Un mosquito Anopheles se posa sobre una hoja frente a un campamento minero nocturno con pozas de agua estancada y trabajadores con linternas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud confirma 103 casos de malaria en Costa Rica durante 2026, un panorama sanitario marcado por la presión de los contagios foráneos y un repunte en la circulación interna del parásito.

Del total de registros notificados hasta la semana epidemiológica 44, 54 personas contrajeron la infección fuera de las fronteras, principalmente en Nicaragua, mientras que ocho diagnósticos permanecen bajo investigación epidemiológica: siete ligados al foco minero de Crucitas y uno detectado en Matina.

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Este predominio de contagios foráneos responde al constante desplazamiento laboral transfronterizo hacia los yacimientos de extracción ilegal de oro en el distrito de Cutris, en San Carlos. Los trabajadores cruzan por pasos no regulados desde áreas nicaragüenses donde el parásito circula de forma endémica, lo que propicia la llegada de portadores sin control médico ni diagnóstico temprano.

La entrada del microorganismo coincide con un entorno ecológico propicio para su multiplicación en los enclaves mineros. La deforestación y las fosas abiertas acumulan agua de lluvia, lo cual genera criaderos estables para la reproducción masiva del mosquito Anopheles.

Dentro de estos asentamientos, la falta de mallas de protección en las viviendas improvisadas y los turnos de trabajo durante la noche y la madrugada elevan el contacto con el insecto en sus horas de mayor actividad de picadura, lo que acelera el ciclo de propagación hacia el resto de la población loca

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Casos autóctonos e introducidos de malaria clasificados por región y foco activo en territorio costarricense durante 2026, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Aunque la incidencia general se ubica por debajo de las cifras registradas en 2023 y 2024, la transmisión comunitaria encendió las alertas médicas. Los contagios autóctonos e introducidos sumaron 40 casos, lo que representa un aumento de 150% respecto de los 16 casos reportados en 2025. Esta subida interrumpió la tendencia descendente previa y reactivó los operativos de contención en las comunidades más vulnerables del norte y del Caribe.

La picadura del mosquito Anopheles propaga el parásito en el organismo

La malaria, conocida también como paludismo, es una enfermedad infecciosa provocada por parásitos microscópicos del género Plasmodium. En el territorio costarricense y en la región centroamericana, la gran mayoría de las detecciones corresponden a la especie Plasmodium vivax.

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La dolencia no se transmite por contacto casual directo entre personas, ni por vía respiratoria o mediante superficies contaminadas. El contagio ocurre cuando un mosquito hembra del género Anopheles, previamente infectado al alimentarse de la sangre de una persona portadora, pica a un individuo sano e inocula las formas parasitarias en su torrente circulatorio.

A partir de ese momento, los microorganismos viajan con rapidez hacia el hígado, donde maduran y se multiplican durante días sin manifestar molestias visibles. Luego, invaden los glóbulos rojos, los destruyen de forma periódica y liberan nuevas generaciones del parásito al torrente sanguíneo. De manera secundaria y poco común, la transmisión puede suceder a través de transfusiones sanguíneas o de la madre al feto durante la gestación.

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Un hombre experimenta escalofríos y sudoración intensa en una cama durante un episodio febril atribuido a la malaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de la infección suelen manifestarse entre 10 y 15 días posteriores a la inoculación biológica, aunque ciertos períodos de incubación pueden prolongarse por semanas o meses. El cuadro clínico clásico se distingue por accesos febriles intensos y repentinos, acompañados por temblores involuntarios, escalofríos agudos y una sudoración copiosa que empapa la ropa del paciente.

El deterioro físico incluye dolores de cabeza lacerantes, fatiga profunda, dolores musculares y articulares generalizados, náuseas, vómitos y diarrea. Cuando el tratamiento médico se posterga, la destrucción continua de eritrocitos desemboca en una anemia grave que compromete la oxigenación celular y el funcionamiento de órganos vitales.

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