasificación, selló su pase a las semifinales del Abierto francés al derrotar a la rusa Anna Kalinskaya (24°) por 7-6(3) y 6-3.

¿Cuántas veces habrá repetido Chwalinska, nacida hace 24 años en Dąbrowa Górnicza, a lo largo de su corta carrera, que la meta está en la mente? Tras superar la qualy con tres victorias e instalarse por primera vez entre las 128 jugadoras del major parisino, consiguió cinco triunfos consecutivos para convertirse en una de las cuatro tenistas que buscarán un lugar en la final.

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En cuanto a lo que fue su partido de cuartos de final, Chwalinska comentó: “El segundo set fue una verdadera batalla, estoy feliz de haber ganado. Fue un partido muy complicado, las condiciones eran muy difíciles, hacía mucho viento hoy. En esas condiciones, hay que estar aún más concentrado”.

“Quiero irme de Roland Garros este año sin remordimientos, quiero darlo todo y sé que las redes sociales pueden ser un poco abrumadoras en este tipo de situaciones. Así que intento darme las mejores oportunidades posibles para jugar mi mejor tenis. Estoy muy orgulloso de que este sea un torneo tan largo”, expresó.

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La polaca llegó desde la clasificación y encadenó ocho triunfos consecutivos para instalarse entre las cuatro mejores del Abierto francés (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Su clasificación a las semifinales la coloca ante una marca histórica: es la sexta jugadora proveniente de la fase previa, en la Era Abierta, en alcanzar las semifinales de un Grand Slam, y la segunda en conseguirlo en Roland Garros. La primera había sido la argentina Nadia Podoroska, quien posteriormente cayó ante la polaca Iga Swiatek. Chwalinska mantiene una estrecha relación con la ex número 1 del mundo y ambas fueron finalistas del Australian Open Junior en dobles en 2017.

La polaca, que gracias a esta actuación aparece dentro del Top 30 del ranking en vivo por primera vez en su carrera, comentó sobre su estadía en París. “Llevo acá casi tres semanas, cada día es diferente, cada partido es diferente, las condiciones cambian. He tenido que adaptarme mucho y estoy muy contenta de haberlo hecho, creo que es algo de lo que puedo estar orgullosa. Mi objetivo era entrar en el top 100 este año. Al venir aquí, mi meta era clasificarme para el cuadro principal”.

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Aunque por estas horas la carrera de Chwalinska atraviesa el mejor momento de su vida deportiva, en 2021, una semana después de su eliminación en la primera ronda de Wimbledon, ante la francesa Clara Burel (1486°), la polaca realizó una fuerte confesión. “He llegado al punto en que ya no puedo obligarme a entrenar”, sostuvo tras conocerse que llevaba dos años luchando contra la depresión.

“En 2019 empecé a sentirme mal. Primero en la cancha, pero después también empecé a sentirme mal fuera de ella, y eso me llevó a la depresión. Algo que disfrutaba muchísimo se convirtió de repente en una fuente de sufrimiento. Asociaba el tenis con la presión, el estrés y el llanto”, confesó la tenista.

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Y admitió: “Estuve lidiando con eso hasta Wimbledon del año pasado, cuando decidí tomarme un descanso. Para ser honesta, no sabía si volvería, porque las cosas no iban bien. Tenía pensamientos oscuros. Me costaba incluso salir de casa. No tenía ganas de nada.”

Por aquellos días, el mejor refugio que encontró fue dejar su apartamento para volver a vivir con sus padres, reencontrarse con sus raíces, estar cerca de sus amigos y trabajar el aspecto mental junto a profesionales. Su amor por el deporte la llevó a probar con el running, aunque sin demasiado éxito, y también con el boxeo, disciplina de la que confiesa que “me gustó un poco”.

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Después de superar una depresión que la alejó de las canchas, Chwalinska protagoniza una inspiradora historia de superación en París (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Tras cuatro meses de inactividad, la polaca se reencontró con la compañera que había estado a su lado en los momentos buenos y malos: la raqueta. Al igual que cuando era una niña, fue un amor a primera vista que nunca más volvió a soltar.

La europea había conquistado tres títulos del circuito ITF Women’s World Tennis Tour y, en la temporada 2022, sumó otros dos trofeos en la categoría. En 2024, luego de caer en la primera ronda del Argentina Open, levantó el trofeo más importante de su carrera al consagrarse en el WTA 125 de Florianópolis. Más tarde llegarían los títulos en los WTA 125 de Montreux, en 2025, y Oeiras, en 2026, para alcanzar un total de diez coronas profesionales.

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Con el deseo de alcanzar el título en París, la Ciudad de la Luz, Chwalinska enfrentará este jueves en una de las semifinales a Diana Shnaider (23°). La rusa llega entonada tras protagonizar uno de los grandes golpes del torneo al derrotar a Aryna Sabalenka, líder del ranking WTA, luego de encadenar diez games consecutivos para revertir el marcador y quedarse con la victoria por 3-6, 7-5 y 6-0.