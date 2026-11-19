Paul Aron dejará de ser el piloto reserva de Alpine (REUTERS/Albert Gea)

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BWT Alpine F1 Team y Paul Aron acordaron de manera mutua la salida del estonio como piloto reserva del equipo, según un comunicado oficial de la escudería francesa, justo antes del Gran Premio de Las Vegas. La decisión le permitirá al piloto de 22 años buscar otras oportunidades en el automovilismo.

El comunicado de Alpine agradeció a Aron por su desempeño durante los últimos dos años en el cargo y le deseó éxito en su futuro profesional. El estonio había ocupado el rol de reserva desde 2024, período en el que acumuló más de 10.000 kilómetros en sesiones de prueba con distintos monoplazas, entre ellos unidades de Alpine-Renault, Sauber-Ferrari, Audi y Haas. Durante la temporada 2026 realizó dos apariciones oficiales en primeras prácticas de Fórmula 1: reemplazó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría en julio y a Pierre Gasly en Monza en septiembre. Aron nunca llegó a debutar en una carrera oficial de la categoría.

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Para cubrir las carreras restantes de la temporada 2026, Alpine confirmó que mantiene un acuerdo de opción compartida con Mercedes para los servicios del piloto danés Frederik Vesti, quien podría ser convocado para ejercer de reserva en caso de necesidad.

Paul Aron busca otros horizontes (REUTERS/Jakub Porzycki)

La salida de Aron de Alpine se produce en medio de un proceso de reacomodamiento en su carrera deportiva. El piloto disputó esta semana la pretemporada de Fórmula E en el Circuito de Jarama, cerca de Madrid, donde condujo el nuevo auto Gen4 para el equipo Fortescue Zero Racing junto al piloto británico Dan Ticktum. Durante la segunda jornada de pruebas, el 18 de noviembre, Aron protagonizó un despiste en la curva tres que derivó en una bandera roja y le provocó daños frontales en el vehículo, aunque resultó ileso.

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Su participación con Fortescue Zero se dio en reemplazo de Taylor Barnard, cuyo futuro en el equipo australiano quedó en duda tras una disputa con la dirección de la escudería. De confirmarse la salida definitiva del piloto británico, Aron aparece como principal candidato para ocupar ese asiento de manera permanente en la temporada 13 de Fórmula E, que comenzará en 2027.

Vesti, por su parte, también atraviesa un cambio de categoría. El danés, que hasta ahora se desempeñaba como reserva de Mercedes en Fórmula 1, fue confirmado para correr a tiempo completo en el Campeonato IMSA de autos deportivos con el equipo Action Express Racing durante 2027, en sociedad con Jack Aitken.

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En paralelo, un episodio ajeno a la pista había puesto a Aron bajo la mira en las últimas semanas. La Justicia de Estonia avaló en octubre la suspensión de su licencia de conducir particular, tras siete citaciones incumplidas a los exámenes médicos obligatorios del servicio militar de su país. El piloto, que ya había pagado multas por 1.940 euros, tuvo plazo hasta el 13 de noviembre para presentarse ante la junta médica y evitar la revocación de su registro. Según se había informado, esa situación no afectaba su continuidad en Alpine, ya que la superlicencia de Fórmula 1 no depende de ese documento.

EL COMUNICADO COMPLETO DE ALPINE

El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 y Paul Aron han acordado de mutuo acuerdo liberar a Paul de sus funciones como piloto de reserva y de sus obligaciones con el equipo para permitirle buscar otras oportunidades en el mundo del automovilismo.

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El equipo expresa su más sincero agradecimiento y reconocimiento a Paul por su labor como piloto de reserva del equipo durante los últimos dos años y le desea lo mejor para su futuro.

Para las carreras restantes de la temporada 2026, el equipo cuenta con un acuerdo de opción compartida con Mercedes para los servicios de Frederik Vesti como piloto, en caso de que sea necesario recurrir a él para que desempeñe el papel de piloto reserva.