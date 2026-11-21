Un tiroteo registrado la noche del viernes en la zona 9 provocó la muerte de varias personas y dio paso a una cacería que culminó con un sospechoso abatido en otra zona de la capit (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

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Cuatro personas murieron el viernes durante un ataque armado frente a una discoteca de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, un hecho que dejó además cinco heridos y derivó en una persecución policial hasta la zona 18. Allí, un hombre de unos 35 años murió tras un intercambio de disparos con agentes y un adolescente de 15 años fue llevado ante un juzgado.

La Policía Nacional Civil (PNC) interceptó una camioneta Honda Pilot azul, con las placas ocultas, en la 12 calle y 4ª avenida del bulevar San Rafael. Los ocupantes del vehículo dispararon contra las patrullas cuando quedaron rodeados, según el reporte de la institución.

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Dentro de la camioneta, los agentes incautaron un fusil, una pistola ilegal, una granada de fragmentación, dos tolvas, un silenciador, dos teléfonos celulares y prendas de vestir. Las unidades policiales que participaron en el operativo también recibieron impactos de bala.

Imágenes registradas muestran una camioneta azul con el vidrio trasero roto. En el suelo de la fila posterior de asientos se aprecian un arma larga de color negro, una pistola con diseño azul y cargadores de munición. La puerta del automóvil permanece abierta mientras se documentan los elementos hallados en el interior. Crédito Policía Nacional Civil de Guatemala

Una balacera con víctimas dispersas hasta 300 metros

La alerta sobre los disparos llegó a la línea de emergencia 123 del Cuerpo de Bomberos Municipales cerca de las 23:30. Los socorristas acudieron a la 5ª avenida y 14 calle de la zona 9, donde hallaron a seis hombres heridos por proyectiles de arma de fuego dentro y en los alrededores del establecimiento.

Tres de esas personas ya no tenían signos vitales cuando fueron evaluadas, mientras que las otras tres fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. Los bomberos describieron el episodio como “una intensa balacera”.

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Un rastreo posterior en las inmediaciones permitió localizar a una cuarta víctima fatal y a otras dos personas heridas. De acuerdo con la versión preliminar de los rescatistas, estas últimas habrían intentado refugiarse luego del ataque.

Los cuerpos quedaron distribuidos en distintos puntos del sector, algunos a unos 50 metros de la discoteca y otros entre 200 y 300 metros. Una víctima fue encontrada en el ingreso principal del local, mientras que las restantes estaban en aceras cercanas, incluida una junto a varias motocicletas estacionadas.

El Ministerio Público ordenó cerrar aproximadamente dos cuadras para procesar la escena y recolectar indicios. En el lugar fueron localizados alrededor de 40 casquillos de calibre 9 milímetros, aunque el conteo y el análisis del material balístico continuaban.

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Las autoridades no habían identificado oficialmente a las personas fallecidas ni confirmado si algunas trabajaban como guardias de seguridad de la discoteca. Tampoco existía un reporte oficial unificado sobre el número de víctimas: medios locales mantenían un conteo preliminar de tres muertos hasta la mañana del sábado.

Un tiroteo registrado la noche del viernes en la zona 9 provocó la muerte de varias personas y dio paso a una cacería que culminó con un sospechoso abatido en otra zona de la capit (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

La persecución desde la zona 9 hasta el bulevar San Rafael

La persecución comenzó pocos minutos después de la balacera, a partir de una alerta emitida desde el interior de la discoteca. Agentes de la comisaría 11 siguieron a la camioneta desde la zona 9, y unidades de la comisaría 12 se sumaron al operativo en la zona 18.

El enfrentamiento dejó heridos al adolescente de 15 años y al adulto, quienes fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la zona 6. El hombre murió por heridas de bala en la cabeza, mientras que el menor fue remitido a un juzgado competente.

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La PNC investiga si hay más personas involucradas en el ataque frente al local nocturno y busca establecer un vínculo formal entre los ocupantes de la camioneta y la balacera. Las diligencias también obligaron al cierre de la 5ª avenida y las calles 13 y 14, además de la 6ª avenida y esas mismas calles, todas en la zona 9.