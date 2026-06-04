Crimen y Justicia

Un policía de Misiones fue detenido y desplazado de la fuerza por robarle la tarjeta de crédito a un preso

La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, quien al quedar en libertad advirtió la falta. El agente fue identificado gracias a los registros bancarios y las cámaras de seguridad

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Misiones Policía tarjeta robada
El hecho ocurrió en la Comisaría Decimonovena de Posadas

Un agente de la Policía de Misiones fue detenido y separado preventivamente de la fuerza en el marco de una investigación por el robo de una tarjeta de crédito de un hombre que había estado alojado en la Comisaría Decimonovena de Posadas por una causa contravencional.

La medida fue dispuesta tras una investigación conjunta entre la Dirección de Asuntos Internos y efectivos policiales que permitió identificar al principal sospechoso mediante registros bancarios y cámaras de seguridad.

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El caso comenzó tras la denuncia realizada por la víctima, un hombre de 45 años, quien recuperó su libertad el 31 de mayo. Al revisar sus pertenencias, advirtió que le faltaba una de sus tarjetas bancarias, la cual debía permanecer bajo resguardo policial durante su detención. El hecho fue inmediatamente comunicado a la Justicia, que tomó intervención en el caso.

A partir del reclamo, se reconstruyeron los movimientos realizados con la tarjeta denunciada, estableciendo los horarios y los comercios donde se efectuaron las operaciones. El análisis de los registros bancarios permitió delimitar una franja horaria precisa y ubicar los puntos de compra.

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Policía de Misiones
El efectivo policial fue separado de la fuerza mientras avanza la investigación

En paralelo, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de los locales involucrados. Las imágenes permitieron identificar como principal sospechoso a un agente policial que se desempeñaba como llavero en la Comisaría Decimonovena de Posadas y tenía a su cargo la custodia de los detenidos y de sus efectos personales.

Con las pruebas recabadas, el magistrado interviniente ordenó la detención del efectivo policial. Asimismo, la Jefatura de la Policía de Misiones dispuso su inmediata separación preventiva mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a determinar su grado de responsabilidad en el hecho.

Una oficial de la Policía Bonaerense está acusada de encubrir a su novio ladrón

Esta semana, una oficial de la Policía Bonaerense fue detenida acusada de encubrir a su pareja, Aaron Eloy Mancilla, quien está apuntado como el jefe de una banda dedicada a violentas entraderas en la zona de González Catán.

La investigación determinó que la pareja llevaba una vida social activa, con viajes a distintos destinos turísticos y exhibición de bienes de alto valor, como una moto Yamaha MT-03 valuada en casi 12 millones de pesos. En redes sociales, ambos compartían imágenes de paseos en Bariloche y otras actividades. Las autoridades sospechan que la oficial habría utilizado sus conocimientos y recursos policiales para facilitar los movimientos del grupo delictivo.

El operativo, a cargo de la DDI de La Matanza, comenzó tras una serie de robos violentos registrados entre febrero y mayo en Villa Dorrego. La banda asaltaba a personas mayores y familias, las reducía y luego les robaba dinero, joyas, electrodomésticos y vehículos. En uno de los asaltos, los delincuentes maniataron y golpearon a un cabo de la Policía Federal, a quien también le sustrajeron su arma reglamentaria y una moto.

Los investigadores determinaron que la banda contaba con una estructura compleja, compuesta por roles definidos: líder, asaltantes, “campanas”, titulares de cuentas bancarias utilizadas para transferencias, “reductores” de objetos robados y proveedores de armamento y vehículos. El análisis de cámaras de seguridad, antenas telefónicas y operaciones financieras permitió identificar a los implicados y vincular a la oficial con la organización.

El operativo finalizó con seis detenidos, entre ellos la policía, y el secuestro de una gran cantidad de elementos: armas de fuego, una pistola reglamentaria, un chaleco balístico, municiones de distintos calibres, varios automóviles (incluido un Peugeot 207 con pedido de secuestro) y motocicletas. También se hallaron más de un millón de pesos en efectivo, dólares, consolas de videojuegos, herramientas para manipular vehículos, documentación, teléfonos celulares y prendas utilizadas en los hechos.

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