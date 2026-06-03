Evangelina Anderson acompañó a su hijo Bastián Demichelis a cumplir uno de sus objetivos: “Ya rindió el examen teórico”

Evangelina Anderson acompañó a Bastian Demichelis a rendir el examen para obtener el carnet de conducir (Video: Instagram)

Evangelina Anderson se convirtió este miércoles en la primera hincha de Bastian Demichelis, su hijo mayor de 17 años, que se presentó a rendir el examen para obtener el carnet de conducir. La modelo y empresaria lo contó en sus historias de Instagram, desde la puerta del lugar donde su hijo enfrentaba la instancia práctica, con los papeles en mano y la agenda ajustada al límite.

En el video, Anderson apareció con anteojos de sol oscuros, gorro tejido y una campera de jean gris, parada frente a lo que parecía ser una oficina de trámites vehiculares. “Ya rindió Basti el examen teórico para conducir y lo dio bien”, anunció con alivio, antes de aclarar que en ese momento aguardaba el resultado de la prueba práctica en el auto.

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La exesposa de Martín Demichelis no ocultó que el día arrancó temprano y que el compromiso con su hijo le reorganizó toda la jornada. “Estoy acá desde temprano. Me tengo que ir directamente para trabajar, porque si no, no llego”, dijo, al referirse a Cortá por Lozano (Telefe), programa en el que cumple el rol de panelista. Mostró también los documentos que llevaba consigo: “Mirá lo que es esto. Tengo todos los papeles”, comentó, entre risas y algo de agitación. El cierre del video fue simple y directo: “Que todo salga bien”. Cuatro palabras que resumían la espera de cualquier madre en ese momento.

Bastian Demichelis aprobó el examen teórico de conducir y aguardó el resultado de la prueba práctica en el auto

Aunque no dio mayores detalles acerca de la licencia de conducir de Bastian, su video y el haber aprobado una primera instancia, dejaron buenas sensaciones. Además, el adolescente cumplió 17 años hace apenas un mes, por lo que, además de aprobar los exámenes teóricos, prácticos y pasar la revisión psicofísica, requiere una autorización legal de ambos padres certificada por escribano público o Juez de Paz.

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Ayer, Evangelina también había aparecido a través de sus historias de Instagram, pero con una finalidad diferente. La modelo compartió fotos inéditas de la vida familiar, invitando a sus seguidores a buscar similitudes con Bastian, Lola y Emma.

En una de las fotos más entrañables, la modelo aparecía sentada junto a sus tres hijos, todos vestidos con prendas azules a cuadros, bajo un follaje espeso que enmarca la escena con tonos verdes y rojizos. “Mi vida entera”, escribió.

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Evangelina Anderson compartió un cálido instante junto a sus tres hijos sentados en un banco (Instagram)

El viaje hacia el pasado continuó con una imagen de archivo en la que se ve a sus padres el día de su casamiento. El retrato en blanco y negro, con el texto “Papá y mamá”, muestra a la pareja bailando en la pista, ella con vestido de novia y bouquet, él de esmoquin, ambos sonrientes y tomados de la mano.

Evangelina Anderson compartió en sus redes sociales esta entrañable foto retro de la boda de sus padres, mostrando un momento lleno de felicidad y amor (Instagram)

La modelo también compartió una tierna postal de sus primeros años. “Yo de bebé”, escribió junto a la imagen donde aparece sentada en el suelo, con sweater claro, pantalón oscuro y un globo transparente entre las manos. Los ojos grandes y su cabello rubio ya dejaban ver los rasgos que la caracterizan hoy.

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Evangelina Anderson de bebé aparece en una imagen retro, sentada adorablemente junto a un globo oscuro frente a una pared rosa con lunares blancos (Instagram)

Otra de las imágenes muestra a Evangelina en su etapa escolar, junto a un compañero vestido de soldado. “De dama antigua en el cole”, anotó con humor. El fondo de la foto reveló un aula decorada con figuras de conejos, soles y nubes, típica de los actos escolares y celebraciones patrias. El abanico, el collar de perlas y el vestido largo completan un look que revive el entusiasmo de las primeras representaciones y la alegría de compartir esos momentos con compañeros y maestras.

Una joven Evangelina Anderson posa orgullosa con un disfraz de dama antigua junto a un compañero en un evento escolar (Instagram)

La modelo compartió una tierna imagen de su infancia, tomada durante unas vacaciones en Cariló, mostrando su encanto desde pequeña (Instagram)

El recorrido concluyó con una foto de vacaciones familiares en su infancia. Evangelina apareció de niña, con una gorra clara y una remera blanca con lunares de colores. El texto invita a sus seguidores a participar: “De vacaciones en Cariló. ¿A cuál de mis hijos me parezco más?”.

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