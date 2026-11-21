Los hermanos dominicanos Julio Pimentel Soriano y Luis Soriano recibieron condena a cadena perpetua sin libertad condicional por el cuádruple homicidio en Irondequoit. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los hermanos dominicanos Julio Pimentel Soriano y Luis Soriano fueron condenados el 16 de noviembre de 2026 a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de cuatro integrantes de una familia en Irondequoit, Nueva York. La sentencia cerró un proceso de cinco semanas por el crimen ocurrido el 31 de agosto de 2024, que incluyó cargos de asesinato, incendio provocado, secuestro y robo.

El juez Charles Schiano ordenó además el pago de USD 24,000 en indemnizaciones, a razón de USD 6,000 por cada víctima. Los condenados se negaron a declarar ante el tribunal y sus defensores mencionaron la posibilidad de futuros cargos federales, según informó el canal local 13WHAM.

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Las víctimas fueron Fraime Ubaldo, primo de los acusados; su pareja, Marangely Moreno Santiago; y los hijos de ambos, Evangeline, de cuatro años, y Sebastian, de dos. Sus cuerpos fueron hallados luego de que los servicios de emergencia acudieran a una vivienda de la avenida Knapp por un incendio.

La condena fue informada por Diario Libre, que detalló que dos jurados separados declararon culpables a los hermanos Soriano de todos los cargos el 22 de septiembre. La fiscalía sostuvo que, tras los asesinatos, los acusados provocaron ocho focos de incendio dentro de la casa para ocultar el crimen.

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La fiscalía del condado de Monroe determinó que el ataque derivó de una disputa por un paquete de drogas enviado desde Puerto Rico. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El móvil fue una disputa por drogas desaparecidas, de acuerdo con la fiscalía del condado de Monroe. Ubaldo y Moreno Santiago colaboraban con los hermanos para obtener drogas procedentes de Puerto Rico, y la casa de la pareja era utilizada para recibir los envíos.

Los fiscales señalaron que los Soriano creían que Ubaldo y Moreno Santiago habían sustraído un paquete remitido a la vivienda el 15 de agosto de 2024. La pareja afirmó que no podía encontrarlo, por lo que Luis Soriano, quien vivía en Rochester, acudió a ayudarlos a buscarlo.

Ubaldo intentó convencer a sus primos de que no había robado el envío. Dos semanas después, Julio llegó a Rochester desde Puerto Rico y, junto a Luis, fue a la casa de la familia, según declaró la fiscal adjunta Victoria Porter.

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Porter sostuvo durante el juicio que los hermanos apuñalaron hasta la muerte a los cuatro integrantes de la familia. La acusación presentó un video de vigilancia que mostraba a Julio comprando bridas de plástico utilizadas posteriormente para inmovilizar a Ubaldo.

Las imágenes captadas por la cámara del timbre de la vivienda mostraron a los acusados arrastrando a Ubaldo hacia el sótano. Allí, según la fiscalía, fue golpeado.

El juez Charles Schiano ordenó a los sentenciados el pago de una indemnización total de 24,000 dólares para las víctimas del ataque. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso incluyó cerca de 500 elementos de prueba, entre videos de vigilancia y fotografías, además de los testimonios de 46 testigos. El fiscal de distrito del condado de Monroe, Brian P. Green, afirmó que el volumen de elementos examinados permitió imponer un castigo proporcional a los delitos.

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El arresto de los hermanos y la fuga hacia República Dominicana

Tras conocerse la sentencia, Green definió el asesinato como “uno de los crímenes más atroces y horribles” vividos por la comunidad de Rochester. El fiscal expresó que la resolución judicial podía ayudar a los familiares sobrevivientes a encontrar fortaleza y paz.

Green declaró: “La sentencia de hoy cierra un capítulo largo y sombrío, lo que permite a una familia y a una comunidad emprender un camino hacia la sanación, aun mientras siguen procesando su duelo. No existe valor capaz de equipararse a una vida humana; sin embargo, no cabe duda de que estos dos hombres no deberían volver a respirar el aire fuera de una prisión”.

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El fiscal también destacó el trabajo de la fiscal de distrito del condado de Wayne, Christine Callanan, y de Porter en el procesamiento del caso. La investigación incluyó el secuestro del vehículo que Luis Soriano utilizó para trasladarse al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, en septiembre de 2024.

El automóvil había sido abandonado en el aeropuerto y luego fue llevado a una comisaría de Nueva Jersey. En su interior se encontraron varias bridas de plástico, según la fiscalía.

Las autoridades detuvieron a Luis Soriano en República Dominicana en junio de 2025 tras permanecer diez meses prófugo de la justicia estadounidense. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Luis Francisco Soriano fue detenido en junio de 2025 en el este de República Dominicana, después de permanecer casi 10 meses prófugo de la justicia estadounidense. Las autoridades indicaron que había salido de Puerto Rico en ferry rumbo a República Dominicana tras enterarse de que alguaciles federales lo buscaban en la isla.

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El 23 de septiembre de 2024 fue incorporado a la lista de los 10 fugitivos más buscados del Distrito de Puerto Rico del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Su hermano, Julio César Pimentel Soriano, había sido arrestado el 7 de septiembre de 2024, una semana después de los asesinatos.

Al momento de esa detención, se informó que Pimentel Soriano era buscado en República Dominicana por un presunto asesinato ocurrido en 2019. También se indicó que había ingresado de manera irregular a Puerto Rico, donde obtuvo una identificación falsa que le permitió viajar a Estados Unidos e instalarse en Nueva York.

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