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EN VIVO: la selección argentina se entrena a puertas abiertas en Kansas City con el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

Por primera vez desde la llegada de la delegación completa a Estados Unidos, la práctica de este miércoles tiene prensa y aficionados designados por la FIFA en las instalaciones del CMNPC

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23:27 hsHoy

Ayala repartió pecheras: ¿hay equipo para enfrentar a Honduras?

En base a lo informado por ESPN, el Ratón repartió 10 camisetas durante la entrada en calor. Más allá de que falta confirmar el arquero, el colaborador de Scaloni pudo develar una parte de la formación para el primer amistoso previo a la Copa del Mundo.

Se las entregó a los defensores Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; los volantes Enzo Fernández, Alexis MAc Allister, Rodrigo De Paul y Thiago Almada; y los delanteros Lautaro Martínez y José Flaco López.

23:24 hsHoy

¡BIENVENIDO CAPITÁN, LO ESTÁBAMOS ESPERANDO!

Lionel Messi fue uno de los últimos futbolistas que salió del vestuario para encarar los primeros movimientos sobre el césped.

23:20 hsHoy

Puesta a punto para los lesionados

El periodista de ESPN, Diego Monroig, precisó que Nahuel Molina, Nico Paz y Gonzalo Montiel están siendo exigidos durante la práctica para comprobar la evolución de sus estados físicos a 13 días del Mundial.

23:17 hsHoy

¡Leandro Paredes dio una excelente noticia en el ensayo!

El volante de Boca Juniors apareció en el campo de juego con botines en mano y dejó una señal positiva con respecto a la recuperación de una dolencia física que arrastra del último partido del Xeneize ante Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

23:14 hsHoy

Las primeras imágenes de la práctica en los Estados Unidos

23:09 hsHoy

La evolución de las lesiones de Dibu Martínez, Nico Paz y Leandro Paredes

23:04 hsHoy

Los tres futbolistas que siguen sus trabajos en campo por separado del grupo

Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz realizan los ejercicios de rigor en otra cancha diferente con la intención de continuar sus procesos de recuperación por diferentes lesiones.

23:02 hsHoy

Salieron los futbolistas al entrenamiento

El plantel dirigido por Lionel Scaloni lleva a cabo la práctica en Kansas.

22:50 hsHoy

Argentina jugará dos amistosos antes del debut en el Mundial

El amistoso ante Honduras, al igual que el del martes 9 ante Islandia en Alabama, tiene como función principal dar rodaje y minutos a jugadores que aún no están al cien por ciento, antes del debut mundialista. “Estamos bien pero es difícil llegar al 100%”, reconoció el propio Scaloni en declaraciones previas a la sesión de este miércoles.

El estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026 está pautado para el martes 16 de junio ante Argelia, a las 22.00 (hora argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City, casa de los Chiefs de la NFL.

22:47 hsHoy

El cuerpo técnico también define el equipo ante Honduras

Con ese panorama de fondo, Scaloni ya perfila el equipo para el amistoso del sábado. Según el probable formación que trascendió, Gerónimo Rulli ocuparía el arco, con una línea de cuatro compuesta por Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. El mediocampo se organizaría con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que el ataque lo conformarían Giuliano Simeone, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

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