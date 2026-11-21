¡Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro!

El Xeneize y el Galo se medirán por el título de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El cuadro argentino buscará cortar una racha de 18 años sin conquistas a nivel internacional, mientras que el brasileño viene de perder sus últimas cuatro finales en todos los ámbitos y necesita retomar sus días de gloria. El árbitro del partido será el uruguayo Andrés Matonte.

El cuerpo arbitral de la final: el uruguayo Andrés Matonte será el principal

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