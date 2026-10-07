Deportes

Asistencia de Messi y arremetida: el gol de Nicolás Otamendi ante Benín en su despedida de la Selección y la ovación cuando fue reemplazado

El marcador central abrió el marcador ante el seleccionado africano y luego fue sustituido por Facundo Medina

Nicolás Otamendi abrió el marcador ante Benín
Guardar

En una noche atravesada por los homenajes y la emoción, Nicolás Otamendi abrió el marcador para la selección argentina ante Benín después de un córner ejecutado por Lionel Messi. El defensor apareció en el área chica para aprovechar el envío del capitán y definir en el estadio Monumental, escenario del último partido del rosarino con la camiseta albiceleste.

La jugada llegó luego de una acción ofensiva que había tenido como protagonista a Julián Álvarez. Argentina recuperó la pelota en campo rival por medio de Enzo Fernández y buscó profundidad en los metros finales. El intento derivó en el tiro de esquina que Messi preparó desde uno de los banderines.

PUBLICIDAD

El número 10 envió la pelota al área y Otamendi atacó la zona cercana al arco. El zaguero encontró el balón dentro del área chica y resolvió de arremetida para vencer al arquero de Benín, Dandjinou. El tanto puso en ventaja al equipo dirigido por Lionel Scaloni en una noche especial para dos referentes de la generación campeona del mundo.

La celebración reunió a Messi y Otamendi, dos de los futbolistas con mayor recorrido dentro del seleccionado. Para el defensor, que también anunció el cierre de su ciclo internacional, el gol sumó un capítulo particular a la despedida del capitán en Núñez.

PUBLICIDAD

Nicolás Otamendi fue reemplazado por Facundo Medina

A los pocos instantes, a los cinco minutos de juego, el director técnico Lionel Scaloni decidió reemplazar al marcador central de River Plate para que sea ovacionado por todo el Monumental. Tras ser saludado por todos sus compañeros de equipo, le dejó su lugar a Facundo Medina.

La selección argentina asumió la iniciativa desde el comienzo del amistoso y generó varias llegadas antes de abrir el resultado. Messi participó de las jugadas más claras, con intervenciones que mantuvieron al público pendiente de cada contacto del capitán con la pelota.

La conexión entre la Pulga y el ex Vélez tuvo un peso especial por el contexto. Messi disputó su partido número 208 con Argentina, con el que amplió su récord de presencias en la selección. Otamendi, por su parte, formó parte de buena parte del proceso que llevó al equipo a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Nicolás Otamendi abrió em marcador ante Benín tras una asistencia de Lionel Messi (REUTERS/Matias Baglietto)
Nicolás Otamendi abrió em marcador ante Benín tras una asistencia de Lionel Messi (REUTERS/Matias Baglietto)

Además de la asistencia en el córner que derivó en el tanto de Otamendi, Lionel Messi tuvo intervenciones ofensivas que exigieron a la defensa de Benín y a su arquero. El capitán contó con una chance después de una asistencia de De Paul, aunque su definición de zurda salió desviada.

Más tarde, el rosarino probó desde una pelota parada y se encontró con una respuesta de Dandjinou. El arquero también intervino en una acción de Álvarez, a quien Messi habilitó con un pase filtrado. El delantero quedó mano a mano, intentó eludir al guardameta, pero el rival alcanzó a desviar la pelota con su botín izquierdo.

Lautaro Martínez también tuvo participación en uno de los ataques argentinos. El delantero conectó un contragolpe con un pase de borde externo para Messi, que remató exigido y no logró direccionar la pelota hacia el arco.

Benín contó con aproximaciones que obligaron a intervenir a Emiliano Martínez. Junior Olaitan remató luego de un enganche ante Otamendi y el arquero argentino contuvo. Más tarde, Tamimou Ouorou avanzó por el sector izquierdo y sacó un disparo cruzado que encontró una reacción del guardameta.

El gol de Otamendi modificó el desarrollo del encuentro y llevó tranquilidad a Argentina, que había generado ocasiones sin poder romper la resistencia rival en los primeros avances. La pelota detenida, una de las vías que suele utilizar el equipo de Scaloni, fue decisiva para abrir el marcador.

El estadio Monumental recibió al plantel luego de una movilización de hinchas que acompañó el micro de la selección desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza. Durante el traslado, varios fanáticos detuvieron sus vehículos y se acercaron al recorrido para filmar y fotografiar el paso de la delegación.

La previa también incluyó espectáculos musicales y la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Fabio Santana, excombatiente de Malvinas. El cantante ingresó con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, en uno de los actos organizados antes del amistoso.

Temas Relacionados

Nicolás OtamendiLionel MessiSelección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El show con drones que hizo emocionar a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina

El cielo del Monumental se iluminó con imágenes del capitán, la Copa del Mundo, las tres estrellas y un mensaje de agradecimiento que cerró la noche ante Benín

El show con drones que hizo emocionar a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina

El gol de penal de Lionel Messi en su despedida de la selección argentina: el especial festejo con el plantel

El astro rosarino puso el 3-0 ante Benín en su último partido con la Albiceleste

El gol de penal de Lionel Messi en su despedida de la selección argentina: el especial festejo con el plantel

El grito de la sucesión: el golazo de Nico Paz en la despedida de Messi de la Selección y el guiño del destino

El volante ofensivo recibió del crack rosarino cerca del área y sacó un remate preciso para el segundo tanto de Argentina ante Benín

El grito de la sucesión: el golazo de Nico Paz en la despedida de Messi de la Selección y el guiño del destino

El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

El partido se paró a los 10 minutos para rendirle tributo al astro rosarino

El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

La última arenga de Messi antes del amistoso ante Benín y el emotivo encuentro con sus hijos antes de salir a la cancha

El capitán se lo tomó en serio y alentó a sus compañeros para que dejen todo pese al amistoso ante Benín

La última arenga de Messi antes del amistoso ante Benín y el emotivo encuentro con sus hijos antes de salir a la cancha

MALDITOS NERDS

Auroch Digital lanzará ‘Warhammer Survivors’ en noviembre con demo para PC

Auroch Digital lanzará ‘Warhammer Survivors’ en noviembre con demo para PC

Los despidos en Ninja Theory amenazan el desarrollo de ‘Senua’

La nueva laptop Zenbook DUO de ASUS ya está disponible en Argentina

Damon Lindelof confirma que ‘Lanterns’ ya trabaja en nuevos episodios para HBO

‘Gundam Rogue Orbit’ revela su primer gameplay de alta velocidad en Marte

ENTRETENIMIENTO

Joey Swoll revela a sus fans que fue hospitalizado de urgencia por un problema cardíaco

Joey Swoll revela a sus fans que fue hospitalizado de urgencia por un problema cardíaco

Dolph Lundgren, estrella de ‘Rocky IV’ cuenta cómo descubrió que había recibido un diagnóstico equivocado de cáncer

Steven Spielberg regresa a ‘Transformers’ para la octava película de la franquicia

Un cómic estuvo abandonado en una caja por 80 años: acaba de ser vendido por más de 700.000 dólares

El vergonzoso episodio que destrozó la amistad de Michael Douglas y Julia Roberts: “Estaba bastante borracho”

INFOBAE AMÉRICA

Abren en Panamá licitación por $5 millones para reparar techo del aeropuerto de Tocumen

Abren en Panamá licitación por $5 millones para reparar techo del aeropuerto de Tocumen

República Dominicana acumula 9.2 millones de visitantes entre enero y septiembre de 2026

El Congreso de Guatemala elige a su nuevo contralor con la nota más baja entre los finalistas y la abstención de su hermano diputado

Un choque entre un autobús y un camión deja un muerto y ocho heridos en Camagüey

Iglesia Episcopal de Cuba denunció hambre, escasez y exigió al régimen que se respete la crítica en respalda a Anna Bensi