EN VIVO: la selección argentina se entrena a puertas abiertas en Kansas City con el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

Con ese panorama de fondo, Scaloni ya perfila el equipo para el amistoso del sábado. Según el probable formación que trascendió, Gerónimo Rulli ocuparía el arco, con una línea de cuatro compuesta por Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. El mediocampo se organizaría con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que el ataque lo conformarían Giuliano Simeone, Thiago Almada y Lautaro Martínez.