Lo que no se vio de la despedida de Messi: la secuencia de su gol desde la platea, el blooper de los drones y las jugadas que lo hicieron enojar

La falta a Giay, el remate perfecto y el abrazo del alma

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Más de 80.000 almas presenciaron un evento para la historia en el Monumental porque la alegría de ver al ídolo despedirse de su camiseta, la de su país, se entremezcla con el vacío existencial de cómo es una vida sin él en cada convocatoria del seleccionado. Curiosamente, pasaron 10 años entre el retiro de Diego Maradona y la primera aparición de un chiquilín en la Sub 20 que asomaba en las Inferiores del Barcelona y desparramó a los jugadores de Paraguay en una fría noche en La Paternal. Un número que los marcó a fuego y los catapultó a ser historia viviente. Ya pasaron 22 años de aquel debut de Lionel Messi con la Selección. Más de la mitad de su vida. Y este martes, llegó el día de ponerle un punto y aparte a su camino en la Argentina con la goleada 3-0 a Benín, que cerró la fecha FIFA para el equipo de Lionel Scaloni.

Uno de los momentos más destacados sucedió en el complemento con el resultado 2-0, luego de sendas asistencias de la estrella de la noche para los tantos de Nicolás Otamendi y Nico Paz. Messi, que había padecido la marca de Mohamed Tijani y Tamimou Ouorou en el primer tiempo, dejó la banda derecha con el fin de colocarse en el corazón del área y esa decisión derivó en la posterior escalada de Agustín Giay seguida de una falta al defensor del Palmeiras en el área. La sanción del árbitro Fernando Véjar fue clara: penal. Inmediatamente, el estadio entero supuso quién le iba a pegar y esas certezas se confirmaron cuando le alcanzaron la pelota a Leo y nunca más la soltó.

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La secuencia completa captada por Infobae mostró que dos de sus compañeros fueron a cuidar el punto penal hasta la llegada del símbolo. Más allá de los reclamos por parte de la visita, el juez confirmó su sanción y, a la hora del remate, el 10 concretó su adiós con el gol número 126 en 208 partidos con el combinado nacional mayor. Su celebración incluyó un “abrazo del alma” con todos sus compañeros, quienes se unieron a un saltito que levantó a la gente antes de reanudar el juego desde el saque del medio para el combinado africano.

Ese fue uno de los gestos que brilló en una mágica noche, que tuvo uno de los primeros indicios de lo que estaba por venir en la lectura de la formación inicial por los altoparlantes del recinto. Luego de escuchar aplausos para diferentes jugadores, como Dibu Martínez, Otamendi, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul, la locutora se detuvo unos segundos para darle una presentación especial al capitán de un equipo que elevó al país a lo más alto en el Mundial 2022. “Y por última vez vistiendo la camiseta número 10, nuestro capitán, el máximo goleador de la historia de la selección nacional argentina, la leyenda, Lionel Andrés Messi”, se escuchó y el público devolvió esas palabras con una atronadora ovación.

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El mejor jugador del mundo se llevó la ovación de la noche antes del pitazo inicial

Esas palabras dieron continuidad a lo que sucedía desde temprano en las entrañas de la Capital Federal, que ya mostraban un incesante movimiento de gente en la Avenida del Libertador desde la apertura de las puertas para entrar con tiempo a las tribunas. Y se multiplicaban los puestos de venta con la camiseta especial que usó el 10, llaveros con su dorsal o con la Copa del Mundo, recuerdos y muñecos con la cara de Leo. Todo era una buena oportunidad para atesorar un objeto de una experiencia incomparable sin importar si las personas tenían o no entrada para asistir al evento. Los cánticos, el ruido de los bombos, y el amor unificado hacia una sola figura era suficiente para sentirse parte de la celebración.

Los vítores continuaron durante la entrada en calor de la Celeste y Blanca, y los hinchas comenzaron a vivir de una manera muy particular la última misa del ocho veces ganador del Balón de Oro. Su ritual de patear los tiros libres se vivió en las tribunas ante cada gesto de lamento cuando dos de sus intentos pegaron en los palos, aunque la tercera fue la vencida: Messi encajó su nuevo intento, se gritó en los cuatro costados y el futbolista de 39 años comenzó a alejarse victorioso para continuar los ejercicios.

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La Pulga tuvo su habitual ritual previo a cada partido

Luego de esa preparación, llegó la hora de saltar a la cancha para comenzar a disputar el tercer amistoso de la Selección en esta fecha FIFA, aunque Lionel Messi no estuvo presente en los cotejos contra Bolivia y Burkina Faso. Su titularidad lo volvió a transformar en un imán entre sus compañeros para recibir la pelota y generar juego en un partido complejo porque su rival tenía un plan muy claro puesto en práctica.

Bajo este escenario, Messi aprovechó toda su influencia para alterar una decisión arbitral cerca de la media hora de juego. El juez principal había cobrado un córner sobre la banda izquierda, pero Leo tenía otros planes: se dirigió en soledad hacia la derecha y aprovechó la indecisión del juez para obtener un tiro de esquina sobre ese lado con el propósito de intentar asestar un córner olímpico, un tipo de ejecución que intentó en muchas oportunidades en los últimos años sin éxito. El foco de la cámara de este medio siguió prendido por si ocurría el broche de oro a esa búsqueda, pero un despeje en el primer palo lo impidió.

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El 10 buscó aprovechar su pegada desde un tiro de esquina para intentar el córner olímpico con su pierna zurda

A pesar de eso, la resolución no le generó tanta frustración como otras dos opciones en las que estuvo cerca de marcar nuevos goles durante el encuentro. La más insólita tuvo lugar después del zurdazo desde la pena máxima para el 3-0. En busca del cuarto gol, Nicolás González desbordó sobre el costado izquierdo, llegó hasta el fondo y mandó un centro atrás rasante en las inmediaciones del área chica. Allí apareció Leo, quien solo debía empujarla en dirección a los tres palos con un arquero casi vencido, pero buscó ajustar su remate y la pelota se terminó yendo a centímetros del arco.

Acto seguido, salió de manera rauda a patear un balón que estaba afuera de la cancha y, en su retorno al terreno, las cámaras de la transmisión oficial captaron una frase que recorrió las redes: “Qué pelotudo”. Un signo de su hambre permanente sin importar cuál partido sea.

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Nico González lo asistió y su remate pasó junto a un palo

La segunda ocasión ocurrió en los segundos finales del amistoso. Con más de 90 minutos en el lomo, puso el cuerpo para bancar de espaldas la arremetida de un defensor rival, pasó a tres adversarios con dos toques y un cuarto lo derribó en la puerta de la medialuna. Un tiro libre a pedir de boca para uno de los jugadores que lucha por quedarse con el récord de mayor cantidad de celebraciones a través de esa vía.

Sin embargo, algo andaba mal. Agarró la pelota, la acomodó sobre el césped, la sacó del lugar asignado, pisó el espacio con uno de sus botines, la volvió a situar en ese lugar... Tocó el balón en siete oportunidades antes de echarse hacia atrás y comenzar su caminata lunar en la fría noche del Monumental, como aquella de su debut con la Sub 20 de Argentina. El viento no le jugó una buena pasada, ya que la pelota se perdió a metros del travesaño y, rápidamente, realizó diversos gestos de lamento frente a la que fue su última oportunidad de gol. Fueron dos jugadas que lo hicieron enojar y lo mostraron como el animal competitivo que es.

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El 10 tuvo una inmejorable ocasión en el amistoso ante Benín, pero no logró marcar en el cierre del compromiso

Con el tiempo cumplido, Fernando Véjar le solicitó el esférico al arquero Saturnin Allagbé para dar por concluido el encuentro en Buenos Aires y el árbitro chileno tuvo un destacado gesto porque se lo entregó en forma de regalo al rosarino.

A partir de ese instante, comenzó el operativo para dar paso al nuevo segmento del evento, que contó con las presentaciones de La Sole, Sergio Torres y el Grupo Cali, sumado a un emotivo discurso de Lionel Messi para todo el público, aunque el show con drones se llevó las miradas de los presentes por un blooper. En una de las imágenes recreadas con diferentes luces, se exhibía una camiseta con el nombre “Messi” y el mítico dorsal 10. La siguiente representación que se mostró en el cielo de Núñez quedó retratada por una singular situación, ya que mostraron a Leo pateando una pelota con su pierna derecha, la inhábil. Esa imagen revolucionó las redes sociales hasta hacerse viral en pocos minutos.

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Un espectáculo de luces con drones iluminó el cielo nocturno sobre el estadio Monumental, tras el encuentro amistoso ante Benín que sirvió como despedida del capitán de la Albiceleste

Todo eso sucedió bajo la atenta mirada de los jugadores de Benín, que se quedaron de manera respetuosa en un costado de la cancha para ser testigos de una jornada que quedará en sus memorias. Desde que pisaron por primera vez el campo de juego, los hinchas locales les brindaron calurosos aplausos, que fueron devueltos por los futbolistas. Ese ida y vuelta incluyó un silencio muy genuino del simpatizantes a la hora de escuchar el himno del país africano. La reciprocidad fue una marca registrada de ambos lados y las declaraciones previas, en especial de Mohamed Tijani sobre lo que significaba enfrentarse a Messi, les dieron una cercanía con el público que los hizo ser parte de una historia que tuvo su cierre el martes 6 de octubre de 2026.

Uno de los fanáticos que habló con Infobae en la previa al partido definió en pocas palabras lo que significó tener a Lionel Messi. “Muchísimas gracias por todo este camino recorrido, fue un viaje hermoso, lo disfrutamos”, afirmó Lucas ante la pregunta de qué mensaje le dejaría al 10 en su despedida. Fue una travesía que no estuvo exenta de turbulencias, pero tampoco de alegrías. Una navegación que tuvo sus obstáculos a la vista, pero siempre estuvo marcada por una conexión a estos colores. “Amo demasiado a mi país y a esta camiseta”.

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Este martes, el hombre que reescribió la historia de la selección argentina se fue con seis títulos en su haber y una infinidad de récords. Y ahora, comenzará una era desconocida: la era después de Messi.