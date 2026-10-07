“Esa aura no se la vi a nadie en mi vida”: Scaloni se rindió a los pies de Messi y explicó cómo intentará reemplazarlo en la Selección

Resumen - Despedida de Messi de la Seleccion argentina - Argentina 3-0 Benín

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Lionel Scaloni se mostró apesadumbrado por la despedida de Lionel Messi del equipo nacional tras el amistoso ante Benín en el estadio Monumental, que terminó 3-0 a favor del conjunto albiceleste. En conferencia de prensa, el director técnico de la selección argentina reconoció que atraviesa “agradecimiento eterno” hacia el capitán y admitió que continuar sin él “va a ser duro”.

“Triste porque no va a jugar más con esta camiseta, agradecimiento eterno por todo lo que nos ha dado, por haber defendido esta camiseta como nadie”, expresó Scaloni sobre el final de la etapa de Messi en la Selección, que se extendió durante 21 años y cerró con seis títulos, entre ellos el Mundial de Qatar 2022.

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El técnico profundizó en lo que significó compartir el banco de suplentes con el capitán durante los últimos años. “Para mí fue un sueño haberlo dirigido, lo dije adelante de todos. Cualquier argentino hubiera dicho lo mismo”, señaló Scaloni, quien agregó que nunca imaginó llegar a este lugar en su carrera. “En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia”, afirmó.

Respecto al nivel futbolístico de Messi, el entrenador consideró que mantuvo una vigencia sostenida a lo largo de dos décadas. “Ha sido el mejor en 20 años de carrera, todavía lo sigue siendo”, sostuvo. Según explicó, las lágrimas que mostró durante la jornada en el Monumental respondieron directamente a ese reconocimiento. “Agradezco infinitamente haber estado con él, las lágrimas fueron por eso”, indicó.

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El entrenador relató además cómo repercutió la despedida en el funcionamiento del equipo durante los primeros 45 minutos, en los que la selección argentina no logró abrir el marcador ante Benín. “Lo saludé, demasiado tuvo, demasiado emotivo. El primer tiempo los compañeros mismos estaban nerviosos, no sabían qué jugada elegir, porque fue una noche muy especial”, señaló.

Scaloni: “Es irrepetible, no habrá nada igual en un terreno de juego”.

Según explicó, la presión no provino del rival sino del deseo colectivo de que la despedida resultara un éxito para el capitán. “No fue fácil porque querían que le fuera bien, todos querían que él hiciera lo mejor”, afirmó Scaloni. El entrenador también se detuvo en el desgaste emocional que atravesó el propio Messi en los días previos al encuentro. “Debe ser muy emotivo para él, desde el domingo empezó, todos le hablan, lo saludan”, relató, y agregó una reflexión sobre la dificultad de competir en ese contexto. “Jugar un partido después de dos días así no es fácil. Pero lo sacamos adelante”, concluyó sobre ese tramo del partido.

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El director técnico se refirió también al futuro del equipo nacional tras la salida del capitán. “Toca continuar sin él, va a ser duro, sin dudas”, afirmó, y recordó una reflexión que el propio Messi compartió en la jornada. “Él lo dijo ahora, que lo que se ha vivido en estos años no es normal, y los momentos duros pueden venir”, relató el entrenador.

Pese a ese panorama, Scaloni manifestó confianza en el recambio generacional que integra el plantel. “Estamos capacitados para enfrentarlos, con gente joven que nos puede dar cosas”, explicó, aunque remarcó que la sensación de contar con Messi en el campo no tiene comparación. “La sensación de tenerlo es incomparable, hay que vivirlo para explicar qué significa tenerlo al lado”, agregó.

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Scaloni, que además de dirigir compartió plantel con Messi como futbolista, comparó esa experiencia con otros momentos de su carrera deportiva. “Podemos hacer un gran equipo con los nuevos chicos que van saliendo, pero esa aura no se la vi a nadie en mi vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo vi a nadie”, sostuvo.

Scaloni: “Para mi fue un sueño dirigir a Messi”.

El entrenador adelantó que el cuerpo técnico deberá adaptar su planteo de cara a los próximos compromisos de la selección argentina, que ya proyecta su proceso hacia la Copa América 2028 y el Mundial 2030. “Buscaremos nuevas herramientas, pero esa sensación no estará”, afirmó.

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Scaloni también hizo un balance de los tres partidos amistosos que disputó la Selección durante esta ventana FIFA, en los que el cuerpo técnico probó distintas variantes con jugadores de menor trayectoria en el plantel. “Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura, nos han dado cosas que no teníamos, gente que juega por fuera y es una buena alternativa”, señaló.

El entrenador reconoció que el nivel de juego no alcanzó por completo las expectativas del cuerpo técnico, aunque remarcó el valor de las pruebas realizadas. “Estamos contentos a pesar que fueron tres partidos no tanto del nivel que queríamos. Buscamos juntarnos, conceptos nuevos, ver cómo se asocian, nos dan buenas perspectivas”, explicó. Consultado sobre la continuidad de su vínculo contractual al frente del seleccionado, Scaloni fue escueto: “Sobre la renovación, no hay novedades”, respondió.

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El entrenador explicó de qué manera el plantel deberá reorganizarse para afrontar los partidos sin la resolución individual que aportaba el capitán. “La única manera de compensar su ausencia es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena. Antes, si hacías un gran partido, él te lo abría con una genialidad”, señaló. Scaloni remarcó que el funcionamiento colectivo deberá ocupar ese lugar de cara al futuro. “Sí tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, no geniales, pero entre todos lo podemos suplantar”, agregó, aunque aclaró que no existe un reemplazo equivalente. “Es irrepetible, no creo que me vaya a equivocar, no habrá nada igual”, sostuvo.

Scaloni cerró sus declaraciones con un balance sobre la etapa que compartió con Messi al frente del seleccionado. “Estamos agradecidos por todo lo que ha dado y lo que nos deja. Yo seguiré siendo entrenador y haberlo visto con 39 años el Mundial que hizo, es el ejemplo más grande. Con eso me quedo”, afirmó. El entrenador también remarcó que el legado de Messi permanecerá en el fútbol argentino más allá de su retiro de la Selección. “No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble. Seguramente la selección argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible”, señaló.

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Nicolás Otamendi también tuvo su emotiva despedida de la selección argentina (Foto: Leandro Iacono)