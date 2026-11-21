Horarios del partido:
19.30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
18.30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
17.30 Colombia, Ecuador y Perú
16.30 México
00.30 (domingo) España
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ARTÍCULO DE INFOBAE
/deportes/2026/11/18/la-ultima-copa-internacional-de-boca-un-campeon-del-mundo-en-qatar-el-doloroso-momento-de-palermo-y-el-gol-de-riquelme-que-sello-el-titulo/
El cuerpo arbitral de la final: el uruguayo Andrés Matonte será el principal
- Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
- Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay)
- Asistente 2: Andrés Nievas (Uruguay)
- Cuarto árbitro: Juan Benítez (Paraguay)
- Quinto árbitro: Milciades Saldívar (Paraguay)
- VAR: Antonio García (Uruguay)
- AVAR 1: Ulises Mereles (Paraguay)
- AVAR 2: Agustín Berisso (Uruguay)
- AVAR 3: Leodán González (Uruguay)
Probables formaciones:
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena
Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Leo Duarte, Ruan Tressoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes; Bernard, Fred, Tomás Cuello; y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez
Boca y Atlético, por la gloria:
El Xeneize y el Galo se medirán por el título de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El cuadro argentino buscará cortar una racha de 18 años sin conquistas a nivel internacional, mientras que el brasileño viene de perder sus últimas cuatro finales en todos los ámbitos y necesita retomar sus días de gloria. El árbitro del partido será el uruguayo Andrés Matonte.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro!