Asistencia de Messi y arremetida: el gol de Nicolás Otamendi ante Benín en su despedida de la Selección y la ovación cuando fue reemplazado

Nicolás Otamendi abrió el marcador ante Benín

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En una noche atravesada por los homenajes y la emoción, Nicolás Otamendi abrió el marcador para la selección argentina ante Benín después de un córner ejecutado por Lionel Messi. El defensor apareció en el área chica para aprovechar el envío del capitán y definir en el estadio Monumental, escenario del último partido del rosarino con la camiseta albiceleste.

La jugada llegó luego de una acción ofensiva que había tenido como protagonista a Julián Álvarez. Argentina recuperó la pelota en campo rival por medio de Enzo Fernández y buscó profundidad en los metros finales. El intento derivó en el tiro de esquina que Messi preparó desde uno de los banderines.

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El número 10 envió la pelota al área y Otamendi atacó la zona cercana al arco. El zaguero encontró el balón dentro del área chica y resolvió de arremetida para vencer al arquero de Benín, Dandjinou. El tanto puso en ventaja al equipo dirigido por Lionel Scaloni en una noche especial para dos referentes de la generación campeona del mundo.

La celebración reunió a Messi y Otamendi, dos de los futbolistas con mayor recorrido dentro del seleccionado. Para el defensor, que también anunció el cierre de su ciclo internacional, el gol sumó un capítulo particular a la despedida del capitán en Núñez.

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Nicolás Otamendi fue reemplazado por Facundo Medina

A los pocos instantes, a los cinco minutos de juego, el director técnico Lionel Scaloni decidió reemplazar al marcador central de River Plate para que sea ovacionado por todo el Monumental. Tras ser saludado por todos sus compañeros de equipo, le dejó su lugar a Facundo Medina.

La selección argentina asumió la iniciativa desde el comienzo del amistoso y generó varias llegadas antes de abrir el resultado. Messi participó de las jugadas más claras, con intervenciones que mantuvieron al público pendiente de cada contacto del capitán con la pelota.

La conexión entre la Pulga y el ex Vélez tuvo un peso especial por el contexto. Messi disputó su partido número 208 con Argentina, con el que amplió su récord de presencias en la selección. Otamendi, por su parte, formó parte de buena parte del proceso que llevó al equipo a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

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Nicolás Otamendi abrió em marcador ante Benín tras una asistencia de Lionel Messi (REUTERS/Matias Baglietto)

Además de la asistencia en el córner que derivó en el tanto de Otamendi, Lionel Messi tuvo intervenciones ofensivas que exigieron a la defensa de Benín y a su arquero. El capitán contó con una chance después de una asistencia de De Paul, aunque su definición de zurda salió desviada.

Más tarde, el rosarino probó desde una pelota parada y se encontró con una respuesta de Dandjinou. El arquero también intervino en una acción de Álvarez, a quien Messi habilitó con un pase filtrado. El delantero quedó mano a mano, intentó eludir al guardameta, pero el rival alcanzó a desviar la pelota con su botín izquierdo.

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Lautaro Martínez también tuvo participación en uno de los ataques argentinos. El delantero conectó un contragolpe con un pase de borde externo para Messi, que remató exigido y no logró direccionar la pelota hacia el arco.

Benín contó con aproximaciones que obligaron a intervenir a Emiliano Martínez. Junior Olaitan remató luego de un enganche ante Otamendi y el arquero argentino contuvo. Más tarde, Tamimou Ouorou avanzó por el sector izquierdo y sacó un disparo cruzado que encontró una reacción del guardameta.

El gol de Otamendi modificó el desarrollo del encuentro y llevó tranquilidad a Argentina, que había generado ocasiones sin poder romper la resistencia rival en los primeros avances. La pelota detenida, una de las vías que suele utilizar el equipo de Scaloni, fue decisiva para abrir el marcador.

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El estadio Monumental recibió al plantel luego de una movilización de hinchas que acompañó el micro de la selección desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza. Durante el traslado, varios fanáticos detuvieron sus vehículos y se acercaron al recorrido para filmar y fotografiar el paso de la delegación.

La previa también incluyó espectáculos musicales y la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Fabio Santana, excombatiente de Malvinas. El cantante ingresó con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, en uno de los actos organizados antes del amistoso.