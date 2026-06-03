El arte es cada vez más inclusivo en El Salvador: llega a la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad

La Memoria de Labores 2024-2025 detalla funciones, conciertos y formación en todo el país. Del CENAR a la Escuela Nacional de Música, crecen los programas para familias, jóvenes y mayores. Y un reto aparece en el camino (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

El Salvador ha experimentado una ampliación de la oferta cultural y formativa, con más cobertura e inclusión en artes a escala nacional. Con oferta estatal en teatro, danza, música y artes visuales y con programas dirigidos desde la primera infancia hasta los adultos mayores se acrecienta la oferta día a día.

Según datos oficiales del Ministerio de Cultura, la Dirección Nacional de Artes impulsó actividades de formación y acceso en teatro, danza, música y artes visuales, con miles de beneficiarios en todo el país. Los cuatro teatros nacionales —Teatro Nacional de San Salvador, Teatro Presidente, Teatro Nacional de Santa Ana y Teatro Nacional de San Miguel— registraron la participación de 168.451 personas en funciones, conciertos, óperas y exposiciones entre junio de 2024 a mayo de 2025 (último reporte).

PUBLICIDAD

El informe detalla que el Ballet Nacional de El Salvador se presentó, en ese periodo, ante a 25.742 personas, mientras que el Ballet Folklórico Nacional alcanzó a 27.052 beneficiarios en comunidades como Ahuachapán, San Salvador y San Francisco Gotera. La Compañía Nacional de Danza realizó 66 funciones con 35.334 asistentes, y la Orquesta Sinfónica de El Salvador benefició a 28.322 personas a través de conciertos y colaboraciones con otras entidades artísticas.

Formación artística desde la infancia

Uno de los ejes de la política cultural fue la formación integral desde edades tempranas. El Centro Nacional de Artes (CENAR) y la Escuela Nacional de Música implementaron programas dirigidos a la primera infancia, infancia y adolescencia.

PUBLICIDAD

Talleres de cerámica, pintura y expresión corporal sumaron participantes, pero el informe oficial señaló un obstáculo cotidiano ligado a traslados y dependencia familiar, en medio de una estrategia que busca mayor descentralización (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

El Programa Crecer con la Música ofreció experiencias musicales lúdicas a niñas y niños, así como a mujeres embarazadas, y buscó fortalecer el vínculo afectivo en el entorno familiar. En 2024, atendió a 158 beneficiarios y extendió su cobertura a varios departamentos.

En el área orquestal y coral, la Escuela Nacional de Música reorganizó sus servicios para ofrecer una formación técnica más sólida. Se impartieron clases de instrumento, canto y teoría, y hubo conciertos y recitales en los principales espacios culturales del país. El total de beneficiarios en estos programas superó las 5.200 personas.

Programas de inclusión y adultos mayores

Las acciones de inclusión incluyeron programas musicales adaptados a personas con discapacidad, como el Coro de Manos Sonidos de Esperanza, la Banda de Colores y los Pianos de Añil, que facilitaron la integración de niñas, niños y jóvenes sordos, neurodivergentes o dentro del espectro autista. El acceso a la formación musical en estos grupos alcanzó a 283 beneficiarios.

PUBLICIDAD

La formación artística para adultos y adultos mayores también tuvo presencia en la programación del CENAR, que ofreció talleres en artes visuales y teatro para esta población. Durante el período, 5.491 adultos mayores participaron en actividades como cerámica, pintura, expresión corporal y ritmo.

La Compañía Nacional de Danza y la escuela Morena Celarié suman cursos y presentaciones. A la par, surgen iniciativas para personas sordas y neurodivergentes. La política cultural promete descentralización y más acceso (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

El principal desafío identificado fue la movilidad, ya que muchas personas dependen de familiares para trasladarse a los centros de formación. En cuanto a la capacitación docente, el programa de formación para educadores y cuidadores de la niñez capacitó a 310 personas en el uso del arte como herramienta pedagógica.

La Banda El Salvador amplió su matrícula a 1.000 integrantes a nivel nacional y brindó formación en vientos, percusión y atención psicológica. El Ministerio de Cultura señaló que esta expansión facilitó la integración de más comunidades y el acceso de niñas, niños, jóvenes y adultos a la educación musical.

PUBLICIDAD

Danza, artes visuales y teatro

La Escuela Nacional de Danza Morena Celarié impartió 124 cursos en ballet clásico, contemporáneo, folklórico, predanza y, hasta 2024, euritmia. También atendió a estudiantes con necesidades educativas especiales y registró un incremento de 32% en el ingreso de alumnos nuevos, hasta alcanzar 1.775 beneficiarios.

En los programas de artes visuales y teatro, la atención a la infancia, adolescencia y adultos mostró un aumento durante el período. Los beneficiarios del CENAR superaron las 29.000 personas, distribuidos en cursos de creatividad, dibujo, pintura, cerámica y escultura, así como en talleres para la profesionalización de jóvenes y adultos en fotografía, diseño y grabado. Las autoridades reconocen como desafíos la movilidad de la población mayor, la necesidad de formación continua en luthería y la promoción de eventos para públicos diversos.

PUBLICIDAD